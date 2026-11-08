«Πόρτα» από τον επικεφαλής του UFC στον Τραμπ που του πρότεινε να γίνει εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου – «Έχω ήδη πολλές δουλειές…»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι πρότεινε τη θέση του εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου στον Ντάνα Γουάιτ (Dana White), ωστόσο πηγή με γνώση του θέματος ανέφερε στο CNN πως ο επικεφαλής του Ultimate Fighting Championship (UFC) την απέρριψε.

«Με χαρά ανακοινώνω ότι στον Σπουδαίο Dana White, έναν δυνατό μαχητή και πολεμιστή, προτάθηκε η θέση του Εκπροσώπου Τύπου των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε το Σάββατο ο Τραμπ στο Truth Social.

Ανέφερε μάλιστα ότι ζήτησε από τον Γουάιτ να φέρει μαζί του «βοηθούς», κατονομάζοντας έξι γνωστούς αθλητές του UFC και δημοσιεύοντας τις φωτογραφίες τους.

«Χρειαζόμαστε αυτούς τους ανθρώπους για να μας υπερασπιστούν απέναντι στην παράλογη αριστερά. Ο Ντάνα θα είναι ένας εκπρόσωπος Τύπου που όμοιός του δεν έχει υπάρξει ποτέ. Ντάνα , σε παρακαλώ πάρε τη δουλειά!», πρόσθεσε.

Το «σαφάρι» για εκπρόσωπο μετά το ρεκόρ της πενθήμερης θητείας της Ζακαράια

Αν και ένας συνεργάτης του Αμερικανού προέδρου δήλωσε ότι ο Τραμπ αστειευόταν σχετικά με την πρόταση αυτή, η ανάρτηση του προέδρου έγινε καθώς εκείνος συνεχίζει να αναζητά νέο εκπρόσωπο Τύπου μετά την αποχώρηση της Κάρολαϊν Λέβιτ και την πενθήμερη θητεία της Κέιτι Ζακαράια στον ρόλο.

Ο Τραμπ δυσκολεύεται να βρει κάποιον για να καλύψει μια κρίσιμη θέση στην οποία επενδύει προσωπικά -ένα ζήτημα που έγινε ακόμη πιο σημαντικό αφότου οι Δημοκρατικοί κέρδισαν τον έλεγχο του Κογκρέσου και δεσμεύτηκαν να ερευνήσουν τη διοίκησή του.

Το Σάββατο, ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Στίβεν Τσανγκ αναδημοσίευσε το μήνυμα του προέδρου, προσθέτοντας: Φυσικά και ναι! Κάν’ το, Ντάνα!».

«Έχω ήδη πολλές δουλειές» – Η απάντηση του Γουάιτ από το Λονδίνο

Ο Γουάιτ βρισκόταν δίπλα στο ρινγκ για έναν αγώνα στο Λονδίνο το βράδυ του Σαββάτου, ανάμεσα στον Βρετανό πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή Κρις Μπίλαμ-Σμιθ και τον γεννημένο στην Τζαμάικα Βρετανό Τσίβον Κλαρκ, στην Copper Box Arena. Όταν ρωτήθηκε σχετικά με την πρόταση του Τραμπ στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο διευθύνων σύμβουλος του UFC ανέφερε ότι θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον για συνάντηση με τον Τραμπ τη Δευτέρα.

«Έχω ήδη πολλές δουλειές», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε κάτι να συζητήσουμε ύστερα από τη συνάντηση», πρόσθεσε, αποφεύγοντας να δεσμευτεί για το αν ενδιαφέρεται να αναλάβει μία από τις πιο εξοντωτικές θέσεις στην πολιτική αρένα.

“I got a lot of jobs already!” UFC boss Dana White says he’s meeting with Donald Trump on Monday, but won’t comment on the US President’s offer of the White House press secretary job. https://t.co/h4xhzOnoBQ 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube https://t.co/0wUjP9c9ll — Sky News (@SkyNews) November 8, 2026

Η στάση του «αφεντικού» του UFC πάντως, δεν δείχνει και… κατηγορηματική άρνηση, με τους δύο άνδρες να συζητούν και να παίρνουν τις οριστικές τους αποφάσεις στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ απέλυσε τη Ζακαράια ύστερα από μία επεισοδιακή ενημέρωση των δημοσιογράφων, καθιστώντας τη θητεία της ως εκπροσώπου Τύπου τη συντομότερη στην ιστορία. Η Λέβιτ, η οποία υπηρέτησε ως εκπρόσωπος Τύπου για ενάμιση χρόνο, αποχώρησε από τον ρόλο της τον Αύγουστο, δηλώνοντας ότι ήθελε να περάσει περισσότερο χρόνο με την οικογένειά της. Άρχισε να συνεργάζεται με το Fox News ως σχολιάστρια αυτόν τον μήνα.

Ο Γουάιτ πέρασε χρόνια ως ένας από τους πιο ορατούς συμμάχους του Τραμπ —μιλώντας στα τελευταία τρία Εθνικά Συνέδρια των Ρεπουμπλικανών και βοηθώντας το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να προσεγγίσει τους νεαρούς άνδρες ψηφοφόρους που ήταν καθοριστικοί για την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Μου γνώρισε ανθρώπους που δεν είχα ακούσει ποτέ, νεαρά παιδιά», δήλωσε ο Τραμπ για τον Γουάιτ νωρίτερα φέτος. «Εννοώ, μου έπαιρναν συνέντευξη 20χρονα παιδιά. Έλεγα: “Πού στο καλό γνώρισες αυτούς τους ανθρώπους;”. Ονομάζονται influencers».

Οι νεαροί αυτοί άνδρες, ωστόσο, άρχισαν να απομακρύνονται από τον Τραμπ, ο οποίος αντιμετώπισε αυξανόμενη κριτική από ορισμένες προσωπικότητες -όπως ο podcaster Τζο Ρόγκαν- που τον είχαν βοηθήσει να προσεγγίσει νέα ακροατήρια το 2024.

Ο πρόεδρος φιλοξένησε έναν αγώνα UFC στον κήπο του Λευκού Οίκου αυτό το καλοκαίρι, στο πλαίσιο των εορτασμών για την 250ή επέτειο του έθνους, σε μια προσπάθεια να προσελκύσει αυτούς τους άνδρες ψηφοφόρους.

Ανακατατάξεις στον Λευκό Οίκο: Ο ρόλος-κλειδί του Στίβεν Μίλερ

Αυτές οι προσπάθειες δεν απέδωσαν, καθώς η συγκεκριμένη δημογραφική ομάδα στράφηκε προς τους Δημοκρατικούς στις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης, βοηθώντας το κόμμα να κερδίσει την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου.

Ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες αλλαγές προσώπων. Την Παρασκευή, απομάκρυνε τη μακροχρόνια προσωπάρχη του, Σούζι Γουάιλς, αντικαθιστώντας την με τον Στίβεν Μίλερ, έναν από τους πιο σκληροπυρηνικούς και πιστούς συνεργάτες του, ο οποίος θα αναλάβει τα καθήκοντά του από τη Δευτέρα.

«Ίσως να κάνω μερικές αλλαγές», δήλωσε την Παρασκευή στο CBS News.