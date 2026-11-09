LIVE UPDATE
Συναγερμός στην Πάτρα: Άνδρας απειλεί να αυτοπυρποληθεί και να βάλει φωτιά στο σπίτι του

Συναγερμός στη Σμύρνη: Ισχυρή έκρηξη στις εγκαταστάσεις της τουρκικής βιομηχανίας Habas

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Έγκυος παρασύρθηκε από μηχανή στην πλατεία Κολιάτσου
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Αναστάτωση και πανικός επικράτησαν στην περιοχή Αλίαγα της Σμύρνης, στην Τουρκία, έπειτα από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της εταιρείας HABAŞ.

Το περιστατικό συνέβη στο εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα της βιομηχανίας, και συγκεκριμένα στη μονάδα πλήρωσης διοξειδίου του άνθρακα.


Αμέσως μετά την έκρηξη, πυκνοί καπνοί γέμισαν τον ουρανό πάνω από το εργοστάσιο, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους και τους εργαζομένους της περιοχής.


Σύμφωνα με δημοσίευμα του ειδησεογραφικού μέσου Ege’de Son Söz, «η έκρηξη εικάζεται ότι σημειώθηκε στο τμήμα ψευδαργύρου» των εγκαταστάσεων.


Αμέσως μετά το συμβάν, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις και ασθενοφόρα για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει εκδοθεί κάποια επίσημη ανακοίνωση από τις τοπικές αρχές ή την εταιρεία σχετικά με τα αίτια της έκρηξης, ούτε έχει επιβεβαιωθεί εάν υπάρχουν τραυματίες.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ