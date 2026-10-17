Στο νοσοκομείο η Αγγελική Ηλιάδη – Τι συνέβη

Στο νοσοκομείο βρίσκεται η Αγγελική Ηλιάδη, όπως αποκάλυψε η ίδια με ανάρτησή της στο Instagram, προκαλώντας την ανησυχία των ακολούθων της.

Η γνωστή τραγουδίστρια, που ταλαιπωρείται τα τελευταία εικοσιτετράωρα από υψηλό πυρετό και έντονη καταβολή, μοιράστηκε μια φωτογραφία μέσα από το δωμάτιο κλινικής, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της.

Η Αγγελική Ηλιάδη είχε ήδη μοιραστεί τον προβληματισμό της με τους ακολούθους της, περιγράφοντας τον πυρετό που δεν υποχωρούσε εδώ και μέρες.

Όπως είχε αναφέρει, ο γιατρός της, την είχε συμβουλεύσει πως, αν τα συμπτώματα επέμεναν, θα έπρεπε να μεταβεί στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

«Καλημέρα, αισθάνομαι ότι χειροτερεύω όχι ότι καλυτερεύω. Δεν περίμενα να εξελιχθεί τόσο άσχημα αυτό. Είναι η 6η μέρα που είμαι με πυρετό. Μου είχε πει ο γιατρός μου ότι αν δούμε ότι συνεχίζεται ο πυρετός θα πρέπει να μπούμε στο νοσοκομείο για κάτι εξετάσεις και ακτινογραφίες. Πραγματικά δεν έχω υπάρξει πιο εξαντλημένη στη ζωή μου, με έχει κάνει κομμάτια. Δεν ξέρω τι είναι ακριβώς αλλά ευχηθείτε μου περαστικά παιδιά», είχε πει σε βίντεό της.