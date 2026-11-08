43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Νέο ρεκόρ αγώνων στα 10 χλμ. o Πετρουλάκης, έκτη νίκη για Μαρινάκου

Με νέο ρεκόρ αγώνων, ο Παναγιώτης Πετρουλάκης του ΓΑΣ Ο Ιλισσός ήταν ο μεγάλος θριαμβευτής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10 χλμ. allwyn που έγινε και φέτος στο πλαίσιο του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, ενώ η Αναστασία Μαρινάκου της ΑΕΚ, μετά τη νέα της επιτυχία στον αντίστοιχο αγώνα των γυναικών, μετρά πια μισή ντουζίνα νίκες.

Ο Πετρουλάκης ήταν κυριαρχικός και πέτυχε να γίνει ο πρώτος Έλληνας που κατεβαίνει τα 30 λεπτά στο θεσμό του Πανελληνίου Πρωταθλήματος καταγράφοντας παράλληλα την τρίτη του νίκη στην απόσταση. Από την αρχή πήρε το προβάδισμα και δεν το παρέδωσε ποτέ. Ο αθλητής του Γιώργου Ζώρζου διέλυσε το ρεκόρ αγώνα τερματίζοντας σε 29.40, 23 δευτερόλεπτα πιο γρήγορα από το προηγούμενο ρεκόρ, που ήταν επίσης δικό του και μόλις 6 μακριά από το πανελλήνιο ρεκόρ σε δρόμο, που ανήκει επίσης στον ίδιο.

«Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είναι η τρίτη συνεχόμενη νίκη και συνοδεύτηκε με ένα πολύ καλό ρεκόρ. Ίσως να μπορούσα και καλύτερα, αν δεν είχα τις προηγούμενες μέρες μία ίωση που με πήγε λίγο πίσω, παρ’ όλα αυτά είμαι ικανοποιημένος. Είναι ένα δυνατό ξεκίνημα για τη νέα σεζόν. Κυνηγάω τώρα στις αρχές Γενάρη να τρέξω έναν αγώνα στη Γαλλία που πιστεύω ότι μπορώ να κάνω τα 29 λεπτά, τον στόχο μου για τη νέα χρονιά», είπε, σύμφωνα με το ERTNews, ο νικητής.

Δεύτερος στην κούρσα, αλλά εκτός βαθμολογίας Πανελλήνιου Πρωταθλήματος τερμάτισε ο Κωνσταντίνος Βεντούρας σε 30.57. Ο πρωτάρης στην απόσταση, δήλωσε μετά τον αγώνα του:

«Ένιωσα καλά, βοήθησε και ο καιρός και παρότι έτρεξα πρώτη φορά 10 χλμ. είμαι ικανοποιημένος από την επίδοση που έβγαλα. Στόχος μου τώρα είναι το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου».

Εντός κατάταξης, το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε ο Σέργιος Διακοστεφανής του ΓΣ Αμαρουσίου με χρόνο 31.05 και το χάλκινο ο Νέστορας Κολιός του ΑΓΣ Ιωαννίνων με 31.30. Οι δύο τους πάλεψαν αρκετή ώρα για τη δεύτερη θέση με τη διαφορά να ανοίγει στα τελευταία 1.200 μέτρα.

«Φέτος αποφάσισα να τρέξω μόνο στα 10 χλμ. γιατί ήθελα ένα καλό χρόνο και κατάφερα να κάνω ρεκόρ. Ήταν ιδανικές συνθήκες, με βοήθησε και ο συναθλητής μου ο Κώστας Βενούρας. Ήταν ένα καλό ξεκίνημα για τη νέα σεζόν. Είμαι ικανοποιημένος και τώρα πια κυνηγάω το Δεκέμβριο έναν αγώνα 10 χλμ. στην Ελλάδα», είπε ο Διακοστεφανής, με τον Κολιό να λέει από την πλευρά του:

«Τρέχω πρώτη φορά τα 10 χλμ. στην Αθήνα. Είναι πολύ ωραία διαδρομή και με αυτό τον αγώνα μπαίνω σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Είμαι φυσικά ευχαριστημένος και αυτό που κυνηγάω είναι να μπω στην εθνική ομάδα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων».

Ο αγώνας των γυναικών ήταν κούρσα για δύο, με την Αναστασία Μαρινάκου και την Μελίσσα Αναστασάκη να διεκδικούν τη νίκη μέχρι τα τελευταία μέτρα.

Η κάτοχος του τίτλου είχε το προβάδισμα, αλλά στα 6,5 χλμ., η αθλήτρια του ΑΣΣ Αλέξανδρου Μακεδονίας κατάφερε να περάσει μπροστά και έμεινε εκεί για περίπου 1,5 χιλιόμετρο. Η Μαρινάκου αντέδρασε, ανέκτησε το προβάδισμα στο 8ο και μπήκε πρώτη στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Με την Αναστασάκη να είναι κοντά της, η αθλήτρια του Σταύρου Καρρέ έδωσε ότι είχε και δεν είχε και πέρασε πρώτη τη γραμμή του τερματισμού σε 33.09, πολύ κοντά στο δικό της ρεκόρ αγώνων, που είναι 33.03. Πολύ κοντά της, η Αναστασάκη με μεγάλο ατομικό ρεκόρ, 33.20 και τρίτη η Ειρήνη Τσουπάκη (ΓΣ Αμαρουσίου), επίσης με νέα προσωπική επίδοση, 34.15.

“Είναι η έκτη συνεχόμενη νίκη. Είμαι περήφανη για τον εαυτό μου. Είμαι μαχήτρια γιατί δεν ήμουνα προπονητικά έτοιμη, αλλά πιστεύω με το τσαμπουκά μου κατάφερα να κερδίσω. Είχα δυσκολίες τις δύο τελευταίες χρονιές γιατί βγαίνουν τραυματισμοί. Τον Σεπτέμβριο πίστευα ότι δεν θα προλάβω αλλά τα κατάφερα. Είμαι χαρούμενη, αυτό που θέλω είναι να μείνω υγιής και ο στόχος μου πια είναι το καλοκαίρι στον ανοιχτό τα 5χλμ και τα 10 χλμ.” είπε η Αναστασία Μαρινάκου.

Η Μελίσσα Αναστασάκη, είπε στις δηλώσεις της ότι επηρεάστηκε από το κρύο:

«Ήταν μια ωραία κούρσα, ωστόσο είχε αρκετό κρύο. Γενικά το τελευταίο διάστημα ο καιρός έχει δυσκολέψει λίγο τις προπονήσεις μας. Θα συνεχίσω με αγώνες στον ανώμαλο δρόμο, ενώ ο μεγάλος μου στόχος για φέτος είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ομάδων», είπε. μετά τον αγώνα της η δεύτερη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος.

«Η διαδρομή ήταν όμορφη. Ανυπομονούσα γι’ αυτό τον αγώνα, ήμουν καλά και για μένα ήταν ένα καλό ξεκίνημα. Τώρα έχω στόχο τον Ημιμαραθώνιο και το καλοκαίρι τα 5 και τα 10 χλμ.» είπε η Ειρήνη Τσουπάκη.