Βίκυ Σταυροπούλου: «Να κρατάμε σφιχτά την καλοσύνη και τα χέρια των ανθρώπων μας» – Η ανάρτηση για τα γενέθλιά της

Τα γενέθλιά της είχε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου η Βίκυ Σταυροπούλου. Η επιτυχημένη καλλιτέχνις έκανε το βράδυ του Σαββάτου (7/11) μία ανάρτηση στο Instagram, με την οποία έστειλε το δικό της μήνυμα, με αφορμή την σημαντική για εκείνη ημέρα.

Η Βίκυ Σταυροπούλου δημοσίευσε δύο φωτογραφίες της και ένα βίντεο. Σε μία από αυτές την βλέπουμε με την Δανάη Μπάρκα. Μαμά και κόρη ποζάρουν χαμογελαστές, με την επιτυχημένη ηθοποιό να κρατάει και μία από τις τούρτες που έκοψε για τα γενέθλιά της.

Στο βίντεο, μπορεί κανείς να παρακολουθήσει την έκπληξη που της ετοίμασαν οι συνεργάτες της στη θεατρική παράσταση που συμμετέχει.

«Δε βρίσκω λόγια να σας ευχαριστήσω για τις αμέτρητες ευχές σας!!! Εύχομαι με τη σειρά μου, να περνούν τα χρόνια όμορφα, να αγαπάμε όσα ζητά η καρδιά μας, να αντιμετωπίζουμε με δύναμη και υπομονή τις δυσκολίες, να κρατάμε σφιχτά την καλοσύνη και τα χέρια των ανθρώπων μας, να μη λογαριάζουμε τι θα πάρουμε όταν δίνουμε, ( αν και συνήθως ότι δίνεις παίρνεις) να χαιρόμαστε με ότι έχουμε και να γελάμε για να γεμίζει μουσική η ψυχή μας!!!», έχει γράψει στην ανάρτησή της η Βίκυ Σταυροπούλου.