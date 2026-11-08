Το σόι σου: Ο πατέρας της Αλίνας και ο… παραλίγο βαφτισιμιός της Αλεξάνδρας

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Νέες περιπέτειες περιμένουν τα δυο σόγια την επόμενη εβδομάδα στη σειρά του Alpha “Το σόι σου“.

Ο Φοίβος καταφθάνει ξαφνικά στο Χαμπέϊκό με σοκαριστικά νέα, ενώ ο παραλίγο βαφτισιμιός της Αλεξάνδρας δημιουργεί τη δική του αναστάτωση στους Τριαντάφυλλους…

Τι θα δούμε αναλυτικά:

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, στις 21:00 – «Θα ζήσω ελεύθερο πουλί»

Μια απρόσμενη επίσκεψη του πατέρα της, βάζει την Αλίνα σε σκέψεις. Ο Φοίβος (Γεράσιμος Γεννατάς) αποφεύγει να πει τι πραγματικά τον φέρνει στην Αθήνα, μέχρι που εκμυστηρεύεται τον χωρισμό του από την σύζυγό του, Ντέπυ.

Η Μπέλα ζητά τις επιστημονικές συμβουλές του για τα ερωτικά της με τον Βλάση, αλλά δεν παίρνει τις απαντήσεις που θέλει.

Η συμπεριφορά του Φοίβου είναι αλλοπρόσαλλη και τους προβληματίζει ακόμη περισσότερο, μέχρι που ο Βαγγέλης παίρνει την κατάσταση στα χέρια του και τους προτείνει να βγουν για νυχτοπερπατήματα σε μια αποκλειστικά ανδρική έξοδο.

Κι όταν η Ντέπυ αναρτά μια φωτογραφία της, τότε όλοι ανακαλύπτουν το ψέμα του Φοίβου. Και τα φασκόμηλα συνεχίζουν να καίνε.

Τρίτη 10 Νοεμβρίου, στις 21:00 – «Νονά νούμερο δύο»

Ο παραλίγο βαφτισιμιός της Αλεξάνδρας που ζει στη Νέα Υόρκη επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια στην Ελλάδα και η είδηση του ερχομού του προκαλεί αμέσως αναστάτωση στην οικογένεια Τριανταφύλλου, καθώς η Αλεξάνδρα αγχώνεται για να οργανώσει την τέλεια υποδοχή του.

Πράγματι, ο Αριστομένης (Γιώργος Νούσης) φτάνει στο σπίτι και, άθελά του, δημιουργεί έναν άτυπο «ανταγωνισμό» γύρω από την τέλεια ζωή που δημιούργησε μένοντας στο εξωτερικό.

Τα πράγματα, όμως, δεν είναι ακριβώς όπως φαίνονται και τότε το πραγματικό μπέρδεμα ξεκινάει.

Δείτε το trailer