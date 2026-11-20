«Μια γυναίκα» είναι ο τίτλος του βιβλίου της Ντόρας Μπακογιάννη, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί στις 10 Δεκεμβρίου, σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία σημαντικών πολιτικών προσώπων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η παρουσίαση έχει προγραμματιστεί για τις 18:30, με ομιλητές τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον πρώην υπουργό Θεόδωρο Σκυλακάκη, τον Μίμη Ανδρουλάκη και την ιστορικό Μαρία Ευθυμίου, οι οποίοι αναμένεται να αναφερθούν στο βιβλίο και στη διαδρομή της πρώην υπουργού.

Στο πάνελ έχουν προσκληθεί επίσης η πρώην υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Τζίπι Λίβνι, καθώς και η πρώην υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας, Ούρσουλα Πλάσνικ. Την εκδήλωση θα προλογίσει η Αλεξία Μπακογιάννη.

«Μια γυναίκα» ο τίτλος του βιβλίου της αλλά στο Μεγάρο Μαξίμου αναμένεται «Πολίτικη κουζίνα»

Το «παρών» αναμένεται να δώσει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ μεταξύ των προσκεκλημένων εκτιμάται ότι θα βρίσκονται ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, επί των κυβερνήσεων του οποίου η Ντόρα Μπακογιάννη είχε αναλάβει το υπουργείο Εξωτερικών, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, καθώς και πλήθος πολιτικών και άλλων προσωπικοτήτων.

Η έκδοση με τίτλο «Μια γυναίκα» αναμένεται να φωτίσει πτυχές της προσωπικής και πολιτικής διαδρομής της Ντόρας Μπακογιάννη, σε μια περίοδο κατά την οποία η παρουσίαση του βιβλίου της συγκεντρώνει ήδη το ενδιαφέρον του πολιτικού κόσμου.