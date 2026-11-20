Νέο πονοκέφαλο προκαλούν στο Μέγαρο Μαξίμου οι δηλώσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Καλογερόπουλου, ο οποίος άνοιξε τη συζήτηση για τον πολιτικό προσανατολισμό του κυβερνώντος κόμματος και τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες, θέτοντας το ερώτημα «γιατί να μην πάμε πιο δεξιά;».

Όπως έγραψε το enikos.gr, η τοποθέτηση του βουλευτή το βράδυ της Πέμπτης προκάλεσε την αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος έσπευσε να ξεκαθαρίσει πως η συγκεκριμένη προσέγγιση δεν αποτελεί θέση της Νέας Δημοκρατίας, απορρίπτοντας κατηγορηματικά το ενδεχόμενο συνεργασίας με κόμματα στα δεξιά της.

«Δεν πρόκειται να γίνει»

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Δημήτρη Καλογερόπουλου, ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε το πρωί της Παρασκευής (20/11) μιλώντας στον ΣΚΑΪ, πως η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.

«Δεν είναι θέση της ΝΔ ούτε πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ, αναφερόμενος ειδικότερα στο ενδεχόμενο συνεργασίας με κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα της ΝΔ, υποστήριξε:

«Δεν θα γίνει ποτέ γιατί η κυβέρνηση αυτή ακολούθησε μια πολιτική σε μια σειρά θεμάτων όπως η εξωτερική πολιτική που σε 7 χρόνια καταφέραμε ό,τι δεν είχε γίνει μετά τη μεταπολίτευση, θα μπορούσε να καθίσει στο τραπέζι με τους ίδιους ανθρώπους που τη θεωρούν ενδοτική;».

«Αφού δεν τη θέλει κανένας, γιατί να μην πάει προς τα δεξιά;»

Η συζήτηση για τις πιθανές κυβερνητικές συνεργασίες μετά τις επόμενες εκλογές άνοιξε το βράδυ της Πέμπτης, όταν ο Δημήτρης Καλογερόπουλος σχολίασε το πολιτικό σκηνικό και τη στάση των κομμάτων απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Ο βουλευτής υποστήριξε πως οι σημερινές τοποθετήσεις δεν προδικάζουν απαραίτητα τις αποφάσεις που θα ληφθούν μετά την κάλπη, καθώς, όπως σημείωσε, βρισκόμαστε ακόμη σε προεκλογική περίοδο.

«Οι εκλογές θα βγάλουν ένα αποτέλεσμα. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί… Καταρχήν κανείς δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία γιατί είναι προεκλογική διαδικασία. Δεν ξέρω τι θα κάνουν στην πορεία, αλλά εκείνο που έχω να σας πω είναι το εξής», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, διατύπωσε το ερώτημα που προκάλεσε αίσθηση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αναζήτησης πολιτικών συμμάχων προς τα δεξιά της ΝΔ.

«Η ΝΔ αφού δεν τη θέλει και κανένας, γιατί να μην πάει με εκείνους που είναι προς τα δεξιά; Υπάρχουν τόσα κόμματα. Δεν το κατάλαβα», δήλωσε.

Μαρινάκης για τη μεταγραφή της Νίνας Κασιμάτη: «Μεταγραφικό παζάρι» μεταξύ ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και ΣΥΡΙΖΑ

Στο ίδιο πλαίσιο των πολιτικών εξελίξεων, ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε και τη μεταγραφή της Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για ένα «πήγαινε έλα» μεταξύ ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο, όπως είπε, θυμίζει μεταγραφικό παζάρι στο μπάσκετ ή στο ποδόσφαιρο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε πως η διεύρυνση δεν αποτελεί από μόνη της αρνητική πολιτική πρακτική, φέρνοντας ως παράδειγμα τη Νέα Δημοκρατία, στην οποία, όπως υποστήριξε, έχουν ενταχθεί στελέχη χωρίς να αλλοιωθεί η φυσιογνωμία της. Αντίθετα, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι έχει μετατοπιστεί πολιτικά, επιλέγοντας να κινηθεί σε ένα πεδίο που χαρακτηρίζεται από ανέξοδες εξαγγελίες και την απόδοση κάθε κρίσης ή προβλήματος σε σκάνδαλο της κυβέρνησης.

«Η διεύρυνση δεν είναι κακό πράγμα. Στη ΝΔ ήρθαν και συστρατεύθηκαν στελέχη χωρίς να αλλοιωθεί το κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ αλλοιώθηκε παίρνοντας το ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ μετά το άλλο».

Στη συνέχεια, έκανε λόγο για μεταγραφές με αποκλειστικό στόχο την εκλογική ενίσχυση των υποψηφίων, υποστηρίζοντας πως το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη έχει επιλέξει διαφορετική πολιτική κατεύθυνση από εκείνη που ακολουθούσε στο παρελθόν.

«Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να παίζει μπάλα στο γήπεδο του Τσίπρα»

«Εδώ μιλάμε για ένα μεταγραφικό παζάρι με μόνο κριτήριο τη μεγαλύτερη πιθανότητα εκλογής ενός εκάστου υποψηφίου. Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη μετατοπίστηκε και επέλεξε να παίξει μπάλα στο γήπεδο κομμάτων που ακολουθούν δύο μοτίβα: τις ανέξοδες εξαγγελίες και το ό,τι συμβαίνει – πανδημία, ακριβεία κτλ – να το βαφτίζουν σκάνδαλο Μητσοτάκη. Αυτό το γήπεδο επέλεξε ο κ. Ανδρουλάκης. Το ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ κράτησαν κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη επί Βενιζέλου και Γεννηματά. Ο κ. Ανδρουλάκης επέλεξε να το κάνει ένα κόμμα στο γήπεδο που πορεύεται ο Αλέξςη Τσίπρας, δεν λέω ότι έγινε ο ίδιος, Τσίπρας, λέω ότι μετατοπίστηκε».

Τι είπε για το βίντεο του Αντώνη Σαμαρά στο TikTok

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κλήθηκε, τέλος, να σχολιάσει και το νέο βίντεο του Αντώνη Σαμαρά στο TikTok, επισημαίνοντας πως η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί επιλογή του καθενός, αλλά δεν καθορίζει από μόνη της την πολιτική πορεία ή την εκλογική επίδοση ενός κόμματος.

«Ο καθένας χρησιμοποιεί τα μέσα που επιθυμεί, δεν πιστεύω ότι είναι τόσο απλή άσκηση η πολιτική και οι εκλογές. Δεν θα εξαρτηθεί η επίδοση της ΝΔ από οποιοδήποτε κόμμα».