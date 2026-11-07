Τροχαίο στο Περιστέρι: Μοτοσικλέτα της ΕΛ.ΑΣ. παρέσυρε πεζή σε παράδρομο της Λ. Κηφισού

Τροχαίο ατύχημα με τραυματίες μία γυναίκα και έναν αστυνομικό συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου (7/11), σε παράδρομο του Κηφισού, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, όταν λίγα λεπτά πριν από τις 2 το μεσημέρι, όταν ο αστυνομικός, που κινείτο με μηχανή της ομάδας Ζ, παρέσυρε την πεζή. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν τόσο η γυναίκα όσο και ο αστυνομικός.

Δικυκλιστές του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο, προκειμένου να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στους δύο τραυματίες. Η γυναίκα διακομίστηκε με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, ενώ ο αστυνομικός μεταφέρθηκε με τραύματα στο πρόσωπο στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Οι αρχές διενεργούν έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η παράσυρση, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο η γυναίκα να επιχείρησε να διασχίσει το οδόστρωμα σε σημείο που δεν υπάρχει διάβαση πεζών.