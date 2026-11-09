Συναγερμός στη Σμύρνη: Ισχυρή έκρηξη στις εγκαταστάσεις της τουρκικής βιομηχανίας Habas

Αναστάτωση και πανικός επικράτησαν στην περιοχή Αλίαγα της Σμύρνης, στην Τουρκία, έπειτα από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της εταιρείας HABAŞ.
Το περιστατικό συνέβη στο εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα της βιομηχανίας, και συγκεκριμένα στη μονάδα πλήρωσης διοξειδίου του άνθρακα.
Meydana gelen patlamanın yaşandığı yer görüntülendi:
https://t.co/Ijo589kYDO
— BPT (@bpthaber) November 9, 2026
Αμέσως μετά την έκρηξη, πυκνοί καπνοί γέμισαν τον ουρανό πάνω από το εργοστάσιο, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους και τους εργαζομένους της περιοχής.
İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda meydana gelen patlamanın ardından yükselen yoğun dumanlar kameraya yansıdı.
İzmir habaş lpg patlama teoman çorum ederson cevad prekazi ilham aliyev irfan can kahveci burak yılmaz amed murat yönaç emre aydın erdin özel münir korkmaz bakan gürlek parti meclisi melek subaşı aylık 500 ümit özdağ https://t.co/5jdKZNmOss
— OZAN ÖZTÜRK (@ozanozturk_tr) November 9, 2026
Σύμφωνα με δημοσίευμα του ειδησεογραφικού μέσου Ege’de Son Söz, «η έκρηξη εικάζεται ότι σημειώθηκε στο τμήμα ψευδαργύρου» των εγκαταστάσεων.
SON DAKİKA | İzmir Aliağa’da HABAŞ’a ait karbondioksit dolum tesisinde patlama meydana geldi.
https://t.co/eRYFZqUIsA
— Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) November 9, 2026
Αμέσως μετά το συμβάν, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις και ασθενοφόρα για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Μέχρι στιγμής, δεν έχει εκδοθεί κάποια επίσημη ανακοίνωση από τις τοπικές αρχές ή την εταιρεία σχετικά με τα αίτια της έκρηξης, ούτε έχει επιβεβαιωθεί εάν υπάρχουν τραυματίες.