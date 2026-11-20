Βαρύ πένθος για την οικογένεια του Ολυμπιονίκη της ιστιοπλοΐας, Αιμίλιου Παπαθανασίου, καθώς πέθανε ο αδελφός του, Γιάννης, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο θείος του εκλιπόντος, Τάκης Σαγιώρ. Ο γνωστός χορευτής και χορογράφος αποχαιρέτησε τον ανιψιό του με συγκινητική ανάρτηση στο Facebook, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο με σπάνια καλοσύνη, ευγένεια και δοτικότητα.

«Είμαι συντετριμμένος, σήμερα έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος μου ανιψιός Γιάννης, γιος της αδελφής μου Νίτσας και αδελφός του Ολυμπιονίκη Αιμίλιου Παπαθανασίου!!!! Ένα καλόψυχο, ευγενικό, δοτικό πλάσμα! Ο καρκίνος δεν κοιτά ούτε ηλικίες ούτε καλούς ή κακούς ανθρώπους, χτυπά στα τυφλά. Έτσι έκανε και με σένα, Γιάννη μου. Τον πάλεψες παλικαρίσια, αλλά σε νίκησε ο άτιμος και σε πήρε τόσο νέο από τη ζωή! Αυτό το λίγο που μου μένει να ζήσω θα σε έχω πάντα στη σκέψη μου και στην καρδιά μου, αγάπη μου! Καλό σου ταξίδι στο φως, Γιαννάκη μου» έγραψε ο Τάκης Σαγιώρ.