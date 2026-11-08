43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Η Αθανασία Κοκκόρου, η δεύτερη Ελληνίδα που τερμάτισε – Βίντεο από τη συγκινητική στιγμή που ξεσπά σε κλάματα

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Δεύτερη Ελληνίδα που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού στο Καλλιμάρμαρο στο πλαίσιο του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου στην Αθήνα, ήταν η Αθανασία Κοκκόρου.

Ολοκλήρωσε τον αγώνα σε 2:36:28 και κατέλαβε την έβδομη θέση στη γενική κατάταξη των γυναικών.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που η Αθανασία Κοκκόρου τερμάτισε, καθώς γονάτισε και ξέσπασε σε λυγμούς μπροστά από τη γραμμή του τερματισμού μετά την ολοκλήρωση της προσπάθειάς της.

Σημειώνεται ότι η Σταματία Νούλα ήταν η πρώτη Ελληνίδα που τερμάτισε στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, ολοκληρώνοντας τη διαδρομή των 42.195 μέτρων σε 2 ώρες, 35 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα.

Η αθλήτρια του ΝΓΣ Θεσσαλονίκης Ηρακλής 1908 κατέλαβε την έκτη θέση στη γενική κατάταξη των γυναικών. Τερμάτισε στο Παναθηναϊκό Στάδιο με διαφορά 5 λεπτών και 9 δευτερολέπτων από τη νικήτρια του αγώνα, την Αιθιόπισσα Γιατάνε Κορμόσε Ντούσα, που σημείωσε χρόνο 2:30:04.

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