Τροχαίο στο Περιστέρι: Μοτοσικλέτα της ΕΛ.ΑΣ. παρέσυρε πεζή σε παράδρομο της Λ. Κηφισού

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τροχαίο Κηφισός
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Τροχαίο ατύχημα με τραυματίες μία γυναίκα και έναν αστυνομικό συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου (7/11), σε παράδρομο του Κηφισού, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, όταν λίγα λεπτά πριν από τις 2 το μεσημέρι, όταν ο αστυνομικός, που κινείτο με μηχανή της ομάδας Ζ, παρέσυρε την πεζή. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν τόσο η γυναίκα όσο και ο αστυνομικός.

Δικυκλιστές του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο, προκειμένου να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στους δύο τραυματίες. Η γυναίκα διακομίστηκε με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, ενώ ο αστυνομικός μεταφέρθηκε με τραύματα στο πρόσωπο στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Οι αρχές διενεργούν έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η παράσυρση, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο η γυναίκα να επιχείρησε να διασχίσει το οδόστρωμα σε σημείο που δεν υπάρχει διάβαση πεζών.

 

 

 

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