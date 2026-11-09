Τζο Μπάιντεν: Η δραματική εξομολόγησή του για τον καρκίνο – «Κάποιες ημέρες είναι καλύτερες από άλλες – Με έχει επιβραδύνει»

Σε μια συγκινητική εξομολόγηση για την κατάσταση της υγείας του προχώρησε ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, αποκαλύπτοντας ότι η μάχη που δίνει με τον καρκίνο του προστάτη τον έχει αναγκάσει να επιβραδύνει τους ρυθμούς του και να περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις του.
Ο 83χρονος πολιτικός μοιράστηκε τις σκέψεις του ενόψει της επικείμενης κυκλοφορίας του νέου του βιβλίου, σημειώνοντας πως, παρά τις σωματικές δυσκολίες, παραμένει αφοσιωμένος στην επικοινωνία του με τον αμερικανικό λαό μέσα από τις σελίδες των απομνημονευμάτων του.
«Κάποιες ημέρες είναι καλύτερες από άλλες»
Ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος ανακοίνωσε τη διάγνωσή του πέρυσι μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι οι θεράποντες ιατροί του «συνεχίζουν να ενθαρρύνονται» από τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεται στη θεραπεία, παραδέχθηκε ωστόσο με αφοπλιστική ειλικρίνεια τις διακυμάνσεις της καθημερινότητάς του.
«Κατά τη διάρκεια της συγγραφής του βιβλίου, διαγνώστηκα με καρκίνο, μια ασθένεια που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά εκατομμύρια Αμερικανοί και οι οικογένειές τους», έγραψε ο Μπάιντεν.
«Κάποιες ημέρες είναι καλύτερες από άλλες. Δεν με έχει σταματήσει. Αλλά μερικές φορές με επιβραδύνει. Αυτό σημαίνει ότι, δυστυχώς, δεν θα μπορέσω να πραγματοποιήσω όσες συζητήσεις για το βιβλίο μου ήλπιζα. Ελπίζω, ωστόσο, ότι τα λόγια στη σελίδα μιλούν από μόνα τους», πρόσθεσε.
I want to share a brief update.
My presidential memoir, PROMISE ME, AMERICA, is coming out on November 17th. I hope you’ll read it. It covers my years as President. The challenges we faced, the decisions I made, and why I made them. It’s about who we are as a nation. What we stand for. And America’s role in the world. More than anything, it’s about my faith in the American people and the great American experiment in self-governance and democracy.
While writing the book, I was diagnosed with cancer, a disease known all too well to millions of Americans and their families. My doctors continue to be encouraged by how I’ve responded to treatment. And the prayers and kind words and well wishes from so many of you have meant more to me and Jill and our family than you can ever know.
Some days are better than others. It hasn’t stopped me. But sometimes it slows me down. What that means is, unfortunately, I won’t be able to do as many conversations about my book as I’d hoped. However, I’m hopeful the words on the page speak for themselves.
Looking forward, I’m going to keep following what my father told me a long time ago: “Champ, when you get knocked down, get up.” It’s a good lesson for me. And for America.
We are blessed. America is the most unique nation on earth. Unlike other countries, we’re built on an idea. An idea bigger than any ocean. More powerful than any army. Stronger than any tyrant or dictator. That idea? All of us are created equal.
Promise Me, America, we’ll never forget it.
— Joe Biden (@JoeBiden) November 8, 2026
Το βιβλίο «Promise Me, America»
Σύμφωνα με τη New York Post, τα απομνημονεύματα του 46ου Προέδρου των ΗΠΑ, με τίτλο «Promise Me, America» (Υποσχέσου μου, Αμερική), είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσουν στις 17 Νοεμβρίου.
«Καλύπτει τα χρόνια μου ως Πρόεδρος. Τις προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε, τις αποφάσεις που πήρα και τους λόγους για τους οποίους τις πήρα. Αφορά το ποιοι είμαστε ως έθνος», σημείωσε ο Μπάιντεν, περιγράφοντας το περιεχόμενο του βιβλίου.
«Τι υπερασπιζόμαστε. Και τον ρόλο της Αμερικής στον κόσμο. Πάνω από όλα, αφορά την πίστη μου στον αμερικανικό λαό και το σπουδαίο αμερικανικό πείραμα αυτοδιοίκησης και δημοκρατίας», τόνισε.
Η κυκλοφορία του βιβλίου έρχεται λίγους μήνες μετά την έκδοση της πρώην πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν, με τίτλο «A View from the East Wing» (Μια θέα από την ανατολική πτέρυγα), η οποία κυκλοφόρησε τον Ιούνιο.
Η μάχη με τον καρκίνο και η έκκληση για πρόληψη
Τον περασμένο μήνα, ο Τζο Μπάιντεν είχε απευθύνει ένα προσωπικό μήνυμα για την υγεία του στο πλαίσιο του Μήνα Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Προστάτη, παροτρύνοντας τους άνδρες να επισκέπτονται τους γιατρούς τους για έγκαιρη διάγνωση.
«Μέχρι να τον εντοπίσουμε, είχε ήδη κάνει μετάσταση στα οστά μου», είχε γράψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Όταν ο καρκίνος του προστάτη εντοπίζεται νωρίς, η πενταετής επιβίωση πλησιάζει το 100%».
Εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς την ιατρική του ομάδα, συμπλήρωσε: «Η ικανότητα, η αφοσίωση και η συμπόνια τους σημαίνουν πολλά. Η ακτινοθεραπεία από το περασμένο φθινόπωρο λειτούργησε όπως αναμενόταν, και συνεχίζω να κάνω τα πράγματα που με νοιάζουν, όπως την ολοκλήρωση των απομνημονευμάτων μου».
Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος ολοκλήρωσε τη θεραπεία του για καρκίνο τέταρτου σταδίου τον Οκτώβριο του 2025.
Ωστόσο, ο γιος του, Χάντερ Μπάιντεν, περιέγραψε την κατάσταση του πατέρα του ως ιδιαίτερα επιβαρυντική σε δηλώσεις του τον Αύγουστο.
«Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί, έχει κάνει μετάσταση στα οστά του και παραπέρα», ανέφερε ο Χάντερ. «Είναι πολύ επώδυνο και πολύ εξασθενητικό από πολλές απόψεις».