Θεσσαλονίκη: Αίτημα ανάκλησης της έξωσης των ηλικιωμένων στην Κάτω Τούμπα – Συγκέντρωση στα δικαστήρια

Για τρίτη διαδοχική ημέρα, γείτονες, σωματεία και αλληλέγγυοι πολίτες κινητοποιούνται στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης, για να αποτρέψουν την έξωση ηλικιωμένου ζευγαριού, με σοβαρά προβλήματα υγείας από την πρώτη κατοικία του επί της οδού Καππαδοκίας. Το διαμέρισμα εκπλειστηριάστηκε και πέρασε σε εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων, λόγω αδυναμίας εξυπηρέτησης παλαιού τραπεζικού δανείου. Η προσπάθεια υπεράσπισης του σπιτιού κλιμακώνεται σήμερα με συγκεντρώσεις περιφρούρησης, διαμαρτυρία στην εταιρεία διαχείρισης και παράσταση στο Δικαστικό Μέγαρο κατά τη διάρκεια συζήτησης ανάκλησης της έξωσης.

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Θεσσαλονίκη/Έξωση ηλικιωμένο ζευγάρι
Πηγή: Voria
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Για τρίτη διαδοχική ημέρα, γείτονες, σωματεία και αλληλέγγυοι πολίτες βρίσκονται σε διαρκή συναγερμό στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης, αποτρέποντας την έξωση, δύο υπερήλικων ανθρώπων με σοβαρά προβλήματα υγείας.
  • Το διαμέρισμα επί της οδού Καππαδοκίας εκπλειστηριάστηκε λόγω αδυναμίας εξυπηρέτησης παλαιού δανείου, ωστόσο η αποφασιστική στάση των κατοίκων, ανέκοψε τις προηγούμενες απόπειρες του δικαστικού επιμελητή.
  • Οι κινητοποιήσεις κλιμακώνονται σήμερα με περιφρούρηση του σπιτιού, παράσταση διαμαρτυρίας στην εταιρεία διαχείρισης και συγκέντρωση αλληλεγγύης, στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης κατά τη συζήτηση του αιτήματος ανάκλησης της έξωσης.

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Για τρίτη διαδοχική ημέρα, η κοινωνική αλληλεγγύη μετατρέπεται σε ισχυρό ανάχωμα, απέναντι στην απώλεια της πρώτης κατοικίας, για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης. Γείτονες, σωματεία, τοπικοί φορείς και αλληλέγγυοι πολίτες βρίσκονται σε διαρκή συναγερμό, αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν να βρεθούν στον δρόμο, δύο υπερήλικες άνθρωποι που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Θεσσαλονίκη: Νέα συγκέντρωση για να αποτραπεί η έξωση στo ηλικιωμένο ζευγάρι – ΒΙΝΤΕΟ

Η υπόθεση «κουβαλά» ένα βαρύ ιστορικό, που αντανακλά το δράμα πολλών ευάλωτων νοικοκυριών. Σύμφωνα με το Voria.gr, το διαμέρισμα επί της οδού Καππαδοκίας 64, αποτελεί για δεκαετίες, το μοναδικό καταφύγιο της οικογένειας, η οποία αδυνατώντας να εξυπηρετήσει ένα παλαιό τραπεζικό δάνειο είδε το σπίτι της, να περνά στα χέρια εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων και τελικά να πλειστηριάζεται.

Τις δύο προηγούμενες ημέρες εκτυλίχθηκαν έντονες στιγμές, όταν δικαστικός επιμελητής επιχείρησε να προχωρήσει στη διαδικασία της έξωσης, ωστόσο η άμεση συγκέντρωση και η αποφασιστική στάση των κατοίκων της γειτονιάς λειτούργησαν αποτρεπτικά, ανακόπτοντας την εκτέλεση της απόφασης.

Σήμερα, η μάχη για τη σωτηρία του σπιτιού κλιμακώνεται τόσο στους δρόμους όσο και στις δικαστικές αίθουσες, με το πρόγραμμα των δράσεων να διαμορφώνεται ως εξής:

08:00 π.μ. Οδός Καππαδοκίας 64 (Κάτω Τούμπα): Συγκέντρωση περιφρούρησης έξω από την πολυκατοικία του ζευγαριού, προς αποφυγή νέας επιχείρησης απομάκρυνσής τους.

11:00 π.μ. — Πλατεία Δημοκρατίας (Δωδεκανήσου 1Α): Παρέμβαση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της εταιρείας διαχείρισης του δανείου, με αίτημα το οριστικό πάγωμα της διαδικασίας.

12:00 μ.μ. — Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης: Συγκέντρωση αλληλεγγύης, κατά τη διάρκεια συζήτησης του αιτήματος ανάκλησης της έξωσης, που έχει καταθέσει η συνήγορος της οικογένειας.

 

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