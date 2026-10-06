«Νόμιζα ότι ήμουν απολύτως υγιής»: Πώς η αναιμία οδήγησε έναν 56χρονο στη διάγνωση καρκίνου του παχέος εντέρου

Ένας 56χρονος άνδρας δεν είχε κανένα σύμπτωμα και ένιωθε σε εξαιρετική φυσική κατάσταση. Μια απρόσμενη αναιμία, όμως, στάθηκε η αφορμή για να υποβληθεί σε εξετάσεις και να ανακαλύψει έναν καρκινικό όγκο στο παχύ έντερο.

Πατέρας πίστευε ότι ήταν απολύτως υγιής ώσπου να απαγόρευσαν να δώσει αίμα

Ο Nigel Chesterton, από το Μπέντφορντσιρ της Αγγλίας, διευθυντής ποιότητας σε φαρμακευτική εταιρεία, έδινε αδιάλειπτα αίμα κάθε χρόνο για 30 χρόνια χωρίς κανένα πρόβλημα. Όλα άλλαξαν όταν, τον Οκτώβριο του 202,5 τον απέρριψαν στην αιμοδοσία ενημερώνοντάς τον ότι είχε χαμηλό σίδηρο.

Αποφασισμένος να ανακαλύψει τι συνέβαινε με αυτή την αιφνίδια αλλαγή, ο Nigel έκανε ένα πλήρες check-up υγείας στις 19 Δεκεμβρίου και έλαβε τα αποτελέσματα στα τέλη του μήνα. Εξετάζοντάς τα, παρατήρησε ότι η εξέταση qFIT –η οποία ανιχνεύει ίχνη αίματος στα κόπρανα– είχε επισημανθεί με κόκκινο προειδοποιητικό δείκτη.

Ο Dr. Martin Thornton, ιατρικός διευθυντής της Bluecrest, δήλωσε στο PA Real Life: «Το αποτέλεσμα qFIT του Nigel ήταν πάνω από 400, δηλαδή ιδιαίτερα υψηλός δείκτης – τιμές κάτω από 10 θεωρούνται γενικά φυσιολογικές. Ένας υψηλός δείκτης δεν σημαίνει απαραίτητα καρκίνο, αλλά υποδεικνύει την παρουσία αίματος στα κόπρανα και απαιτεί περαιτέρω ιατρική διερεύνηση».

Ο Nigel έκλεισε ραντεβού με τον γιατρό του στις 5 Ιανουαρίου για να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα. Ο γιατρός τον παρέπεμψε άμεσα για επείγουσα κολονοσκόπηση, εκτιμώντας αρχικά ότι πιθανότατα επρόκειτο απλώς για πολύποδες.

Στις 17 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια της κολονοσκόπησης, ο επεμβατικός γιατρός εντόπισε έναν πιθανό καρκινικό όγκο στο έντερο και ενημέρωσε αμέσως τον Nigel, προκαλώντας του «τεράστιο σοκ».

Η διάγνωση του καρκίνου και η θεραπεία

Η μαγνητική τομογραφία (MRI) την 1η Φεβρουαρίου επιβεβαίωσε στον Nigel και την οικογένειά του –τη σύζυγό του Kirsten (54) και τις κόρες του Connie (22) και Imogen (21)– ότι έπασχε από καρκίνο του παχέος εντέρου σταδίου 1.

Ένα μήνα αργότερα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και έως τις 20 Μαΐου οι γιατροί τον ενημέρωσαν ότι είναι πλέον ελεύθερος από τον καρκίνο. «Η έγκαιρη διάγνωση έκανε όλη τη διαφορά για εμένα. Παρόλο που μεγάλωνα ηλικιακά, ένιωθα άτρωτος πριν από τη διάγνωσή μου. Αυτό αποδεικνύει ότι οι λεπτομερείς προληπτικές εξετάσεις αξίζουν πραγματικά», δήλωσε ο Nigel.

Νόμιζε ότι ήταν απόλυτα υγιής – Η αναιμία που αποκάλυψε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας

Πριν από τη διάγνωση, ο Nigel θεωρούσε τον εαυτό του «απόλυτα υγιή». Είχε μάλιστα συμμετάσχει σε δύο Μαραθωνίους του Λονδίνου, δεν κάπνιζε και κατανάλωνε αλκοόλ με μέτρο. Γι’ αυτό και το αποτέλεσμα ενός προληπτικού ελέγχου στις 29 Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους αποτέλεσε μεγάλη έκπληξη για τον ίδιο.

Ο Nigel είχε συνοδεύσει την κόρη του, Connie, σε αιμοδοσία, όταν ενημερώθηκε ότι δεν μπορούσε να δώσει αίμα, καθώς οι εξετάσεις έδειξαν αναιμία. «Είχα δώσει αίμα περίπου 30 φορές στο παρελθόν χωρίς κανένα πρόβλημα», ανέφερε. Αρχικά δεν θεώρησε ότι υπήρχε ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας, καθώς και ο πατέρας του είχε αντιμετωπίσει αναιμία. Υπέθεσε, μάλιστα, ότι ενδεχομένως να επρόκειτο για κάτι που σχετιζόταν απλώς με την ηλικία.

Ωστόσο, θέλοντας να διερευνήσει περισσότερο την κατάσταση και να έχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την υγεία του, στις 19 Δεκεμβρίου υποβλήθηκε σε ιδιωτικό προληπτικό έλεγχο μέσω της Bluecrest Wellness. Για την αξιολόγηση, η οποία κόστισε 100 λίρες, επέλεξε ένα πλήρες πακέτο εξετάσεων που περιλάμβανε τεστ κοπώσεως, αιματολογικές εξετάσεις, καθώς και αξιολόγηση της σωματικής και ψυχικής του υγείας.

Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης

Στις 30 Δεκεμβρίου, ο Nigel έλαβε τα αποτελέσματα του ελέγχου. Όλα έδειχναν φυσιολογικά, μέχρι που παρατήρησε την κόκκινη ένδειξη στην εξέταση qFIT. «Μόλις το είδα, σκέφτηκα ότι έπρεπε να πάω αμέσως στον γιατρό», ανέφερε.

Έξι ημέρες αργότερα, απευθύνθηκε στον γιατρό του στο Flitwick Surgery, στο Μπέντφορντ. Η εξέταση qFIT επαναλήφθηκε και, λόγω των ευρημάτων, παραπέμφθηκε για επείγουσα κολονοσκόπηση. Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος δεν πίστευε ότι τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να συνδέονται με καρκίνο. «Ακόμα και τότε, ο καρκίνος ήταν το τελευταίο πράγμα που περνούσε από το μυαλό μου. Δεν είχαμε κανένα ιστορικό καρκίνου στην οικογένεια», εξομολογείται.

Η πραγματικότητα αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της κολονοσκόπησης, όταν ο γιατρός τον ενημέρωσε ότι είχε εντοπιστεί ένας όγκος. Το σοκ για τον Nigel ήταν τεράστιο. «Θυμάμαι που βγήκα στην αίθουσα αναμονής και είπα στη γυναίκα μου ότι έχω καρκίνο», θυμάται.

Η διάγνωση επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια με μαγνητική τομογραφία. Ανάμεσα στις πιο δύσκολες στιγμές που ακολούθησαν ήταν η στιγμή που χρειάστηκε να μιλήσει στις κόρες του για την κατάσταση της υγείας του. «Ήταν η πιο δύσκολη συζήτηση που είχα ποτέ μαζί τους. Συμφωνήσαμε όλοι ότι θα το παλέψουμε ως οικογένεια, όποιο κι αν ήταν το αποτέλεσμα», λέει.

«Νιώθω τυχερός που ζω»: Η μάχη του Nigel με τον καρκίνο του παχέος εντέρου

Στις 4 Μαρτίου, ο Nigel μπήκε στο χειρουργείο του Νοσοκομείου Bedford έχοντας έντονη αγωνία για την τετράωρη επέμβαση που θα ακολουθούσε. Οι γιατροί επρόκειτο να αφαιρέσουν τμήμα του δεξιού κόλου, όπου είχε εντοπιστεί ο όγκος.

Ωστόσο, όταν ξύπνησε από την επέμβαση, τα νέα που άκουσε ήταν ενθαρρυντικά. Οι γιατροί τον ενημέρωσαν ότι όλα «πήγαν πολύ καλά» και εξέφρασαν την αισιοδοξία τους ότι είχαν καταφέρει να αφαιρέσουν ολόκληρο τον όγκο, αποκαθιστώντας παράλληλα τη συνέχεια του εντέρου.

Η επόμενη σημαντική στιγμή ήρθε στις 17 Απριλίου. Ο Nigel πληροφορήθηκε ότι οι λεμφαδένες που είχαν αφαιρεθεί κατά τη διάρκεια της επέμβασης δεν παρουσίαζαν ενδείξεις εξάπλωσης της νόσου. Ως αποτέλεσμα, δεν χρειάστηκε να υποβληθεί σε χημειοθεραπεία.

Στις 20 Μαΐου πήρε εξιτήριο από το Νοσοκομείο Bedford, έχοντας ενημερωθεί ότι δεν υπήρχαν πλέον ενδείξεις καρκίνου. Ο τακτικός επανέλεγχος προγραμματίστηκε για τον Νοέμβριο.

Κοιτάζοντας πίσω σε όσα έζησε, ο Nigel αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο που είχε η οικογένειά του, ευχαριστώντας τη σύζυγο και τις κόρες του για τη στήριξή τους. «Μόνο εκ των υστέρων συνειδητοποίησα πραγματικά πόσο βαθιά επηρεάζει μια τέτοια διάγνωση όχι μόνο τον ίδιο τον ασθενή, αλλά και τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα του», ανέφερε.

Παρά τη δύσκολη εμπειρία, ο Nigel θέλει πλέον να αντιμετωπίζει διαφορετικά την υγεία του, δίνοντας έμφαση στην έγκαιρη διερεύνηση οποιουδήποτε προβλήματος. «Νιώθω τυχερός που ζω. Αν υπάρχουν άλλες δυσάρεστες εκπλήξεις σχετικά με την υγεία μου, θέλω να τις διαγιγνώσκω όσο το δυνατόν νωρίτερα», είπε.

Τα τυπικά συμπτώματα του καρκίνου του παχέος εντέρου

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου αποτελεί τον τέταρτο πιο συχνό τύπο καρκίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο, με περισσότερες από 48.000 νέες διαγνώσεις κάθε χρόνο.

Τα τυπικά συμπτώματα του καρκίνου του παχέος εντέρου περιλαμβάνουν:

Αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου (διαταραχές κενώσεων)

Αλλαγή στη συχνότητα των κενώσεων

Αίμα στα κόπρανα

Πόνο ή ενόχληση στην κοιλιακή χώρα

Φούσκωμα (τυμπανισμό)

Ανεξήγητη απώλεια βάρους

Ο Dr. Thornton σημείωσε: «Ο Nigel δεν είχε εμφανή συμπτώματα από το έντερο ούτε κάποιον λόγο να υποψιαστεί ότι πάσχει από καρκίνο. Η εμπειρία του αναδεικνύει πόσο καθοριστική είναι η έγκαιρη διάγνωση, ιδιαίτερα όταν η νόσος μπορεί να εξελίσσεται εντελώς αθόρυβα».

«Το να παραμείνω καθαρός από τον καρκίνο είναι το πιο σημαντικό πράγμα για μένα. Θέλω να προσπαθήσω να διατηρηθώ όσο το δυνατόν πιο υγιής και να ζήσω όσο περισσότερο μπορώ», τόνισε ο Nigel.