«Μου έλεγαν ότι είμαι πολύ νέα για καρκίνο»: Η διάγνωση που άλλαξε τη ζωή μιας 36χρονης μητέρας

Μια 36χρονη μητέρα δύο παιδιών διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού, αφού αρχικά της είπαν ότι το εξόγκωμα που είχε εντοπίσει πιθανότατα συνδεόταν με ορμονικές αλλαγές. Η γυναίκα επέστρεψε στον γιατρό όταν διαπίστωσε ότι το σύμπτωμα δεν υποχωρούσε και, μετά από σειρά εξετάσεων, έμαθε ότι είχε καρκίνο που είχε επεκταθεί και στην περιοχή της μασχάλης. Σήμερα, μοιράζεται την ιστορία της και καλεί τις γυναίκες να επιμένουν στη διερεύνηση κάθε αλλαγής που τις ανησυχεί.

Το εξόγκωμα που δεν υποχωρούσε και η αρχική εκτίμηση που δεν την έπεισε

Τον περασμένο Ιούνιο, η Lauren Ratcliffe ανακάλυψε ένα όγκο στο στήθος της και κανόνισε αμέσως ραντεβού με τον γιατρό της. Ωστόσο, η ίδια δηλώνει πως ο γιατρός την καθησύχασε, λέγοντάς της ότι το εξόγκωμα ήταν πιθανότατα ορμονικό, παρά το γεγονός ότι υπήρχε επιβαρημένο οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού.

«Πίστεψα τα λόγια της τότε», θυμάται η 36χρονη. «Όμως, αφού τελείωσε ο κύκλος μου, το εξόγκωμα ήταν ακόμα εκεί. Το ανέφερα συνεχώς στον σύζυγό μου κι εκείνος μου είπε: “Πρέπει οπωσδήποτε να ξαναπάς, να το εξετάσεις και να πάρεις μια δεύτερη γνώμη”».

Η διάγνωση που της άλλαξε τη ζωή

Η Lauren επισκέφθηκε διαφορετικό γιατρό, ο οποίος αυτή τη φορά την στμβούλεψε αμέσως να κάνει περαιτέρω διαγνωστικές εξετάσεις. Μετά από υπέρηχο, βιοψία και δύο μαστογραφίες τον Αύγουστο, διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού, ενώ διαπιστώθηκε ότι η νόσος είχε ήδη επεκταθεί στη μασχάλη.

Η διάγνωση αυτή κατέστησε την 36χρονη το πέμπτο μέλος —και το νεότερο ηλικιακά— της οικογένειάς της που διαγιγνώσκεται με καρκίνο.

Η μάχη με τη νόσο και η ψυχολογική διαχείριση

Αναλογιζόμενη τη στιγμή που έμαθε τα νέα, η εκπαιδευτικός περιγράφει πόσο δύσκολη έχει γίνει η καθημερινότητά της: «Στην αρχή έμοιαζε με εφιάλτη. Δυσκολευόμουν υπερβολικά να κοιμηθώ. Κοιμόμουν και ξαφνικά ξυπνούσα με τη σκέψη: “Έχεις καρκίνο”. Έχω καλές και κακές μέρες, αλλά το κλειδί είναι να παραμένεις θετικός».

Η Lauren αναμένεται τώρα να υποβληθεί σε χημειοθεραπεία για τη συρρίκνωση του όγκου και στη συνέχεια σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του καρκινικού ιστού. Ο σύζυγός της, Andy (41 ετών), δημιούργησε μια σελίδα στο GoFundMe για την οικονομική ενίσχυση της οικογένειας κατά τη διάρκεια των θεραπειών.

Το ζευγάρι προσπαθεί να κρατήσει τη ζωή των δύο παιδιών τους (Tyler, 16 ετών και Chloe, 12 ετών) όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική: «Θα έρθει η στιγμή που θα ξεκινήσει η θεραπεία και αυτό θα είναι δύσκολο. Έπρεπε να τα προετοιμάσω για το ενδεχόμενο να χάσω τα μαλλιά μου, αλλά τους εξήγησα ότι όλα αυτά είναι μέρος της διαδικασίας για να γίνω καλά».

«Μην δέχεστε το “όχι” ως απάντηση»: Το μήνυμα της γυναίκας

Η Lauren απευθύνει έκκληση σε όλες τις γυναίκες να υπερασπιστούν οι ίδιες την υγεία τους: «Το μήνυμά μου είναι απλό: εξετάζετε το στήθος σας κάθε μήνα. Αν βρείτε κάποιο εξόγκωμα ή παρατηρήσετε οτιδήποτε ασυνήθιστο, πηγαίνετε αμέσως στον γιατρό σας».

«Να είστε δυνατοί. Μη δέχεστε το “όχι” ως απάντηση. Κάθε εξόγκωμα πρέπει να εξετάζεται στο νοσοκομείο. Αν νιώθετε ότι σας αγνοούν, ζητήστε αμέσως δεύτερη γνώμη. Μερικές φορές σκέφτομαι τι θα είχε συμβεί αν είχα απλώς δεχτεί αυτό που μου είπαν την πρώτη φορά και δεν είχα επιμείνει… Είναι μια πραγματικά τρομακτική σκέψη», αναφέρει η 36χρονη.