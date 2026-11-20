Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τροχαίο ατύχημα έγινε το πρωί της Παρασκευής (20/11) στην Κηφισίας στο ύψος των Αμπελοκήπων όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή.

Το ατύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της συμβολής της Κηφισίας με την οδό Αιτωλίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα δεν φέρει σοβαρά τραύματα.

Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων

Λόγω του περιστατικού, σύμφωνα με ενημέρωση της Τροχαίας, παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες της παράσυρσης.