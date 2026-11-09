Αλγουαθίλ μετά το 1-1 με τον ΠΑΟΚ: «Νιώθουμε σαν να χάσαμε, η μάχη συνεχίζεται μέχρι το τέλος»

Ισόπαλο 1-1 ολοκληρώθηκε το ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης», για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να εκφράζει την απογοήτευσή του για το αποτέλεσμα.

Στις δηλώσεις του στην κάμερα της Magenta TV, ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» στάθηκε στις χαμένες ευκαιρίες της ομάδας του, αλλά και στο λάθος που επέτρεψε στον ΠΑΟΚ να φτάσει στην ισοφάριση.

«Δεν ήμασταν εύστοχοι. Παρότι και ο αντίπαλος είχε ευκαιρίες, εμείς δημιουργήσαμε περισσότερες και θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει περισσότερα γκολ. Κάναμε το πιο δύσκολο, καθώς προηγηθήκαμε, αλλά στη συνέχεια, έπειτα από ένα λάθος που δεν έπρεπε να γίνει, δεχθήκαμε την ισοφάριση», δήλωσε ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού.

Αναφορικά με το -4 από τον Παναθηναϊκό ενόψει της διακοπής δήλωσε: «Είναι πολλοί οι βαθμοί που διεκδικούνται μέχρι το τέλος και είναι ακόμη νωρίς. Σε αυτή την αγωνιστική τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και η ΑΕΚ δυσκολεύτηκαν. Θα επιστρέψουμε και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα καλό σερί, όπως είχαμε κάνει μέχρι τώρα. Με εξαίρεση αυτή την ισοπαλία, που μας αφήνει την αίσθηση ότι χάσαμε. Είναι μια μάχη που θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος».

Τέλος, σχετικά με τη συνάντησή του με τον Ελουστόντο, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ σημείωσε: «Ήταν μια όμορφη συνάντηση. Τρέφω μεγάλη εκτίμηση για εκείνον, τον γνωρίζω από παιδί και έχουμε περάσει πολλές ώρες δουλεύοντας μαζί. Για εμάς, βέβαια, αυτή η συνάντηση δεν είχε θετική κατάληξη. Νιώθω απέραντη εκτίμηση και αγάπη για εκείνον».