Συναγερμός στη Σμύρνη: Ισχυρή έκρηξη στις εγκαταστάσεις της τουρκικής βιομηχανίας Habas

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Αναστάτωση και πανικός επικράτησαν στην περιοχή Αλίαγα της Σμύρνης, στην Τουρκία, έπειτα από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της εταιρείας HABAŞ.

Το περιστατικό συνέβη στο εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα της βιομηχανίας, και συγκεκριμένα στη μονάδα πλήρωσης διοξειδίου του άνθρακα.



Αμέσως μετά την έκρηξη, πυκνοί καπνοί γέμισαν τον ουρανό πάνω από το εργοστάσιο, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους και τους εργαζομένους της περιοχής.



Σύμφωνα με δημοσίευμα του ειδησεογραφικού μέσου Ege’de Son Söz, «η έκρηξη εικάζεται ότι σημειώθηκε στο τμήμα ψευδαργύρου» των εγκαταστάσεων.

SON DAKİKA | İzmir Aliağa’da HABAŞ’a ait karbondioksit dolum tesisinde patlama meydana geldi.

https://t.co/eRYFZqUIsA — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) November 9, 2026



Αμέσως μετά το συμβάν, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις και ασθενοφόρα για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει εκδοθεί κάποια επίσημη ανακοίνωση από τις τοπικές αρχές ή την εταιρεία σχετικά με τα αίτια της έκρηξης, ούτε έχει επιβεβαιωθεί εάν υπάρχουν τραυματίες.