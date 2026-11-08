ΑΕΚ – Λεβαδειακός 2-1: Νίκη με ανατροπή στη Νέα Φιλαδέλφεια – Διατήρησε το «απόλυτο» σερί στην έδρα της

Μεγάλη νίκη και μάλιστα με ανατροπή πέτυχε η ΑΕΚ, η οποία κατάφερε να «λυγίσει» τον Λεβαδειακό στη Νέα Φιλαδέλφεια, επικρατώντας με 2-1 στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής, συνεχίζοντας το «απόλυτο» σερί της στην έδρα της.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η ομάδα της Βοιωτίας προηγήθηκε με τον Κόμπναν στο 26’, όμως οι «κιτρινόμαυροι», που ολοκλήρωσαν τον αγώνα με δέκα παίκτες, κατάφεραν να «γυρίσουν» το σκορ σε 4 λεπτά στο δεύτερο μέρος με τα τέρματα των Γιόβιτς (51’ πέναλτι) και Βάργκα (55’).

Ο Λεβαδειακός έδειξε τις… διαθέσεις του από νωρίς, όταν μόλις στο 4’ από απευθείας κόρνερ του Ποπέσκου η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι κι έφυγε προς τα πλάγια. Η ΑΕΚ άρχισε να ανεβάζει ακολούθως την πίεσή της και να χάνει αρκετές ευκαιρίες. Στο 9’ με τον Κοϊτά (σουτ πάνω από τα δοκάρια), στο 19’ με τον Βάργκα (άουτ) και στο 22’ με τον Γιόβιτς (δεν βρήκε «γεμάτα την μπάλα). Στο ενδιάμεσο ακυρώθηκε γκολ του Βάργκα στο 11’ με κεφαλιά, καθότι ο Ούγγρος φορ ήταν οφσάιντ, όπως επιβεβαίωσε και το VAR.

Στο 26’ ο Λεβαδειακός «πάγωσε» την Allwyn Arena, όταν από ωραία κυκλοφορία της μπάλας, ο Παντέα «έσπασε» την μπάλα στον Κόμπναν, που έκανε το κοντρόλ, γύρισε το κορμί του και με το αριστερό έκανε το 0-1.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν, όμως οι προσπάθειές τους δεν έβρισκαν… δίχτυα. Στο 34’ ο Ελιάσι απέκρουσε το σουτ του Κοϊτά, ενώ δύο λεπτά αργότερα (36’) σε εκτέλεση κόρνερ του Μαρίν, ο Γιόβιτς πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι, πήρε την κεφαλιά, όμως η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι.

Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου η ΑΕΚ κέρδισε πέναλτι σε χέρι του πεσμένου Σουτ μέσα στην περιοχή, με τον διαιτητή Μόσχου να πηγαίνει σε on field review μετά από ειδοποίηση του VAR και να δείχνει την εσχάτη των ποινών. Ο Γιόβιτς ανέλαβε την εκτέλεση στο 51’ και δεν λάθεψε φέρνοντας το ματς στα ίσα για το 1-1 της ΑΕΚ.

Η ισοφάριση έδωσε… φτερά στα πόδια των παικτών της Ένωσης, και τέσσερα λεπτά μετά (55’) από σέντρα ακριβείας του Γκατσίνοβιτς, ο Βάργκα σηκώθηκε πιο ψηλά απ’ όλους και με κεφαλιά έκανε το 2-1 για τους «κιτρινόμαυρους».

Η ΑΕΚ έχοντας φέρει πλέον το παιχνίδι στα… μέτρα της συνέχισε να επιτίθεται προς την περιοχή του Ελιάσι και στο 62’ είχε άλλη μία καλή στιγμή με σουτ του Μάριν που πέρασε λίγο άουτ.

Στο 80’ η ΑΕΚ έμεινε με δέκα παίκτες μετά την απευθείας αποβολή του Μαρίν για σκληρό μαρκάρισμα στον Κωστή, την οποία έδειξε ο διαιτητής Μόσχου με υπόδειξη και του VAR.

Η ΑΕΚ είχε άλλη μία πολύ καλή στιγμή με το σουτ του Βιτάλις στο 89’ που έβγαλε εντυπωσιακά σε κόρνερ ο Ελιάσι, ενώ στο 90’+5’ ο Λεβαδειακός έχασε μεγάλη ευκαιρία για να «κλέψει» το βαθμό με ένα τρομερό σουτ του Ποπέσκου που πέρασε ελάχιστα άουτ.

Διαιτητής: Δημήτρης Μόσχου (Λασιθίου)

Κίτρινες: 72’ Γκατσίνοβιτς, 77’ Βάργκα, 90’+5’ Κοϊτά

Αποβολές: 80’ Μαρίν (απευθείας κόκκινη)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Χριστακόπουλος (46’ Γκατσίνοβιτς), Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Κοϊτά (90’+6’ Κουτέσα), Μάγερ (90’+6’ Καϊρίνεν), Μάριν, Μάνταλος (61’ Βιτάλις), Γιόβιτς (82’ Αριάγκα), Βάργκα.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Ηλίας Χαραλάμπους): Ελιάσι, Παντέα, Κορνέζος, Λιάγκας, Κορνέζος, Μανθάτης, Πάντσο (86’ Ούρζι), Κωστή (86’ Γκούμας), Σουτ (58’ Συμελίδης), Νίκας (77’ Μπάουζα), Ποπέσκου, Κομπνάν (77’ Εμμανουηλίδης).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ