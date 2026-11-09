Μαρινάκης για τη γαλλική ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία: «Άλλο άδεια, άλλο ενημέρωση»

Την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας και την έκδοση NAVTEX για τις εργασίες έρευνας και πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου ανακοίνωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι οι αρμόδιες ελληνικές Αρχές ολοκλήρωσαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης, έπειτα από σχετικό αίτημα της γαλλικής εταιρείας NEXANS.

Όπως διευκρίνισε, μετά τη θετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Διυπουργικής Επιτροπής Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης εξέδωσε την περασμένη Παρασκευή την απόφαση αδειοδότησης των εργασιών έρευνας και πόντισης του καλωδίου.

Στη συνέχεια, το ερευνητικό πλοίο υπέβαλε αίτημα για την έκδοση της προβλεπόμενης αγγελίας προς ναυτιλλομένους (NAVTEX), η οποία και εκδόθηκε.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος χαρακτήρισε τον Great Sea Interconnector (GSI) έργο στρατηγικής σημασίας για την ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας, της περιφερειακής συνεργασίας και της σταθερότητας, σημειώνοντας ότι θα συμβάλει στην ειρήνη και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.

Απαντήσεις στα περί γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης προς την Τουρκία για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης έδωσε επίσης, ο Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι η ενημέρωση ενός κράτους δεν συνιστά αίτημα άδειας και ότι το έργο προχωρά κανονικά.

Όπως τόνισε, στις 6 Νοεμβρίου, μετά τη θετική γνωμοδότηση των αρμόδιων Αρχών, εκδόθηκε NAVTEX από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, με την Ελλάδα να ολοκληρώνει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για την πραγματοποίηση των σχετικών εργασιών. Ακολούθησε τουρκική αντι-NAVTEX, η οποία, σύμφωνα με την Αθήνα, δεν μεταβάλλει το ισχύον νομικό καθεστώς και επαναλαμβάνει γνωστούς τουρκικούς ισχυρισμούς.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας, σημειώνοντας πως άδεια για τις σχετικές εργασίες ζητήθηκε αποκλειστικά από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές και όχι από την Τουρκία.

«Άλλο πράγμα η άδεια και άλλο η ενημέρωση. Όλα όσα διακινούνται δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς αν η ελληνική πλευρά είχε γνώση της γαλλικής διπλωματικής ανακοίνωσης προς την Τουρκία, ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι πρόκειται για τον ηπιότερο και συνηθέστερο τρόπο μεταφοράς μηνυμάτων μεταξύ κρατών, διευκρινίζοντας ότι η γραπτή ενημέρωση προς την Άγκυρα είχε αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούσε αίτημα αδειοδότησης.

Αντιθέτως, όπως επισήμανε, η γαλλική εταιρεία που συμμετέχει στο έργο υπέβαλε αίτημα αδειοδότησης στις ελληνικές και κυπριακές αρχές, αναγνωρίζοντας τη δικαιοδοσία και τις αρμοδιότητές τους στην περιοχή.

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