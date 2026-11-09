Κρίνο και Αγκάθι: Ο Στέλιος μαθαίνει την αλήθεια για τον γιο του μετά από 15 χρόνια

Μυστικά πολλών ετών αποκαλύπτονται στο νέο επεισόδιο της σειράς “Κρίνο και Αγκάθι” απόψε στις 21:00 στον Αντ1.
Ο Πέτρος παρασυρμένος από τις ενοχές λέει την αλήθεια για την εικόνα στον Στέλιο που συντρίβεται συνειδητοποιώντας πως επί δεκαπέντε χρόνια πίστευε ένα ψέμα που διέλυσε την οικογένειά του.
Στο αρχοντικό, η Λευκή συνεχίζει την προσπάθεια να ενταχθεί στο σπίτι των Αρβανιταίων, αλλά η επίσκεψη της Δέσποινας πυροδοτεί νέα σύγκρουση με τη Μαριγώ και φέρνει τον Μάρκο αντιμέτωπο με τα αδιέξοδα που απειλούν τη σχέση τους.
Παράλληλα, ο Μήτρος καθησυχάζει τη Λεμονιά, που ρωτά σχετικά με νύχτα του θανάτου του Ηλία, ενώ η Λαμπρινή τον βλέπει να βγαίνει κρυφά από τη στάνη και υποψιάζεται την προδοσία του.
Ο Σκλίβας στριμώχνει τον Παναγή με την έρευνα του εισαγγελέα, ο Θωμάς βυθίζεται στις ενοχές του και αρχίζει να χάνει τον έλεγχο, ενώ ο Στέλιος, ανίκανος να καταδώσει τον Πέτρο στον Γεροδήμο, αφήνει την αλήθεια να του ξεφύγει μέσα από τα χέρια, λίγο πριν ο Πέτρος χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και πέσει στον γκρεμό…
Νέα σύγκρουση Μάρκου-Μαριγώς
«Δείξε επιτέλους λίγη συμπόνοια. Μάνα είσαι»
Ο Στέλιος μαθαίνει την αλήθεια μετά από 15 χρόνια