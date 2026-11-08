Μητσοτάκης από τις Σέρρες για τον επαναπατρισμό εκκλησιαστικών κειμηλίων: Η επιστροφή της ιστορικής μνήμης στον φυσικό της χώρο είναι δικαίωση

Μήνυμα για τη σημασία του επαναπατρισμού των εκκλησιαστικών κειμηλίων των Σερρών έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την αντιφώνησή του στην πανηγυρική δοξολογία που τελέστηκε στον μητροπολιτικό ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ, Πολιούχων της πόλης.

«Ετεροβαρής δεν είναι μία συμφωνία η οποία ανοίγει το δρόμο στον επαναπατρισμό των θησαυρών μας, ετεροβαρής και εναντίον μας, τελικά, είναι η αδράνεια και η ακινησία που τους κρατούν μακριά», τόνισε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. «Μιλάμε για ένα έμπρακτο αποτέλεσμα των πολλών δυνατοτήτων που τελικά έχει η πολιτιστική διπλωματία μας, με μία πατριωτική πολιτική, η οποία αποδεικνύει και δηλώνει ότι η Ελλάδα είναι ισχυρή, το κύρος της ισχυρό και υψηλό, η φωνή της ακούγεται δυνατή και δεν φοβάται, λοιπόν, και να συζητήσει και να διεκδικήσει και τελικά να δικαιωθεί. Αυτό σημαίνει δικαίωση, η ιστορική μνήμη να επιστρέψει στον φυσικό της χώρο», είπε ο κ. Μητσοτάκης κατά την αντιφώνηση του για την επίσημη τελετή παράδοσης των ιερών κειμηλίων, που επιστράφηκαν από τη Βουλγαρία, στην Εκκλησία των Σερρών.

«Σήμερα παραδίδονται το κειμήλια ανεκτίμητης ιστορικής, καλλιτεχνικής και θρησκευτικής αξίας. Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει ότι αυτός ο δίαυλος παραμένει ενεργός, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τον εντοπισμό, την τεκμηρίωση αλλά και τελικά, ναι, για την επιστροφή όλων των θησαυρών που εξακολουθούν να βρίσκονται στη Βουλγαρία. Και αυτό είναι ίσως η καλύτερη απάντηση σε όσους έσπευσαν να μιλήσουν με μεμψιμοιρία για αυτή την εξέλιξη» πρόσθεσε.

Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης Θεολόγος: Τεράστια η αξία και η σημειολογία της επιστροφής των κειμηλίων

Από την πλευρά του, ο Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης Θεολόγος χαρακτήρισε «μεγάλη μέρα» τη σημερινή, καλωσόρισε τον πρωθυπουργό και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή του στην επιστροφή των κειμηλίων όπως και την υπουργό πολιτισμού Λίνα Μενδώνη που τον συνοδεύει.

Τόνισε ότι οι κλεμμένοι θησαυροί αποτελούν τα “Ελγίνεια” της Μακεδονίας και της Θράκης και σημείωσε ότι μπορεί να είναι μικρός ο αριθμός των κειμηλίων, που επιστράφηκαν, αλλά «είναι τεράστια η αξία τους και η σημειολογία».

Εξέφρασε την βαθύτατη επιθυμία, όπως είπε, του λαού των Σερρών για επιστροφή όλων ανεξαιρέτως των κλαπέντων κειμηλίων. «Διότι τώρα ξέρουμε τον τρόπο και τον δρόμο», ανέφερε.

«Η ιστορία δικαιώθηκε τα κειμήλια επέστρεψαν», επισήμανε ο εκπρόσωπος του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλου, κ. Νεκτάριος ο οποίος εξήρε τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης και τη συμβολή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Μετά την δοξολογία ο πρωθυπουργός πήρε μέρος στη λιτανεία της ιερής εικόνας των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, μαζί με τα παραδοθέντα κειμήλια, και όταν η πομπή έφτασε στο Κειμηλιαρχείο σταμάτησε για να τοποθετηθούν τα κειμήλια τα κειμήλια στην ειδικά διαμορφωμένη προθήκη τους.