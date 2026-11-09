Τίτλοι τέλους για τη Novaya Gazeta: Κλείνει η ιστορική εφημερίδα που ίδρυσε ο Γκορμπατσόφ – «Το πνεύμα της θα επιβιώσει σαν ένας καλός ιός»

Οριστικό τέλος στη λειτουργία της ιστορικής εφημερίδας Novaya Gazeta μπαίνει σήμερα στη Ρωσία, Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, καθώς οι δημοσιογράφοι της ετοιμάζονται να εγκαταλείψουν τα γραφεία της στο κέντρο της Μόσχας, μετά την πραγματοποίηση της τελευταίας συντακτικής σύσκεψης.

Η εφημερίδα, η οποία ιδρύθηκε από τον πρώην ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, βάζει τέλος σε μια μακρά δημοσιογραφική πορεία, υπό το βάρος των κρατικών πιέσεων και των περιορισμών στην ελευθερία του Τύπου στη Ρωσία.

‘That’s it’. Novaya Gazeta team vacates its Moscow office Novaya Gazeta editor-in-chief Sergey Sokolov held the final editorial meeting at the newspaper’s office in Moscow on Monday, SOTAvision has reported. Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Eurogroup και του ECOFIN: Κρίσιμες συνεδριάσεις σήμερα και αύριο για τα νέα μέτρα στήριξης για την ενέργεια – Τι θα ζητήσει η Ελλάδα The meeting was attended by the outlet’s former editor-in-chief, Dmitry Muratov, as well as staff members and representatives from other media organisations, including CNN and Reuters. 📹 | RusNews — Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) November 9, 2026

Η εφημερίδα ιδρύθηκε με λεφτά από το Νόμπελ Ειρήνης που είχε απονεμηθεί στον Γκορμπατσόφ

Η Novaya Gazeta ιδρύθηκε με χρηματοδότηση από τα χρήματα του Νόμπελ Ειρήνης που είχε απονεμηθεί στον Γκορμπατσόφ το 1990. Για δεκαετίες αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης της χώρας, με έμφαση στην ερευνητική δημοσιογραφία και την κριτική απέναντι στην εξουσία.

The UK and Finland, as MFC co-chairs, have published a statement on the closure of independent media outlet Novaya Gazeta in Russia. 👇 https://t.co/qg8e56ouJl — Media Freedom Coalition (@MediaFreedomC) November 9, 2026

Παρά την αυξανόμενη λογοκρισία μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, η εφημερίδα συνέχισε τη λειτουργία της. Ωστόσο, στα τέλη του περασμένου μήνα ανακοίνωσε ότι αναγκάζεται να κλείσει, καθώς χαρακτηρίστηκε «ξένος πράκτορας», ενώ οι τράπεζες σταμάτησαν να διεκπεραιώνουν τις δωρεές των αναγνωστών, οι οποίες αποτελούσαν βασική πηγή χρηματοδότησής της.

Η διεύθυνση της εφημερίδας έκανε λόγο για μια κρατική εκστρατεία πιέσεων που κατέστησε αδύνατη τη συνέχιση της δημοσιογραφικής δραστηριότητας. Το τελευταίο διάστημα πραγματοποιήθηκαν έρευνες τόσο στα γραφεία της Novaya Gazeta όσο και στην κατοικία του διευθυντή της, ενώ έμπειρος δημοσιογράφος της βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό, εν αναμονή της δίκης του.

Την αδυναμία προστασίας των δημοσιογράφων από τις πιέσεις είχε επισημάνει τον περασμένο μήνα ο πρώην διευθυντής της εφημερίδας, Ντμίτρι Μουράτοφ, μιλώντας σε εκδήλωση στο Λονδίνο.

«Το χειρότερο απ’ όλα είναι ότι εμείς, που προϊστάμεθα συντακτικών ομάδων, δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τους δημοσιογράφους μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

The independent Russian newspaper Novaya Gazeta shut down its Moscow newsroom on Monday, ending its work from its longtime office on Potapovsky Lane. 🔗 | https://t.co/RS0N8pMZmo https://t.co/8YeylV51Jb — Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) November 9, 2026

Ο Μουράτοφ τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 2021, το οποίο μοιράστηκε με τη Φιλιππινέζα δημοσιογράφο Μαρία Ρέσα. Αφιέρωσε τη διάκριση σε έξι συναδέλφους του που δολοφονήθηκαν, μεταξύ των οποίων η ερευνήτρια δημοσιογράφος Άννα Πολιτκόφσκαγια, η οποία είχε καλύψει τους πολέμους της Ρωσίας στην Τσετσενία.

Η θέση του Κρεμλίνου και οι κατηγορίες για αντιρωσική ρητορική

Το Κρεμλίνο έχει υποστηρίξει κατά το παρελθόν ότι ορισμένοι περιορισμοί στην ενημέρωση είναι αναγκαίοι, επικαλούμενο την αντιπαράθεση της Ρωσίας με τη Δύση με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία, την οποία χαρακτηρίζει «υπαρξιακό αγώνα».

Παράλληλα, ορισμένοι στρατιωτικοί bloggers έχουν κατηγορήσει τη Novaya Gazeta ότι προωθεί συστηματικά αντιρωσική ρητορική, ισχυρισμούς τους οποίους η εφημερίδα έχει απορρίψει επανειλημμένα.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, υποβάθμισε τη σημασία του κλεισίματος, χαρακτηρίζοντάς το μέρος μιας «τυπικής διαδικασίας εναλλαγής», κατά την οποία ορισμένα μέσα ενημέρωσης σταματούν τη λειτουργία τους και νέα εμφανίζονται σε ένα περιβάλλον ανταγωνισμού.

Novaya Gazeta – one of Russia’s most well-known independent news outlets – will shut its doors on Monday due to the current security situation. Editor-in-chief Sergei Sokolov says the Russian constitution is being mocked and the people have no access to real information. Sky’s Moscow correspondent @IvorBennett speaks to Sokolov ahead of the paper’s closure. 🔗 https://t.co/a9Y0HDM7kT — Sky News (@SkyNews) November 8, 2026

«Το πνεύμα της θα επιβιώσει σαν ένας καλός ιός»

Τις τελευταίες στιγμές της δημοσιογραφικής της διαδρομής καταγράφει και η ίδια η Novaya Gazeta, μέσα από εκτενές δημοσίευμα στον ιστότοπό της, στο οποίο περιγράφονται οι προσπάθειες των εργαζομένων να συγκεντρώσουν τα προσωπικά τους αντικείμενα και να αποχωρήσουν από τα γραφεία της εφημερίδας.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η έμπειρη δημοσιογράφος Ιρίνα Βορομπιόβα εξέφρασε την πεποίθηση ότι η παρακαταθήκη του μέσου θα συνεχίσει να υπάρχει, παρά το οριστικό κλείσιμο.

«Ούτε καν μια πυρηνική έκρηξη δεν θα μπορούσε να το καταστρέψει. Θα συνεχίσει να υπάρχει μέσα σε όλους όσοι υπήρξαν κομμάτι της», ανέφερε, παρομοιάζοντας το πνεύμα της εφημερίδας με έναν «καλό ιό».