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Τον βαρύτερο απολογισμό σχεδόν τετραετίας κατέγραψε το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF) στην Ουκρανία, καθώς από τον Ιανουάριο έως και τον Οκτώβριο έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 114 παιδιά, ενώ άλλα 1.030 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του οργανισμού.

Αυτό αντιπροσωπεύει κατά μέσο όρο περισσότερα από τρία παιδιά που σκοτώνονται ή τραυματίζονται κάθε μέρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της UNICEF, η οποία διευκρινίζει ότι πρόκειται για θύματα των οποίων οι θάνατοι ή οι τραυματισμοί έχουν επαληθευτεί από την Αποστολή Παρακολούθησης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στην Ουκρανία.

More than three children killed or injured every day. That is the devastating reality for children in #Ukraine, where child casualties have reached their highest level in almost four years ➡️https://t.co/YSPwgCWmAb Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους: Σήμερα η πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς This #WorldChildrensDay, children need more than words. They need their rights protected, every day. — UNICEF Ukraine (@UNICEF_UA) November 20, 2026



«Πρόκειται για παιδιά οι ζωές των οποίων έχουν διακοπεί απότομα ή καταστραφεί για πάντα», δήλωσε μια εκπρόσωπος της UNICEF στην Ουκρανία, η Λουίζ Γουότεριτζ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Γενεύη από το Κίεβο.

«Ο αριθμός των παιδιών που σκοτώθηκαν φέτος έχει ήδη ξεπεράσει τον συνολικό αριθμό του 2025 κατά περισσότερο από 20%, ενώ ο αριθμός των παιδιών που τραυματίστηκαν έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 60% σε σύγκριση με πέρυσι», είπε.

«Ανησυχητική κλιμάκωση»

Μόνο τον περασμένο μήνα, τουλάχιστον 146 παιδιά σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σε όλη την Ουκρανία, μια αύξηση της τάξης του 150% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με την UNICEF.

Αυτά τα τελευταία στοιχεία καταδεικνύουν «μια ανησυχητική κλιμάκωση» της βίας κατά των παιδιών στην Ουκρανία, ανέφερε η οργάνωση.

«Οι πυραυλικές επιθέσεις και οι επιθέσεις με οπλισμένα drones συνεχίζουν να θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές των παιδιών και των οικογενειών τους στα σπίτια τους, τα σχολεία τους και τις κοινότητές τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται μακριά από την πρώτη γραμμή», τονίζει η οργάνωση.

«Σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού, μια ημέρα που θα έπρεπε να είναι αφιερωμένη στον εορτασμό των δικαιωμάτων των παιδιών. Ωστόσο, στην Ουκρανία, συνεχίζουν να ζουν με φόβο, στα σπίτια τους, στις γειτονιές τους και σε μέρη όπου θα έπρεπε να αισθάνονται ασφαλή», δήλωσε η Αν-Κλερ Ντιφέ, εκπρόσωπος της UNICEF, σε ανακοίνωσή της.

Θανατηφόρα πλήγματα

Οι θανατηφόρες επιθέσεις εναντίον αμάχων συνεχίστηκαν τον Νοέμβριο.

Στις 2 Νοεμβρίου, μια επίθεση σε σχολικό συγκρότημα στη νοτιοανατολική Ουκρανία, η οποία διέθετε υπόγειο καταφύγιο όπου διανέμονταν ανθρωπιστική βοήθεια, φέρεται να σκότωσε 72 άτομα και τέσσερις παραμένουν αγνοούμενοι, σύμφωνα με τη UNICEF.

Στις 13 Νοεμβρίου, ένα 17χρονο αγόρι φέρεται να σκοτώθηκε και οκτώ άλλα παιδιά τραυματίστηκαν σε επιθέσεις που στόχευαν την πόλη Ζαπορίζια.

Επιπλέον, οι επαληθευμένες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές από τον Ιανουάριο έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδό τους από τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ