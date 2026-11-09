Λίσι μετά την ισοπαλία στο Φάληρο: «Δείξαμε ισορροπία, φαίνεται η ενότητα και στα αποδυτήρια»

Μπορεί να βρέθηκε πίσω στο σκορ απέναντι στον Ολυμπιακό, ωστόσο ο ΠΑΟΚ κατάφερε να αντιδράσει και να φύγει από το «Γ. Καραϊσκάκης» με τον βαθμό της ισοπαλίας, χάρη στο γκολ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Αλέσιο Λίσι μίλησε στην κάμερα της Magenta TV, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας, ενώ άφησε να εννοηθεί πως υπήρχαν οι προϋποθέσεις ακόμη και για τη νίκη.

Ο τεχνικός του «Δικεφάλου του Βορρά» στάθηκε ιδιαίτερα στην ισορροπία που παρουσίασε η ομάδα, επισημαίνοντας πως αυτή δεν εξαρτάται από τη διάταξη, αλλά από τη συνολική αγωνιστική λειτουργία.

Ερωτηθείς αν το 4-4-2 αποτελεί τη λύση, ο Ιταλός τεχνικός υπογράμμισε πως «η λύση είναι να βρεθεί ισορροπία, όποιο και να είναι το σύστημα».

Σχετικά με το αν υπήρχε ισορροπία στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ανέφερε: «Σήμερα μου άρεσε πολύ η ομάδα. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο δείξαμε ότι έχουμε ισορροπία», ενώ, ερωτηθείς αν θεωρεί δίκαιο το αποτέλεσμα, δήλωσε: «Το προσπαθήσαμε, αλλά αποδεχόμαστε το αποτέλεσμα. Πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτή τη γραμμή».

Τέλος, αναφορικά με όσα χρειάζεται να βελτιώσει ο ΠΑΟΚ, ο Λίσι κατέληξε λέγοντας: «Πάντα υπάρχει κάτι που μπορείς να βελτιώσεις, καμία ομάδα δεν είναι ποτέ τέλεια. Πιστεύω ότι κάθε μέρα θα γινόμαστε καλύτεροι και αυτό φαίνεται στο γήπεδο. Κυρίως, όμως, φαίνεται η ενότητα του γκρουπ και στα αποδυτήρια».