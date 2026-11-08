Θρίλερ στον Άγιο Παντελεήμονα: Σε γυναίκα ανήκει η σορός που βρέθηκε σε βαλίτσα – Οι νεότερες πληροφορίες

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το θρίλερ με την ανθρώπινη σορό, που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα, το βράδυ της Κυριακής (8/11) στον Άγιο Παντελεήμονα.

Αν και αρχικά είχε θεωρηθεί ότι η σορός ανήκει σε άνδρα, τελικά οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για γυναίκα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι έως τώρα εκτιμήσεις κάνουν λόγο για γυναίκα αφρικανικής καταγωγής, μικρόσωμη και πιθανότατα νεαρής ηλικίας, ενδεχομένως και κάτω των 20 ετών.

Δεν φέρει εμφανείς κακώσεις

Η σορός δεν φέρει εμφανείς κακώσεις, ωστόσο, η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως εγκληματική ενέργεια και η νεκροψία-νεκροτομή θα δώσει απαντήσεις σχετικά με την αιτία θανάτου.

Σημειώνεται ότι το άψυχο σώμα της γυναίκας βρισκόταν μέσα σε μία μαύρη σακούλα, η οποία τοποθετήθηκε εντός της βαλίτσας, που ο δράστης ή οι δράστες άφησαν σε πεζοδρόμιο, στη συμβολή της οδού Αλκαμένους με την οδό Χαρίσσης.

Τη βαλίτσα βρήκε ένας αλλοδαπός άνδρας, ηλικίας 29 ετών, ο οποίος μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου κατήγγειλε ότι αναδυόταν μια έντονη δυσάρεστη οσμή από τη βαλίτσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι προεξείχε ένα ανθρώπινο μέλος και όταν άνοιξαν τη βαλίτσα βρήκαν τη σορό.

Οι έρευνες της ΕΛΑΣ

Η περιοχή αποκλείστηκε από την Αστυνομία, ενώ στο σημείο μετέβη και ιατροδικαστής, ο οποίος προχώρησε σε μία πρώτη αυτοψία για την εξακρίβωση των συνθηκών θανάτου της γυναίκας.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί διενεργούν έρευνες, συλλέγουν στοιχεία και μαρτυρικές καταθέσεις που μπορεί να τους βοηθήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης, ενώ «χτενίζουν» την περιοχή για να εντοπίσουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, σε μία προσπάθεια να φτάσουν στα ίχνη του προσώπου που εγκατέλειψε τη βαλίτσα στο σημείο.