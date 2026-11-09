Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ο «Greek Freak» ξεπέρασε τον θρυλικό Λάρι Μπερντ στην ιστορική λίστα των σκόρερ του NBA

Με ηγέτη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, το Μαϊάμι επικράτησε με 114-108 του Σακραμέντο εκτός έδρας. Ο Έλληνας σούπερ σταρ σημείωσε 29 πόντους και 14 ριμπάουντ, γράφοντας παράλληλα ιστορία, καθώς ξεπέρασε τον θρυλικό Λάρι Μπερντ στην ιστορική λίστα των σκόρερ του NBA.

Σημαντική εκτός έδρας νίκη με 114-108 απέναντι στο Σακραμέντο πανηγύρισε το Μαϊάμι, έχοντας σε πρωταγωνιστικό ρόλο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Οι Χιτ έφτασαν στη δεύτερη νίκη τους στα τελευταία τρία παιχνίδια, με τον Έλληνα διεθνή να πραγματοποιεί ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση και να πετυχαίνει ένα σπουδαίο προσωπικό επίτευγμα.

Ο «Greek Freak» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με νταμπλ-νταμπλ, καταγράφοντας 29 πόντους, 14 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 τάπες σε 34 λεπτά συμμετοχής. Είχε 14/22 δίποντα, 0/1 τρίποντα και 1/7 βολές, ενώ υπέπεσε σε 5 λάθη.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση είχε και ιστορική διάσταση, καθώς ο Αντετοκούνμπο έφτασε τους 21.806 πόντους στην καριέρα του στο NBA και ανέβηκε στην 40ή θέση της λίστας των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών. Με αυτόν τον τρόπο προσπέρασε τον θρύλο των Μπόστον Σέλτικς, Λάρι Μπερντ, ο οποίος βρίσκεται πλέον στην 41η θέση με 21.791 πόντους.

Καθοριστικές βοήθειες από Τόμπσον και Αντεμπάγιο

Πέρα από τον Έλληνα άσο, σημαντική συμβολή στη νίκη του Μαϊάμι είχαν και οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές του.

Ο Κλέι Τόμπσον πρόσφερε 23 πόντους, ευστοχώντας σε επτά τρίποντα, ενώ ο Μπαμ Αντεμπάγιο πρόσθεσε 18 πόντους και 8 ριμπάουντ. Πολύτιμη ήταν και η παρουσία του Ντέιβιον Μίτσελ, ο οποίος μοίρασε 11 ασίστ, ισοφαρίζοντας την καλύτερη φετινή του επίδοση, ενώ σημείωσε και 17 πόντους.

Από την πλευρά του Σακραμέντο, η απουσία του Ντομάντας Σαμπόνις, λόγω ενοχλήσεων στο αριστερό γόνατο, αποδείχθηκε σημαντική. Οι Κινγκς γνώρισαν την πέμπτη διαδοχική εντός έδρας ήττα τους, υποχωρώντας στο 1-9 στο γήπεδό τους.

Κορυφαίος για τους γηπεδούχους ήταν ο Ντάριους Έικαφ Τζούνιορ, με 32 πόντους και 10 ασίστ, έχοντας 11/21 σουτ. Ο Ζακ ΛαΒίν σημείωσε 15 πόντους, ο Ντι’Αντρε Χάντερ πρόσθεσε 14, ενώ ο Πρέσιους Ατσίουα κυριάρχησε στα ριμπάουντ, μαζεύοντας 14 και σημειώνοντας την καλύτερη φετινή του επίδοση.