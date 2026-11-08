Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: Τρίτη σερί ήττα για τη Σίτι, συγκάτοικοι στην κορυφή Μπάγερν και Ντόρτμουντ – Όλα τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες

Η ποδοσφαιρική δράση στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα συνεχίστηκε με πλούσιο θέαμα, σημαντικά αποτελέσματα, ανατροπές και εκπλήξεις, που έφεραν νέα δεδομένα στις βαθμολογίες.

Η Μάντσεστερ Σίτι γνώρισε βαριά ήττα από τη Νότιγχαμ, η Άρσεναλ διατήρησε την πρωτοπορία στην Premier League, Μπάγερν και Ντόρτμουντ παρέμειναν μαζί στην κορυφή της Bundesliga, ενώ σημαντικές νίκες και βαθμολογικές ανακατατάξεις καταγράφηκαν σε La Liga και Serie A, σε ένα γεμάτο ποδοσφαιρικό Σάββατο στα γήπεδα της Ευρώπης.

Premier League: Μεγάλη νίκη της Νότιγχαμ επί της Μάντσεστερ Σίτι – Τρίτη σερί ήττα για τους «Πολίτες»

Μία σπουδαία νίκη πανηγύρισε η Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία επικράτησε με 3-1 της Μάντσεστερ Σίτι στο «Σίτι Γκράουντ», στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Premier League. Οι «Ρεντς» πήραν ένα πολύτιμο τρίποντο στη μάχη της παραμονής, απομακρύνθηκαν από την επικίνδυνη ζώνη και την ίδια στιγμή βύθισαν ακόμη περισσότερο την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, που γνώρισε την τρίτη διαδοχική ήττα της στο πρωτάθλημα.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Λίαμ Ντέλαπ. Ο 23χρονος Άγγλος επιθετικός, ο οποίος στο παρελθόν είχε φορέσει τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι, πλήγωσε δύο φορές την πρώην ομάδα του, πετυχαίνοντας δύο εξαιρετικά γκολ και οδηγώντας τη Νότιγχαμ μόλις στη δεύτερη νίκη της στη φετινή Premier League.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν εντυπωσιακά στον αγωνιστικό χώρο και κατάφεραν να αιφνιδιάσουν πλήρως τους «Πολίτες» στο πρώτο εικοσάλεπτο. Μόλις στο 6ο λεπτό, ο Κούνια βρήκε δίχτυα με όμορφο πλασέ, ανοίγοντας το σκορ για τη Νότιγχαμ (1-0).

Η συνέχεια ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή, καθώς στο 18′ ο Ντέλαπ πραγματοποίησε εξαιρετική ατομική ενέργεια, ξεκινώντας την κούρσα του πίσω από τη μεσαία γραμμή και ολοκληρώνοντάς την με ένα δυνατό, άπιαστο σουτ μέσα από την περιοχή, για το 2-0. Ένα γκολ που έφερε τη Σίτι σε εξαιρετικά δύσκολη θέση από πολύ νωρίς.

Η ομάδα του Γκουαρδιόλα προσπάθησε να αντιδράσει, ανεβάζοντας την απόδοσή της μετά το πρώτο ημίωρο, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα πριν από την ανάπαυλα.

Η μείωση του σκορ ήρθε στο 52ο λεπτό, όταν ο Τσερκί με εξαιρετικό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, βάζοντας ξανά τη Μάντσεστερ Σίτι στη διεκδίκηση ενός θετικού αποτελέσματος (2-1).

Ωστόσο, η Νότιγχαμ διαχειρίστηκε με εξαιρετικό τρόπο το προβάδισμά της, περιορίζοντας τους χώρους και διατηρώντας την αμυντική της συνοχή. Στο 73ο λεπτό, μάλιστα, έδωσε τη χαριστική βολή στους φιλοξενούμενους. Σε μία ταχύτατη αντεπίθεση, ο Γκιμπς-Γουάιτ τροφοδότησε τον Ντέλαπ, με τον Άγγλο φορ να εκτελεί με δυνατό διαγώνιο αριστερό σουτ τον Ντοναρούμα, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1 και ολοκληρώνοντας μία σπουδαία προσωπική εμφάνιση.

Στο παιχνίδι με τη μεγαλύτερη ελληνική εκπροσώπηση, η Άρσεναλ επικράτησε με 1-0 της Χαλ, έχοντας ως πρωταγωνιστές και τους τρεις Έλληνες ποδοσφαιριστές που βρέθηκαν στον αγωνιστικό χώρο. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε ο Μάρτιν Όντεγκααρντ στο 72ο λεπτό.

Η φάση ξεκίνησε από τον Μαντουέκε, ο οποίος μπήκε στην περιοχή από τη δεξιά πλευρά και επιχείρησε σουτ με το αριστερό. Ο Τζολάκης απέκρουσε, χωρίς ωστόσο να απομακρύνει αποτελεσματικά την μπάλα, με τον Όντεγκααρντ να εκμεταλλεύεται την ευκαιρία και να σκοράρει από κοντινή απόσταση.

Σε ό,τι αφορά τις ελληνικές παρουσίες, ο Τζολάκης αγωνίστηκε βασικός σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο Τζόλης ξεκίνησε επίσης στην αρχική ενδεκάδα και αντικαταστάθηκε στο 69′, ενώ ο Μουζακίτης πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 75′, πραγματοποιώντας την πρώτη του συμμετοχή στην Premier League.

Σπουδαία νίκη πανηγύρισε η Λιντς, η οποία επικράτησε με 1-0 της Τότεναμ, βάζοντας τέλος στο σερί των τριών διαδοχικών νικών των Λονδρέζων. Ο Οκαφόρ ήταν εκείνος που έκρινε την αναμέτρηση, βρίσκοντας δίχτυα στο 79ο λεπτό και χαρίζοντας στην ομάδα του ένα πολύτιμο τρίποντο.

Στο άλλο παιχνίδι των 17:00, Φούλαμ και Νιούκαστλ αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1. Οι φιλοξενούμενοι πήραν το προβάδισμα στο 80′ με τον Μέρφι, όμως η απάντηση της Φούλαμ ήταν άμεση, καθώς ο Μουνίθ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα μόλις τρία λεπτά αργότερα.

Τα αποτελέσματα:

Έβερτον – Κόβεντρι 3-1

Λιντς – Τότεναμ 1-0

Φούλαμ – Νιουκάστλ 1-1

Άρσεναλ – Χαλ 1-0

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάντσεστερ Σίτι 3-1

8/11, 16:00: Ίπσουιτς – Μπόρνμουθ

Ίπσουιτς – Μπόρνμουθ 8/11, 16:00: Σάντερλαντ – Τσέλσι

Σάντερλαντ – Τσέλσι 8/11, 16:00: Μπράιτον – Μπρέντφορντ

Μπράιτον – Μπρέντφορντ 8/11, 16:00: Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ

Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ 8/11, 18:30: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άστον Βίλα

Η βαθμολογία:

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LaLiga: Μεγάλη ανατροπή της Ράσινγκ Σανταντέρ στη Μάλαγα – Ισοπαλίες για Εσπανιόλ και Οσασούνα

Στο «Ροσαλέδα», η Μάλαγα πήρε το προβάδισμα στο 28ο λεπτό, με τον Δοτόρ να αξιοποιεί την ασίστ του Νίνιο και να διαμορφώνει το 1-0. Η απάντηση της Σανταντέρ, ωστόσο, ήρθε με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Στο 50′, ο Λούκε έφερε το παιχνίδι στα ίσα με εύστοχο τελείωμα μέσα από την περιοχή, ενώ δέκα λεπτά αργότερα ο Ζαμπίρι ολοκλήρωσε ιδανικά μία ταχύτατη αντεπίθεση, υπογράφοντας την ανατροπή για το 1-2.

Το έργο των γηπεδούχων έγινε ακόμη δυσκολότερο στο 64′, όταν ο Αζνού αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας τη Μάλαγα με δέκα ποδοσφαιριστές. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, οι γηπεδούχοι δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια και πίεσαν μέχρι το τελευταίο λεπτό, όμως ο Αγκιρεθαμπάλα κράτησε όρθια τη Σανταντέρ, πραγματοποιώντας καθοριστικές επεμβάσεις, μεταξύ άλλων στις προσπάθειες του Νίνιο.

Στο 0-0 έμειναν Εσπανιόλ και Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, σε μία αναμέτρηση που δεν ανέδειξε νικητή και άφησε μεγαλύτερη απογοήτευση στους Καταλανούς, οι οποίοι δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν την έδρα τους και να πάρουν τους τρεις βαθμούς.

Ισοπαλία με δραματικό φινάλε σημειώθηκε και στην αναμέτρηση της Οσασούνα με την Αθλέτικ Μπιλμπάο. Οι Βάσκοι έφτασαν μία ανάσα από το διπλό, όταν ο Νίκο Γουίλιαμς βρήκε δίχτυα στο 83ο λεπτό, όμως οι γηπεδούχοι είχαν την τελευταία λέξη.

Στο 90′, ο Αλεχάντρο Κατένα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1 και χαρίζοντας στην Οσασούνα έναν πολύτιμο βαθμό. Η ομάδα της Παμπλόνα συμπλήρωσε έτσι τρεις διαδοχικές αναμετρήσεις χωρίς νίκη, έχοντας προηγουμένως γνωρίσει δύο ήττες, ωστόσο απέφυγε μία ακόμη απώλεια στο φινάλε. Από την άλλη πλευρά, η Αθλέτικ έχασε την ευκαιρία να πλησιάσει ακόμη περισσότερο την πέμπτη θέση της βαθμολογίας.

Τα αποτελέσματα:

Σεβίλλη – Αλαβές 0-0

Μάλαγα – Ράσινγκ Σανταντέρ 1-2

Εσπανιόλ – Ντεπορτίβο Λα Κορούνια 0-0

Οσασούνα – Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-1

Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 0-3

15:00 Έλτσε – Ρεάλ Μπέτις

17:15 Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ράγιο Βαγεκάνο

19:30 Βιγιαρεάλ – Χετάφε

19:30 Θέλτα – Λεβάντε

22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα

Η βαθμολογία:

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Serie A: Επιστροφή στις νίκες για την Κάλιαρι – «Χ» στο Τορίνο με πρωταγωνιστή το VAR

Με εμφατική νίκη επέστρεψε στις επιτυχίες η Ρόμα, η οποία επικράτησε με 3-0 της Σασουόλο στο «Ολίμπικο», πλησιάζοντας σε απόσταση ενός βαθμού από την κορυφή της Serie A, έχοντας ωστόσο έναν αγώνα περισσότερο.

Οι «Τζαλορόσι» άφησαν πίσω τους την ήττα από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και έδωσαν απαντήσεις μπροστά στο κοινό τους, εξασφαλίζοντας ένα σημαντικό τρίποντο. Στην αναμέτρηση αγωνίστηκε και ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 77ο λεπτό.

Η ομάδα της Ρώμης πήρε το προβάδισμα στο 27ο λεπτό, όταν ο Ερμόσο, έπειτα από αναστάτωση στην αντίπαλη άμυνα, εξαπέλυσε δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Μόλις τρία λεπτά αργότερα, οι γηπεδούχοι διπλασίασαν τα τέρματά τους, με τον Βαλούκιεβιτς να στέλνει άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, διαμορφώνοντας το 2-0.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στο 58′, με τον Μόρα να βρίσκει δίχτυα με χαμηλό σουτ και να «σφραγίζει» τη νίκη της Ρόμα.

Μετά από τέσσερις διαδοχικές ήττες, η Κάλιαρι επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, επικρατώντας με 1-0 της Φροζινόνε στο «Unipol Domus», στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Serie A. Την ίδια ώρα, Τορίνο και Λέτσε αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1 σε μία αναμέτρηση που ξεκίνησε με καθυστέρηση 20 λεπτών, εξαιτίας ενός ασυνήθιστου προβλήματος με τη διαγράμμιση της εστίας.

Η ομάδα της Σαρδηνίας πήρε ένα πολύτιμο τρίποντο, με τον Αντοπό να βρίσκει δίχτυα στο 38ο λεπτό και να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης. Η Κάλιαρι διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, βάζοντας τέλος στο αρνητικό σερί των τεσσάρων ηττών και παίρνοντας βαθμολογική ανάσα.

Στο Τορίνο, η αναμέτρηση με τη Λέτσε είχε απρόοπτη εξέλιξη πριν καν από την έναρξή της. Συγκεκριμένα, η σέντρα καθυστέρησε κατά 20 λεπτά, καθώς διαπιστώθηκε πρόβλημα στη διαγράμμιση της εστίας μπροστά από την «Curva Maratona» του «Stadio Olimpico di Torino».

Η γραμμή δεν είχε αποτυπωθεί σωστά, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αναγνωριστεί από το σύστημα goal-line technology. Ο διαιτητής Ερμάνο Φελιτσιάνι δεν επέτρεψε την έναρξη του αγώνα, μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα.

Συνεργεία του γηπέδου προχώρησαν στις απαραίτητες διορθώσεις, επαναχαράσσοντας τη γραμμή, ενώ ακολούθησαν νέοι έλεγχοι από τους διαιτητές και επικοινωνία με το VAR. Αφού επιβεβαιώθηκε η ορθή λειτουργία του συστήματος, δόθηκε τελικά το πράσινο φως για την έναρξη της αναμέτρησης.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι δύο ομάδες μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις, με τη Λέτσε να αποφεύγει την ήττα και να βάζει τέλος στο σερί των τριών διαδοχικών αρνητικών αποτελεσμάτων. Η Τορίνο πήρε το προβάδισμα στο 60ο λεπτό, χάρη σε αυτογκόλ του Γκασπάρ, όμως οι φιλοξενούμενοι βρήκαν την απάντηση στο 73′, όταν ο Εντρί διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

Τα αποτελέσματα:

Βενέτσια – Ουντινέζε 2-1

Κάλιαρι – Φροζινόνε 1-0

Τορίνο – Λέτσε 1-1

Πάρμα – Μπολόνια 1-3

Ρόμα – Σασουόλο 3-0

8/11: Νάπολι – Λάτσιο

Νάπολι – Λάτσιο 8/11: Τζένοα – Μίλαν

Τζένοα – Μίλαν 8/11: Μόντσα – Αταλάντα

Μόντσα – Αταλάντα 8/11: Ίντερ – Κόμο

Ίντερ – Κόμο 8/11: Φιορεντίνα – Γιουβέντους

Η βαθμολογία:

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Bundesliga: Μαζί στην κορυφή Μπάγερν και Ντόρτμουντ – Πεντάρα η Λειψία, σπουδαία ανατροπή η Πάντερμπορν

Με τις Μπάγερν Μονάχου και Μπορούσια Ντόρτμουντ να συνεχίζουν νικηφόρα την πορεία τους και να παραμένουν ισόβαθμες στην κορυφή της βαθμολογίας, τη Λειψία να πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση και την Πάντερμπορν να πανηγυρίζει μία σημαντική ανατροπή απέναντι στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης, συνεχίστηκε η δράση στην 9η αγωνιστική της Bundesliga.

Η Μπάγερν πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Μάιντς, επικρατώντας με 2-0 και διατηρώντας το αήττητό της στο πρωτάθλημα. Οι Βαυαροί πήραν το προβάδισμα μόλις στο 14ο λεπτό, με τον Κίμιχ να βρίσκει δίχτυα έπειτα από ασίστ του Χάρι Κέιν. Ο Άγγλος επιθετικός δημιούργησε και το δεύτερο γκολ της ομάδας του, με τον Κάρλ να διαμορφώνει το τελικό 0-2 στο 57ο λεπτό.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Ντόρτμουντ, η οποία επικράτησε με 2-1 της Έλβερσμπεργκ και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με την Μπάγερν, έχοντας από 21 βαθμούς. Απόλυτος πρωταγωνιστής για τους Βεστφαλούς ήταν ο Ενμέτσα, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας του, στο 55′ και στο 71′. Η Έλφερσμπεργκ μείωσε στο 81ο λεπτό με τον Φουτκέου, χωρίς όμως να καταφέρει να διεκδικήσει κάτι περισσότερο.

Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία της Λειψίας, που συνέτριψε με 5-2 την Άουγκσμπουργκ, πραγματοποιώντας μάλιστα μεγάλη ανατροπή. Οι φιλοξενούμενοι αιφνιδίασαν τους γηπεδούχους, ανοίγοντας το σκορ μόλις στο πρώτο λεπτό με τον Κάντε. Η αντίδραση της Λειψίας, ωστόσο, ήταν καταιγιστική.

Στο 33′ ο Μπανζουζί έφερε το παιχνίδι στα ίσα, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Ενκουνκού ολοκλήρωσε την ανατροπή για το 2-1. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ο Μπάουμγκαρτνερ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-1. Η συνέχεια ανήκε και πάλι στους γηπεδούχους, με τον Ρόμουλο να πετυχαίνει το 4-1 στο 60′ και τον Μπάουμγκαρτνερ να σημειώνει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο 66′, διαμορφώνοντας το 5-1. Το τελικό 5-2 έγραψε ο Ογκούντου στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.

Με ένα απίθανο γκολ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, η Άιντραχτ Φρανκφούρτης απέφυγε την ήττα στην έδρα της Πάντερμπορν, με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες με 2-2, σε μία αναμέτρηση με εντυπωσιακές εναλλαγές συναισθημάτων.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 26ο λεπτό, όταν ο Μπούργκαρντ ολοκλήρωσε ιδανικά την εξαιρετική συνεργασία των Ουζούν και Τσαϊμπί, δίνοντας το προβάδισμα στην Άιντραχτ (0-1). Η Πάντερμπορν, ωστόσο, απάντησε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου, με τον Όμπερμαιρ να εκμεταλλεύεται την αδράνεια της αντίπαλης άμυνας και να ισοφαρίζει σε 1-1.

Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν την ανατροπή. Στο 73ο λεπτό, ο Πιερίνγκερ κέρδισε πέναλτι και ανέλαβε ο ίδιος την εκτέλεση, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1.

Η αποβολή του Μπάουμ με δεύτερη κίτρινη κάρτα δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο την προσπάθεια της Άιντραχτ, όμως οι φιλοξενούμενοι δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη.

Στο 90+3′, σε εκτέλεση κόρνερ, ο τερματοφύλακας Ατουμπόλου προωθήθηκε στην αντίπαλη περιοχή και πήρε την κεφαλιά, με την μπάλα να φτάνει στον Μπούργκαρντ. Ο τελευταίος με ένα εκπληκτικό τακουνάκι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2 και χαρίζοντας στην Άιντραχτ έναν δραματικό βαθμό.Η Στουτγκάρδη έβαλε τέλος στο αήττητο σερί των επτά αγώνων της Βέρντερ Βρέμης, επικρατώντας με 1-0 στην αναμέτρηση που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής της Bundesliga.

Οι γηπεδούχοι βρήκαν το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση και κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμά τους μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, παρά την πίεση που άσκησε η Βέρντερ στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ζάιμεν, όποτε χρειάστηκε, δήλωσε παρών, ενώ ο Μίτελσταντ αποτέλεσε τη μεγαλύτερη απειλή για την άμυνα των φιλοξενούμενων.

Στο 57ο λεπτό, ο Μίτελσταντ έφτασε κοντά στο γκολ, όμως αρχικά ο Χέιν και στη συνέχεια το δοκάρι του στέρησαν την ευκαιρία να σκοράρει. Ανάλογη κατάληξη είχε και η προσπάθειά του στο 81′, με τον τερματοφύλακα της Βέρντερ να πραγματοποιεί ακόμη μία σημαντική επέμβαση.

Τα αποτελέσματα:

Αμβούργο – Γκλάντμπαχ 3-1

Μάιντζ – Μπάγερν Μονάχου 0-2

Μπορούσια Ντόρτμουντ – Έλβερσμπεργκ 2-1

Λειψία – Άουγκσμπουργκ 5-2

Πάντερμπορν – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 2-2

Στουτγκάρδη – Βέρντερ Βρέμης 1-0

8/11, 16:30: Κολωνία – Λεβερκούζεν

Κολωνία – Λεβερκούζεν 8/11, 18:30: Φράιμπουργκ – Ουνιόν Βερολίνου

Φράιμπουργκ – Ουνιόν Βερολίνου 8/11, 20:30: Χόφενχαϊμ – Σάλκε

Η βαθμολογία:

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Ligue 1: Σταθερά στην κορυφή η Παρί Σεν Ζερμέν

Την επικράτηση με 1-0 επί της Τρουά πανηγύρισε η Παρί Σεν Ζερμέν, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Ligue 1, με τον Ιλιά Ζαμπαρνί να αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή της αναμέτρησης.

Ο Ουκρανός κεντρικός αμυντικός βρήκε δίχτυα στο 39ο λεπτό, πετυχαίνοντας το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης και χαρίζοντας στην ομάδα του τρεις σημαντικούς βαθμούς. Οι Παριζιάνοι δεν χρειάστηκε να ανεβάσουν ιδιαίτερα την απόδοσή τους, καθώς το προβάδισμα που απέκτησαν αποδείχθηκε αρκετό για να εξασφαλίσουν τη νίκη.

Με το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, η Παρί Σεν Ζερμέν έφτασε τους 23 βαθμούς και διατηρήθηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, αποκτώντας διαφορά τριών βαθμών από τη δεύτερη Παρί, που ακολουθεί με 20.

Η συμπολίτισσά της είχε βρεθεί προσωρινά στην κορυφή, μετά το εκτός έδρας 1-0 απέναντι στην Οσέρ. Το γκολ που έκρινε εκείνη την αναμέτρηση σημείωσε ο Λασίν Σιναγιόκο στο 63ο λεπτό.

Η μάχη για την κορυφή της Ligue 1 συνεχίζεται, με τις δύο ομάδες του Παρισιού να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της κατάταξης.

Σημαντικό εκτός έδρας τρίποντο πανηγύρισε η Παρί, η οποία επικράτησε με 1-0 της Οσέρ για τη 10η αγωνιστική της Ligue 1 και ανέβηκε στους 20 βαθμούς, πιάνοντας προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας την Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία έχει πάντως ένα παιχνίδι λιγότερο.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε ο Λασίν Σιναγιόκο στο 63ο λεπτό, χαρίζοντας στην ομάδα του μία πολύτιμη νίκη μακριά από την έδρα της και δίνοντάς της την ευκαιρία να βρεθεί στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Τα αποτελέσματα:

Τουλούζ – Στρασβούργο 3-1

Οσέρ – Παρί 0-1

Παρί Σεν Ζερμέν – Τρουά 1-0

Η βαθμολογία: