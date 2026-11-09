Τζο Μπάιντεν: Η δραματική εξομολόγησή του για τον καρκίνο – «Κάποιες ημέρες είναι καλύτερες από άλλες – Με έχει επιβραδύνει»

Σε μια συγκινητική εξομολόγηση για την κατάσταση της υγείας του προχώρησε ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, αποκαλύπτοντας ότι η μάχη που δίνει με τον καρκίνο του προστάτη τον έχει αναγκάσει να επιβραδύνει τους ρυθμούς του και να περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις του.

Ο 83χρονος πολιτικός μοιράστηκε τις σκέψεις του ενόψει της επικείμενης κυκλοφορίας του νέου του βιβλίου, σημειώνοντας πως, παρά τις σωματικές δυσκολίες, παραμένει αφοσιωμένος στην επικοινωνία του με τον αμερικανικό λαό μέσα από τις σελίδες των απομνημονευμάτων του.

«Κάποιες ημέρες είναι καλύτερες από άλλες»

Ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος ανακοίνωσε τη διάγνωσή του πέρυσι μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι οι θεράποντες ιατροί του «συνεχίζουν να ενθαρρύνονται» από τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεται στη θεραπεία, παραδέχθηκε ωστόσο με αφοπλιστική ειλικρίνεια τις διακυμάνσεις της καθημερινότητάς του.

«Κατά τη διάρκεια της συγγραφής του βιβλίου, διαγνώστηκα με καρκίνο, μια ασθένεια που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά εκατομμύρια Αμερικανοί και οι οικογένειές τους», έγραψε ο Μπάιντεν.

«Κάποιες ημέρες είναι καλύτερες από άλλες. Δεν με έχει σταματήσει. Αλλά μερικές φορές με επιβραδύνει. Αυτό σημαίνει ότι, δυστυχώς, δεν θα μπορέσω να πραγματοποιήσω όσες συζητήσεις για το βιβλίο μου ήλπιζα. Ελπίζω, ωστόσο, ότι τα λόγια στη σελίδα μιλούν από μόνα τους», πρόσθεσε.

Το βιβλίο «Promise Me, America»

Σύμφωνα με τη New York Post, τα απομνημονεύματα του 46ου Προέδρου των ΗΠΑ, με τίτλο «Promise Me, America» (Υποσχέσου μου, Αμερική), είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσουν στις 17 Νοεμβρίου.

«Καλύπτει τα χρόνια μου ως Πρόεδρος. Τις προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε, τις αποφάσεις που πήρα και τους λόγους για τους οποίους τις πήρα. Αφορά το ποιοι είμαστε ως έθνος», σημείωσε ο Μπάιντεν, περιγράφοντας το περιεχόμενο του βιβλίου.

«Τι υπερασπιζόμαστε. Και τον ρόλο της Αμερικής στον κόσμο. Πάνω από όλα, αφορά την πίστη μου στον αμερικανικό λαό και το σπουδαίο αμερικανικό πείραμα αυτοδιοίκησης και δημοκρατίας», τόνισε.

Η κυκλοφορία του βιβλίου έρχεται λίγους μήνες μετά την έκδοση της πρώην πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν, με τίτλο «A View from the East Wing» (Μια θέα από την ανατολική πτέρυγα), η οποία κυκλοφόρησε τον Ιούνιο.

Η μάχη με τον καρκίνο και η έκκληση για πρόληψη

Τον περασμένο μήνα, ο Τζο Μπάιντεν είχε απευθύνει ένα προσωπικό μήνυμα για την υγεία του στο πλαίσιο του Μήνα Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Προστάτη, παροτρύνοντας τους άνδρες να επισκέπτονται τους γιατρούς τους για έγκαιρη διάγνωση.

«Μέχρι να τον εντοπίσουμε, είχε ήδη κάνει μετάσταση στα οστά μου», είχε γράψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Όταν ο καρκίνος του προστάτη εντοπίζεται νωρίς, η πενταετής επιβίωση πλησιάζει το 100%».

Εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς την ιατρική του ομάδα, συμπλήρωσε: «Η ικανότητα, η αφοσίωση και η συμπόνια τους σημαίνουν πολλά. Η ακτινοθεραπεία από το περασμένο φθινόπωρο λειτούργησε όπως αναμενόταν, και συνεχίζω να κάνω τα πράγματα που με νοιάζουν, όπως την ολοκλήρωση των απομνημονευμάτων μου».

Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος ολοκλήρωσε τη θεραπεία του για καρκίνο τέταρτου σταδίου τον Οκτώβριο του 2025.

Ωστόσο, ο γιος του, Χάντερ Μπάιντεν, περιέγραψε την κατάσταση του πατέρα του ως ιδιαίτερα επιβαρυντική σε δηλώσεις του τον Αύγουστο.

«Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί, έχει κάνει μετάσταση στα οστά του και παραπέρα», ανέφερε ο Χάντερ. «Είναι πολύ επώδυνο και πολύ εξασθενητικό από πολλές απόψεις».