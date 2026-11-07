Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε η έξωση του ηλικιωμένου ζευγαριού – Έδωσε χρόνο ο ιδιοκτήτης

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Ευχάριστη είναι η εξέλιξη που παίρνει η υπόθεση έξωσης του ηλικιωμένου ζευγαριού στη Θεσσαλονίκη, μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις που έλαβαν χώρα τις τελευταίες ημέρες.

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Ο νέος ιδιοκτήτης φέρεται να ήρθε σε επικοινωνία με την οικογένεια, με στόχο να υπογραφεί ιδιωτικό συμφωνητικό που θα επιτρέπει στο ηλικιωμένο ζευγάρι να παραμείνει στο σπίτι του μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση των ασφαλιστικών μέτρων στο εφετείο, τον Ιανουάριο σύμφωνα με το thesspost. Αυτό άλλωστε αποτελούσε βασικό αίτημα της οικογένειας, το να μην προχωρήσει η έξωση μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης.

Η εξέλιξη έρχεται μετά πολλές ημέρες κινητοποιήσεων έξω από το διαμέρισμα, με πολίτες, συλλογικότητες, αλλά και οπαδούς του Ηρακλή, του ΠΑΟΚ και του Άρη να στέκονται στο πλευρό του ζευγαριού, δημιουργώντας μια ανθρώπινη ασπίδα προστασίας.

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Μετά την εξέλιξη η οικογένεια του ηλικιωμένου ζευγαριού εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για το κύμα συμπαράστασης των πολιτών, στέλνοντας το μήνυμα, ότι: «Το κενό της Δικαιοσύνης το συμπλήρωσε ο κόσμος».

Αύριο, Κυριακή, στις 10:00 το πρωί η οικογένεια και οι δικηγόροι της θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου στην κατοικία, επί της οδού Καππαδοκίας 64.

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Υπενθυμίζεται ότι το ηλικιωμένο ζευγάρι, ηλικίας 77 και 75 ετών, κινδυνεύει να χάσει την κατοικία στην οποία διαμένει εδώ και περίπου 30 χρόνια, καθώς το ακίνητο εκπλειστηριάστηκε λόγω οφειλών από στεγαστικό δάνειο ύψους 140.000 ευρώ, στο οποίο οι δύο ηλικιωμένοι είχαν μπει εγγυητές για τον γιο τους. Το σπίτι πέρασε σε νέο ιδιοκτήτη μέσω πλειστηριασμού, με αποτέλεσμα να κινηθεί η διαδικασία έξωσης του ζευγαριού.

Στο πλευρό του ηλικιωμένου ζευγαριού Πέλκας, Τανούλης και Μπαντής

Την έμπρακτη συμπαράστασή τους στο ζευγάρι ηλικιωμένων που απειλείται με έξωση από το σπίτι του στην Κάτω Τούμπα έδειξαν άνθρωποι του αθλητισμού της Θεσσαλονίκης.

Στη συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από το σπίτι της οικογένειας, στην οδό Καππαδοκίας 64 έδωσαν το «παρών» ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, Δημήτρης Πέλκας, ο μπασκετμπολίστας του Άρη, Γιώργος Τανούλης και ο πρόεδρος του ΠΣΑΠΠ, Γιώργος Μπαντής, στέλνοντας μήνυμα ενότητας.

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