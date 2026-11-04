Θεσσαλονίκη: Αίτημα ανάκλησης της έξωσης των ηλικιωμένων στην Κάτω Τούμπα – Συγκέντρωση στα δικαστήρια

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Για τρίτη διαδοχική ημέρα, η κοινωνική αλληλεγγύη μετατρέπεται σε ισχυρό ανάχωμα, απέναντι στην απώλεια της πρώτης κατοικίας, για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης. Γείτονες, σωματεία, τοπικοί φορείς και αλληλέγγυοι πολίτες βρίσκονται σε διαρκή συναγερμό, αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν να βρεθούν στον δρόμο, δύο υπερήλικες άνθρωποι που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η υπόθεση «κουβαλά» ένα βαρύ ιστορικό, που αντανακλά το δράμα πολλών ευάλωτων νοικοκυριών. Σύμφωνα με το Voria.gr, το διαμέρισμα επί της οδού Καππαδοκίας 64, αποτελεί για δεκαετίες, το μοναδικό καταφύγιο της οικογένειας, η οποία αδυνατώντας να εξυπηρετήσει ένα παλαιό τραπεζικό δάνειο είδε το σπίτι της, να περνά στα χέρια εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων και τελικά να πλειστηριάζεται.

Τις δύο προηγούμενες ημέρες εκτυλίχθηκαν έντονες στιγμές, όταν δικαστικός επιμελητής επιχείρησε να προχωρήσει στη διαδικασία της έξωσης, ωστόσο η άμεση συγκέντρωση και η αποφασιστική στάση των κατοίκων της γειτονιάς λειτούργησαν αποτρεπτικά, ανακόπτοντας την εκτέλεση της απόφασης.

Σήμερα, η μάχη για τη σωτηρία του σπιτιού κλιμακώνεται τόσο στους δρόμους όσο και στις δικαστικές αίθουσες, με το πρόγραμμα των δράσεων να διαμορφώνεται ως εξής:

08:00 π.μ. — Οδός Καππαδοκίας 64 (Κάτω Τούμπα): Συγκέντρωση περιφρούρησης έξω από την πολυκατοικία του ζευγαριού, προς αποφυγή νέας επιχείρησης απομάκρυνσής τους.

11:00 π.μ. — Πλατεία Δημοκρατίας (Δωδεκανήσου 1Α): Παρέμβαση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της εταιρείας διαχείρισης του δανείου, με αίτημα το οριστικό πάγωμα της διαδικασίας.

12:00 μ.μ. — Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης: Συγκέντρωση αλληλεγγύης, κατά τη διάρκεια συζήτησης του αιτήματος ανάκλησης της έξωσης, που έχει καταθέσει η συνήγορος της οικογένειας.