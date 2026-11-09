Ντόρα Μπακογιάννη: Το καλώδιο θα περάσει χωρίς καμία άδεια από την Τουρκία

Στο διπλωματικό παρασκήνιο γύρω από τις έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση (καλώδιο) Κρήτης-Κύπρου και την ενημέρωση της Τουρκίας από τη Γαλλία αναφέρθηκε η Ντόρα Μπακογιάννη, ξεκαθαρίζοντας ότι η συγκεκριμένη κίνηση δεν συνιστά αναγνώριση τουρκικής δικαιοδοσίας στην περιοχή.

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας 99/11) στον ΑΝΤ1, η πρώην υπουργός Εξωτερικών σχολίασε τη ρηματική διακοίνωση που απέστειλε η γαλλική πλευρά στην Άγκυρα σχετικά με τις έρευνες του πλοίου Abeille Marengo, τονίζοντας ότι οι σχετικές άδειες έχουν δοθεί από την Ελλάδα και την Κύπρο.

«Η Ελλάδα έδωσε την άδεια, η Κύπρος έδωσε την άδεια, γιατί το καλώδιο περνάει από τα δικά μας διεθνή ύδατα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η γαλλική ενημέρωση προς την Τουρκία και το διπλωματικό πλαίσιο

Αναφερόμενη στη γαλλική πρωτοβουλία ενημέρωσης της Τουρκίας, η Ντόρα Μπακογιάννη υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια τυπική διπλωματική διαδικασία, η οποία δεν συνδέεται με την αναζήτηση έγκρισης από την Άγκυρα για τη διεξαγωγή των ερευνών.

«Η Τουρκία έκανε μια διαχείριση. Η επίσημη Άγκυρα δέχθηκε μια ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας, τη χαμηλότερη διπλωματική κίνηση. Έγινε μια ενημέρωση σε όλες τις χώρες που έχουν το οποιοδήποτε ενδιαφέρον στο θέμα».

Όπως εξήγησε, η Γαλλία επέλεξε να ενημερώσει τις εμπλεκόμενες πλευρές, επιδιώκοντας να αποφευχθούν ενδεχόμενες εντάσεις στην περιοχή, χωρίς αυτό να συνεπάγεται αναγνώριση οποιασδήποτε τουρκικής αρμοδιότητας.

«Η Γαλλία το έκανε γιατί θέλει να έχει απολύτως το κεφάλι της ήσυχο και να μην υπάρξουν εντάσεις στην περιοχή. Δεν αναγνωρίζει δικαιοδοσία και το να το λέμε εμείς αυτό είναι τεράστιο λάθος. Το να βγαίνει η αντιπολίτευση και να το λέει αυτό είναι λάθος είναι ενάντια στα συμφέροντά μας γιατί δεν έχει βάση. Δεν έχει καμία σχέση η απλή ενημέρωση με αναγνώριση δικαιοδοσίας. Νομικά οποιονδήποτε καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και αν ρωτήσεις θα σου δώσει αυτή την απάντηση».

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών άσκησε, παράλληλα, κριτική στις ερμηνείες που παρουσιάζουν τη γαλλική ενέργεια ως διπλωματική υποχώρηση της Αθήνας, εκτιμώντας ότι η διαχείριση της υπόθεσης συμβάλλει στην αποφυγή μιας περιττής περιόδου έντασης.

«Αν ήμουν επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας θα ήμουν πολύ ευχαριστημένη γιατί θα περνούσε μια φάση περιττής έντασης. Αυτή η ιστορία θα κρατήσει 6 μήνες. Γι’ αυτό το θέμα η αίσθησή μου είναι ότι οι Τούρκοι γνωρίζοντας πού έχουν φτάσει τα όριά τους, κάνουν μια διαχείριση στο εσωτερικό τους γιατί εθνικοπατριώτες υπάρχουν και στις δύο χώρες. Αλί και τρισαλί αν άνθρωποι χωρίς γνώση και μέτρο έχουν την ευθύνη της εξωτερικής πολιτικής».

«Η Ελλάδα δεν έχει χάσει κανένα κυριαρχικό δικαίωμα»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η Ντόρα Μπακογιάννη στο ζήτημα των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τα σενάρια περί υποχώρησης της Ελλάδας έναντι των τουρκικών θέσεων.

Όπως σημείωσε, το γεγονός ότι οι έρευνες προχωρούν με τις απαραίτητες άδειες από την Αθήνα και τη Λευκωσία, χωρίς να έχει ζητηθεί αντίστοιχη έγκριση από την Τουρκία, αποτελεί βασικό στοιχείο για την αξιολόγηση των διπλωματικών χειρισμών.

«Λυπάμαι πάρα πολύ για όσα γράφονται γιατί είναι σαν να αποδέχονται ότι η Ελλάδα έχει χάσει κάποιο κυριαρχικό δικαίωμα, που είναι εκτός τόπου και χρόνου, δεν έχει καμία βάση. Η Ελλάδα έδωσε την άδεια χωρίς περαιτέρω εντάσεις. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι απολύτως ήρεμα, το καλώδιο περνάει, η Ελλάδα έδωσε την άδεια γιατί δεν υπάρχει κανένα θέμα κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η Τουρκία ενημερώθηκε και είναι ευχαριστημένη γι’ αυτό ενώ κάποτε ζητούσε να δώσει άδεια».

Το μήνυμα για την ελληνική διπλωματία

Κλείνοντας την παρέμβασή της, η πρώην υπουργός Εξωτερικών κάλεσε να σταματήσει η αμφισβήτηση της θέσης της Ελλάδας στη συγκεκριμένη υπόθεση, επισημαίνοντας ότι η χώρα διατηρεί τον ρόλο της ως παράγοντα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

«Ας σταματήσουμε το αυτομαστίγωμα και ότι η Ελλάδα είναι αδύναμη. Δεν είμαστε υπερδύναμη αλλά μια χώρα που είναι ήρεμη δύναμη και στην τελική ανάλυση το αποτέλεσμα μετράει, ότι το καλώδιο θα περάσει χωρίς καμία άδεια από την Τουρκία».