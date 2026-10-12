Γυναίκα απέδιδε το επίμονο φούσκωμα στο άγχος – Η απρόσμενη διάγνωση και η μάχη με τον καρκίνο

Μία γυναίκα δεν ανησύχησε αρχικά για το επίμονο πρήξιμο στην κοιλιά της. Η 69χρονη απέδωσε το σύμπτωμα στο άγχος και στα γαστρεντερικά προβλήματα που αντιμετώπιζε σε περιόδους έντονης πίεσης. Όταν όμως το πρήξιμο συνεχιζόταν για εβδομάδες, αποφάσισε να επισκεφθεί τον γιατρό της, περιμένοντας ότι θα υποβληθεί σε κολονοσκόπηση. Αντί γι’ αυτό, μια νοσηλεύτρια ζήτησε αξονική τομογραφία, μια απόφαση που η ίδια χαρακτήρισε αρχικά «περίεργη». Τα αποτελέσματα, ωστόσο, αποκάλυψαν καρκίνο των ωοθηκών σταδίου 4.

Το παράξενο σύμπτωμα που οδήγησε στην διάγνωση του καρκίνου

Η Kate Ping δεν ανησύχησε αρχικά για το πρήξιμο που ένιωθε στην κοιλιακή χώρα. Ήταν υπερβολικά απασχολημένη με τη διαχείριση δύο οικογενειακών επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα αγωνιούσε για τον γιο της, ο οποίος ετοιμαζόταν να υποβληθεί σε επέμβαση ανοιχτής καρδιάς.

Η 69χρονη αντιμετώπιζε πάντα γαστρεντερικά προβλήματα όταν βρισκόταν υπό πίεση, οπότε απέδωσε τα συμπτώματα στο άγχος της. Όταν όμως το πρήξιμο δεν υποχώρησε ούτε δύο μήνες μετά τη επιτυχημένη επέμβαση του γιου της, έκλεισε ραντεβού με τον γιατρό. Η κοιλιά της ήταν τόσο πρησμένη που ένιωθε ευαισθησία γύρω από τον ομφαλό, όπως αναφέρει η ίδια.

Η Ping περίμενε να της συστήσουν να υποβληθεί σε κολονοσκόπηση. Ωστόσο, η νοσηλεύτρια που την εξέτασε ζήτησε αξονική τομογραφία (CT scan). «Σκέφτηκα: “Αυτό είναι περίεργο. Γιατί το έκανε αυτό;”», θυμάται η γυναίκα.

Τα αποτελέσματα της αξονικής τομογραφίας αποκάλυψαν την σκληρή αλήθεια. Η γυναίκα διαγνώστηκε με καρκίνο των ωοθηκών σταδίου 4. Η νόσος είχε κάνει μεταστάσεις σε διάφορα σημεία του σώματος. Σύμφωνα με την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία, οι ασθενείς με καρκίνο των ωοθηκών σταδίου 4 έχουν ποσοστό πενταετούς επιβίωσης περίπου 30%.

«Έπαθα σοκ. Δεν μπορούσα καν να προφέρω τους όρους και πανικοβλήθηκα τελείως. Εγώ και ο σύζυγός μου είχαμε μείνει εμβρόντητοι», δήλωσε η Ping.

Μια ύπουλη νόσος με ήπια και “αόρατα” συμπτώματα

Αφού η Ping συνειδητοποίησε τη διάγνωση, άρχισε να αναζητά επιλογές θεραπείας. Ένα μέλος της οικογένειάς της την βοήθησε να κλείσει ραντεβού με την Dr. Premal Thaker, ογκολόγο στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Washington, ο οποίος ανέλαβε τη φροντίδα της.

Ο καρκίνος των ωοθηκών διαγιγνώσκεται συχνά σε προχωρημένα στάδια, εξηγεί η Dr. Thaker. Δεν υπάρχει ειδικό τεστ προσυμπτωματικού ελέγχου (screening test) και τα συμπτώματά του είναι συνήθως ήπια. Σύμφωνα με το νοσοκομείο Johns Hopkins, αποτελεί την πέμπτη κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες στις ΗΠΑ.

Η γιατρός χαρακτήρισε τη νόσο «ιδιαίτερα ύπουλη», σημειώνοντας ότι πολλά από τα συμπτώματά της μοιάζουν με ενδείξεις εμμηνόπαυσης ή με ηπιότερες παθήσεις.

Συμπτώματα που χρειάζονται προσοχή

Φούσκωμα και πρήξιμο στην κοιλιά (όπως αυτό που βίωσε η Ping)

Αίσθημα κορεσμού σε σύντομο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του φαγητού

Αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου ή της ούρησης

Ο καρκίνος των ωοθηκών μπορεί να προκαλέσει τη συσσώρευση υγρού στην κοιλιακή χώρα, οδηγώντας σε αίσθημα φουσκώματος και αύξηση βάρους, ακόμη και όταν η όρεξη της ασθενούς μειώνεται, προσέθεσε η Dr. Thaker.

Επειδή ο καρκίνος της Ping ήταν σε τόσο προχωρημένο στάδιο, η γιατρός αποφάσισε ότι η καλύτερη πορεία θεραπείας ήταν η χημειοθεραπεία για τη συρρίκνωση των όγκων, ακολουθούμενη από χειρουργική επέμβαση.

Η δύσκολη μάχη με τον κακρίνο: Η στήριξη από την γιατρό της που της έδωσε δύναμη

Η Ping έδωσε μεγάλη μάχη κατά τη διάρκεια της θεραπείας της. Έχασε τα μαλλιά της και ήρθε αντιμέτωπη με έντονες παρενέργειες, όπως ναυτία και κόπωση. Κάθε κύκλος θεραπείας την άφηνε εξαντλημένη για περίπου μία εβδομάδα. Ωστόσο, οι εξετάσεις της βελτιώνονταν συνεχώς. Η αδιάκοπη εμψύχωση από τη γιατρό της, την Dr. Thaker, ήταν αυτό που κρατούσε το ηθικό της ψηλά.

«Έκανα χημειοθεραπεία κάθε τρεις εβδομάδες και κάθε φορά που πήγαινα, η Dr. Thaker με υποδεχόταν με ευχάριστα νέα», ανέφερε η Ping. «Ήταν συγκλονιστικό να πηγαίνω κάθε φορά και να ακούω θετικά αποτελέσματα και συνεχή πρόοδο».

Ένα αναπάντεχο παιχνίδι της μοίρας λίγους μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας έδωσε ακόμα μεγαλύτερη δύναμη στην Ping. Το ιατρείο του οικογενειακού της γιατρού, όπου παρακολουθείται και ο σύζυγός της, κάλεσε για την επιβεβαίωση ενός προγραμματισμένου ραντεβού. Η Ping απάντησε στο τηλέφωνο και αναγνώρισε αμέσως τη φωνή στην άλλη άκρη της γραμμής.

«Την ρώτησα: “Εσείς είστε που ζητήσατε να κάνω την αξονική τομογραφία (CT scan);” κι εκείνη απάντησε: “Ναι, εγώ ήμουν”», αφηγείται η Ping. «Μου εκμυστηρεύτηκε ότι μία από τις καλύτερες φίλες της είχε χάσει τη ζωή της από καρκίνο των ωοθηκών επειδή η νόσος δεν είχε διαγνωστεί εγκαίρως. Όταν διάβασε τα συμπτώματά μου, σκέφτηκε: “Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να ελεγχθεί”… Της είπα τότε: “Πιστεύω πραγματικά ότι μου σώσατε τη ζωή”».

Μετά από αρκετές συνεδρίες χημειοθεραπείας, η γυναίκα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση τον Φεβρουάριο του 2025. Η επέμβαση περιλάμβανε υστερεκτομή και σχολαστικό έλεγχο των εσωτερικών της οργάνων για να βεβαιωθούν οι γιατροί ότι δεν υπήρχαν εστίες καρκίνου. Η Dr. Thaker δήλωσε ότι το χειρουργείο ολοκληρώθηκε χωρίς επιπλοκές.

Η Ping χρειάστηκε έξι εβδομάδες ανάρρωσης από τη χειρουργική επέμβαση και στη συνέχεια συνέχισε το σχήμα χημειοθεραπείας για την πλήρη εξάλειψη τυχόν υπολειμματικών καρκινικών κυττάρων. Ακολούθησαν θεραπείες ανοσοθεραπείας με στόχο τη μείωση του κινδύνου υποτροπής της νόσου.

Η τελευταία της θεραπεία ολοκληρώθηκε την άνοιξη. Το να της ανακοινώσουν ότι δεν χρειαζόταν πλέον να επισκέπτεται τακτικά το ιατρείο της Dr. Thaker φάνταζε «απίστευτο», όπως δήλωσε η ίδια. Σήμερα, η Ping συνεχίζει να λαμβάνει καθημερινά φαρμακευτική αγωγή προληπτικά για την αποφυγή υποτροπής. Σύμφωνα με τη Συμμαχία Έρευνας για τον Καρκίνο των Ωοθηκών (Ovarian Cancer Research Alliance – OCRA), περίπου το 70% των ασθενών με καρκίνο των ωοθηκών αντιμετωπίζουν υποτροπή. Η Ping, ωστόσο, προσπαθεί να μην εστιάζει σε αυτή την πιθανότητα.

«Έρχονται πολλές αλλαγές και απλώς γίνονται μέρος της καθημερινότητάς σου», αναφέρει.

Μετέτρεψε την περιπέτειά της σε μήνυμα ελπίδας

Αντί να εστιάζει στον φόβο, διοχετεύει την ενέργειά της στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τον καρκίνο των ωοθηκών και τα ύποπτα συμπτώματά του, παίρνοντας έμπνευση από τη νοσηλεύτρια που ζήτησε την αξονική τομογραφία και οδήγησε στην έγκαιρη διάγνωσή της.

Αυτές οι προσπάθειες δέχθηκαν κύμα συμπαράστασης από την τοπική κοινότητα. Η ίδια και ο γιος της επέστρεψαν στις εργασίες τους στα δύο εστιατόρια που διατηρούν. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι πελάτες μοιράζονται μαζί της τις δικές τους εμπειρίες από θεραπείες καρκίνου και ανάρρωσης, με την Ping να προσφέρει πάντα μια κουβέντα εμψύχωσης.

«Έρχονται στο κατάστημα και μοιράζονται τις ιστορίες τους… Το βασικό μήνυμα που θέλω να μεταδώσω είναι ότι υπάρχει πραγματικά ελπίδα», δηλώνει η Ping. «Πριν ζήσω αυτή την περιπέτεια, θα έλεγα απλώς “Θεέ μου, αυτό είναι τρομακτικό”. Τώρα όμως γνωρίζω καλά ότι η ελπίδα είναι πάντα εδώ».