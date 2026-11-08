«Γιορτές για όλους» με μειώσεις σε 25 κατηγορίες προϊόντων: Πότε θα ανακοινωθεί το «καλάθι» – Τι θα γίνει με το αρνί και τη γαλοπούλα

Μειώσεις τιμών σε περίπου 25 κατηγορίες προϊόντων για το χριστουγεννιάτικο και πρωτοχρονιάτικο τραπέζι σχεδιάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Η δράση, με την ονομασία «Γιορτές για όλους», αναμένεται να εφαρμοστεί από τις 18 Δεκεμβρίου, όπως ανέφερε η διοικήτρια της Αρχής, Δέσποινα Τσαγγάρη.

Στις επιμέρους κατηγορίες αναμένεται να είναι το κρέας, μεταξύ άλλων το αρνί και η γαλοπούλα, που δεν είχαν ενταχθεί στις προηγούμενες φάσεις της πρωτοβουλίας μείωσης τιμών. Η κα Τσαγγάρη είπε, μιλώντας στο ERTNews, ότι έχουν ήδη συγκεντρωθεί περίπου 60 κωδικοί προϊόντων για τη δράση, ενώ στόχος είναι να προστεθούν και άλλοι έως την έναρξή της.

Όπως εξήγησε, σε ορισμένες κατηγορίες επιδιώκονται μειώσεις μεγαλύτερες από το 5% που είχε τεθεί ως ελάχιστος στόχος στις προηγούμενες φάσεις, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσουν έως και το 25%. Οι ανακοινώσεις για το «καλάθι» των εορτών αναμένονται προς το τέλος Νοεμβρίου.

Περισσότεροι από 1.100 κωδικοί στη δεύτερη φάση

Η διοικήτρια της Αρχής έκανε αναδρομή στις παρεμβάσεις που έχουν προηγηθεί. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο εφαρμόστηκε πάγωμα τιμών, ενώ τον Σεπτέμβριο ξεκίνησε η πρώτη φάση της εθνικής πρωτοβουλίας με μειώσεις, η οποία συνεχίστηκε τον Οκτώβριο.

Για τη δεύτερη φάση, που αφορά στον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, ανέφερε ότι από τους 994 κωδικούς που είχαν καταγραφεί την προηγούμενη εβδομάδα, έχουν πλέον προστεθεί περισσότεροι από 100. Έτσι, οι κωδικοί ξεπερνούν τους 1.100, με μεσοσταθμική μείωση 7,1%, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε.

Η κα Τσαγγάρη σημείωσε ότι ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ ήταν αρνητικός τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, κατά 0,5%, 0,2% και 0,8% αντίστοιχα. Τον Οκτώβριο καταγράφηκε αύξηση 0,5%, την οποία απέδωσε κυρίως στην άνοδο των τιμών των λαχανικών, μετά τις πλημμύρες και ιδιαίτερα στην Κρήτη.

Έλεγχοι για τις προσφορές και τις εκπτώσεις

Απαντώντας σε ερώτηση για τις εικονικές εκπτώσεις και την αναγραφή των τιμών στα ράφια, η διοικήτρια ανέφερε ότι η Αρχή παρακολουθεί την αγορά και ζήτησε από τους καταναλωτές να κοινοποιούν συγκεκριμένα παραδείγματα, ώστε να γίνονται έλεγχοι.

Για την περίοδο των προσφορών, όπως η Black Friday, είπε ότι οι διαδικτυακές αγορές διευκολύνουν τους ελέγχους, καθώς οι τιμές μπορούν να παρακολουθούνται ευκολότερα σε σχέση με τα φυσικά καταστήματα.

Αναφερόμενη στο προσωπικό της Αρχής, σημείωσε ότι οι διαθέσιμοι ελεγκτές δεν επαρκούν για τις ανάγκες της υπηρεσίας. Όπως είπε, προβλέπεται η σταδιακή ενίσχυση των ελέγχων από τη νέα χρονιά, με στόχο να καλυφθούν οι ανάγκες που προβλέπονται στο πλαίσιο λειτουργίας της Αρχής.

Κλείνοντας, η κα Τσαγγάρη υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει παρέμβαση που από μόνη της θα λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας». Όπως είπε, απαιτούνται συνδυασμένες και στοχευμένες δράσεις από την Πολιτεία, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. «Δεν υποσχόμαστε θαύματα. Προσπαθούμε όμως κάθε φορά να μειώσουμε, έστω και λίγο, την πίεση που δέχεται το ελληνικό νοικοκυριό», ανέφερε.