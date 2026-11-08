Ιδομενέας Αβραμάκης: Η στιγμή που τερματίζει ο τελευταίος δρομέας του Μαραθωνίου – Ξυπόλυτος και με στολή αρχαίου πολεμιστή – Βίντεο

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Την ώρα που το χρονόμετρο έδειχνε 9 ώρες και 45 λεπτά, στις 18:15, τερμάτισε ο τελευταίος δρομέας του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, ο Ιδομενέας Αβραμάκης από το Ηράκλειο της Κρήτης.

Σύμφωνα με το «neakriti.gr», ο 75χρονος αθλητής έχει τρέξει περισσότερους από 54 Μαραθωνίους. Ο Ιδομενέας Αβραμάκης κάλυψε ολόκληρη τη διαδρομή ξυπόλυτος και φορώντας πλήρη στολή πολεμιστή.

Φτάνοντας στον τερματισμό φίλησε το έδαφος, ενώ τον υποδέχτηκε στο Παναθηναϊκό Στάδιο η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα για να του απονείμει το μετάλλιο του.