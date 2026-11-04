Κρις Πάπας: Ποιος είναι ο Ελληνοαμερικανός γερουσιαστής που κέρδισε στο Νιου Χαμσάιρ – Η πολιτική του διαδρομή και οι παρεμβάσεις για Ελλάδα και Κύπρο

Την έδρα του Νιου Χάμσαϊρ στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών εξασφάλισε ο 46χρονος Ελληνοαμερικανός Δημοκρατικός Κρις Πάπας, επικρατώντας του Ρεπουμπλικανού Τζον Σουνούνου στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Ο μέχρι πρότινος βουλευτής, με τέσσερις διαδοχικές θητείες στη Βουλή των Αντιπροσώπων, διαδέχεται την Τζιν Σαχίν, η οποία αποχωρεί έπειτα από τρεις θητείες, διατηρώντας την έδρα υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών.

Ο πολιτικός ελληνικής καταγωγής γίνεται παράλληλα ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας που εκλέγεται στη Γερουσία των ΗΠΑ. Η εκλογή του παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την ελληνική ομογένεια, καθώς κατά την παρουσία του στο Κογκρέσο ανέλαβε πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, την αμυντική συνεργασία Αθήνας και Ουάσινγκτον, καθώς και την υποστήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

For the last 579 days, we’ve taken this campaign to every corner of New Hampshire. Every one of those days has brought me closer to the people who make this state so special. https://t.co/Nr0hfyTreI Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2026: Νέες διευκρινίσεις για τις δηλώσεις – Ποιους αφορά — Chris Pappas (@ChrisPappasNH) November 4, 2026

Η εκλογική αναμέτρηση με τον Σουνούνου και η αντιπαράθεση για τον Τραμπ

Η αναμέτρηση στο Νιου Χάμσαϊρ είχε ιδιαίτερη σημασία για τις πολιτικές ισορροπίες στη Γερουσία, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί επιδίωκαν να αποκτήσουν την έδρα που κατείχε η Δημοκρατική Τζιν Σαχίν.

Αντίπαλος του Πάπας ήταν ο 62χρονος Τζον Ε. Σουνούνου, ο οποίος είχε υπηρετήσει στη Γερουσία από το 2003 έως το 2009, προτού ηττηθεί από τη Σαχίν στις εκλογές του 2008. Ο Ρεπουμπλικανός προέρχεται από οικογένεια με μακρά πολιτική παρουσία στην πολιτεία, καθώς τόσο ο πατέρας του, Τζον Χ. Σουνούνου, όσο και ο αδελφός του, Κρις Σουνούνου, είχαν διατελέσει κυβερνήτες του Νιου Χάμσαϊρ.

Η οικονομία, το αυξημένο κόστος ζωής και η πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ αποτέλεσαν βασικά ζητήματα της προεκλογικής αντιπαράθεσης.

Παρότι είχε εξασφαλίσει τη στήριξη του Αμερικανού προέδρου, ο Σουνούνου επιχείρησε να διατηρήσει αποστάσεις από την κυβέρνησή του. Από την πλευρά του, ο Πάπας συνέδεσε την υποψηφιότητά του με την ανάγκη ενίσχυσης του κοινοβουλευτικού ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας.

Σε μία από τις τελευταίες προεκλογικές αντιπαραθέσεις, ο Δημοκρατικός υποστήριξε ότι η χώρα χρειαζόταν μια νέα γενιά πολιτικών στη Γερουσία, ικανή να αντιμετωπίσει τις οικονομικές δυσκολίες των πολιτών και να αντισταθεί σε κυβερνητικές επιλογές τις οποίες χαρακτήρισε επικίνδυνες.

«Αυτές οι εκλογές είναι ανάμεσα στην ομάδα του Νιου Χάμσαϊρ και στην ομάδα του Τραμπ», είχε δηλώσει.

Η προεκλογική εκστρατεία συνοδεύτηκε από υψηλές δαπάνες και εκτεταμένη προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων. Οι Ρεπουμπλικανοί κατηγόρησαν τον Πάπας για διασυνδέσεις με το πολιτικό κατεστημένο της Ουάσινγκτον, ενώ οι Δημοκρατικοί επικέντρωσαν την κριτική τους στις σχέσεις του Σουνούνου με επιχειρηματικά συμφέροντα και ομάδες άσκησης πίεσης.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις είχαν καταγράψει προβάδισμα του Ελληνοαμερικανού υποψηφίου. Ειδικότερα, στη συγκεντρωτική εκτίμηση του Decision Desk HQ, στις 3 Νοεμβρίου, ο Πάπας συγκέντρωνε 52%, έναντι 43,6% του Σουνούνου.

I’ll put my money on Team New Hampshire any day of the week. Let’s win this together. https://t.co/Ad9kAGyMr3 — Chris Pappas (@ChrisPappasNH) November 3, 2026

Οι ανησυχίες των ψηφοφόρων για τη διαφθορά, τη δημοκρατία και την οικονομία

Πέρα από την αντιπαράθεση των υποψηφίων, τα προκαταρκτικά ευρήματα της ABC News Voter Poll κατέγραψαν τις προτεραιότητες των ψηφοφόρων του Νιου Χάμσαϊρ.

Περίπου έξι στους δέκα χαρακτήρισαν την κυβερνητική διαφθορά καθοριστικό παράγοντα για την επιλογή τους στις εκλογές για το Κογκρέσο. Το ποσοστό ήταν υψηλότερο από εκείνο όσων απέδωσαν αντίστοιχη σημασία στο αυξημένο κόστος ζωής, το οποίο επηρέασε περίπου τους μισούς ερωτηθέντες.

Ο πόλεμος στο Ιράν αποτέλεσε σημαντικό κριτήριο ψήφου για περίπου τέσσερις στους δέκα, ενώ σχεδόν το ένα τρίτο των ψηφοφόρων έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις πολιτικές εφαρμογής της μεταναστευτικής νομοθεσίας.

Στην έρευνα καταγράφηκαν επίσης οι απόψεις για την τεχνητή νοημοσύνη. Ένας στους τέσσερις συμμετέχοντες χαρακτήρισε καθοριστικό για την εκλογική του επιλογή το ζήτημα των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης. Από αυτή την κατηγορία ψηφοφόρων, περίπου οκτώ στους δέκα εκτίμησαν ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία θα προσέφερε περισσότερα οφέλη παρά αρνητικές συνέπειες στην κοινωνία.

Παράλληλα, περίπου το ένα τρίτο όσων συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία για τη Γερουσία αξιολόγησε την κατάσταση της αμερικανικής δημοκρατίας ως το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας. Ακολούθησε η οικονομία, την οποία τοποθέτησε στην πρώτη θέση περίπου το 30% των ψηφοφόρων.

Τα ευρήματα αποτύπωσαν τη βαρύτητα που απέδωσαν οι πολίτες στη λειτουργία των θεσμών, την κυβερνητική λογοδοσία, τις οικονομικές συνθήκες και τις διεθνείς εξελίξεις.

Let’s get out there and win. https://t.co/dvdcnW2lv7 — Chris Pappas (@ChrisPappasNH) November 3, 2026

Από το οικογενειακό εστιατόριο του Μάντσεστερ στην αμερικανική πολιτική

Ο Κρίστοφερ Τσαρλς Πάπας γεννήθηκε στις 4 Ιουνίου 1980 στο Μάντσεστερ του Νιου Χάμσαϊρ, σε οικογένεια ελληνικής καταγωγής. Μεγάλωσε στην πόλη όπου γεννήθηκε, φοίτησε σε δημόσια σχολεία και το 1998 αποφοίτησε από το Manchester Central High School. Συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, από το οποίο έλαβε το πτυχίο του το 2002.

Η πρώτη του επαγγελματική εμπειρία συνδέθηκε με το οικογενειακό εστιατόριο, μια επιχείρηση του Μάντσεστερ με ιστορία μεγαλύτερη του ενός αιώνα. Σε ηλικία 14 ετών άρχισε να εργάζεται εκεί, εξυπηρετώντας πελάτες και συμμετέχοντας στις καθημερινές εργασίες, ενώ αργότερα ανέλαβε διοικητικά καθήκοντα.

Ο Πάπας αξιοποίησε επανειλημμένα αυτή την εμπειρία στον πολιτικό του λόγο, αναφερόμενος στις οικονομικές δυσκολίες των μικρών επιχειρήσεων και των εργαζομένων.

Η ενασχόλησή του με την πολιτική ξεκίνησε κατά τα μαθητικά του χρόνια. Το 1996 συμμετείχε στην προεκλογική εκστρατεία της Τζιν Σαχίν για τη θέση της κυβερνήτη του Νιου Χάμσαϊρ.

Έξι χρόνια αργότερα, το 2002, εξελέγη σε ηλικία 22 ετών στην πολιτειακή Βουλή των Αντιπροσώπων. Στη συνέχεια διετέλεσε ταμίας της κομητείας Χίλσμπορο, ενώ από το 2013 έως το 2019 συμμετείχε στο πενταμελές Εκτελεστικό Συμβούλιο της πολιτείας, το οποίο είχε αρμοδιότητες για την έγκριση κρατικών συμβάσεων και διορισμών.

Κατά τη συγκεκριμένη περίοδο υποστήριξε την επέκταση του προγράμματος υγειονομικής περίθαλψης Medicaid, την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη συνέχιση της χρηματοδότησης του οργανισμού Planned Parenthood.

Το επόμενο στάδιο της πολιτικής του πορείας ήρθε το 2018, όταν εξελέγη για πρώτη φορά στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, εκπροσωπώντας την 1η εκλογική περιφέρεια του Νιου Χάμσαϊρ. Επικράτησε με 53,6%, έναντι 45% του Ρεπουμπλικανού αντιπάλου του, και έγινε ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος πολιτικός που εκπροσώπησε την πολιτεία στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Στις εκλογές του 2020 επανεξελέγη με 51,3%, έναντι 46,2% του αντιπάλου του, ενώ διατήρησε την έδρα του το 2022 και το 2024, συμπληρώνοντας τέσσερις διαδοχικές θητείες.

Στο Κογκρέσο συμμετείχε σε επιτροπές αρμόδιες για τις μεταφορές και τις υποδομές, τις μικρές επιχειρήσεις και τα ζητήματα των βετεράνων.

Η νομοθετική του δραστηριότητα περιλάμβανε πρωτοβουλίες για τη φορολογική ελάφρυνση των εργαζόμενων οικογενειών, τη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων, τη μείωση του κόστους των φαρμάκων και την αντιμετώπιση της κρίσης των οπιοειδών. Επίσης, υποστήριξε μέτρα για την προστασία των βετεράνων από καταχρηστικές επιχειρηματικές πρακτικές και την αντιμετώπιση της ρύπανσης των υδάτινων πόρων.

I’m in. Today I’m announcing my campaign for U.S. Senate because New Hampshire needs a fighter who gets things done. Let’s do this. https://t.co/bAyE5u4LSk — Chris Pappas (@ChrisPappasNH) April 3, 2025

Οι δεσμοί με την ελληνική ομογένεια και οι παρεμβάσεις για την Τουρκία

Η ελληνική καταγωγή του Πάπας διατήρησε σταθερή θέση στη δημόσια παρουσία του, με τον Ελληνοαμερικανό πολιτικό να αναφέρεται συχνά στην οικογενειακή του παράδοση και στις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε παλαιότερη δήλωσή του, η οποία είχε δημοσιευθεί και από την ελληνική Βουλή στο πλαίσιο αφιερώματος σε Ελληνοαμερικανούς βουλευτές, είχε αναφέρει:

«Ήμουν πάντοτε υπερήφανος για την ελληνική μου κληρονομιά και έχω εργαστεί για να μεταφέρω στην Ουάσινγκτον τις αξίες που μου δίδαξε η οικογένειά μου: τη σκληρή δουλειά, την κοινότητα και την προσφορά στους άλλους».

Στην ίδια δήλωση είχε επισημάνει τους ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς των δύο χωρών:

«Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μοιράζονται έναν ιδιαίτερο δεσμό και οι Ελληνοαμερικανοί αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας του Νιου Χάμσαϊρ και ολόκληρης της χώρας. Είναι τιμή μου να αποτελώ μέρος αυτής της κληρονομιάς και να τη συνεχίζω».

Ο Πάπας διατήρησε στενές σχέσεις με την ελληνοαμερικανική κοινότητα και την Ελληνορθόδοξη Εκκλησία, ενώ ανέπτυξε κοινοβουλευτική δραστηριότητα για θέματα ελληνικού και κυπριακού ενδιαφέροντος.

Ως συμπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας ελληνικών θεμάτων στο Κογκρέσο, μαζί με τον Ρεπουμπλικανό Γκας Μπιλιράκη, συμμετείχε σε πρωτοβουλίες για την αμερικανική πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, πριν από τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πρωτοστάτησε στην αποστολή διακομματικής επιστολής προς τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Η επιστολή εξέφραζε αντιρρήσεις για το ενδεχόμενο πώλησης αμερικανικών μαχητικών F-16 και F-35 στην Τουρκία. Οι βουλευτές επικαλέστηκαν τη διατήρηση των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 από την Άγκυρα και ζήτησαν την εφαρμογή των σχετικών περιορισμών της αμερικανικής νομοθεσίας.

Τον Μάρτιο του 2026, ο Πάπας παρενέβη εκ νέου για την Τουρκία, αυτή τη φορά με αφορμή την ανάπτυξη τουρκικών μαχητικών F-16 στα κατεχόμενα της Κύπρου.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη ενέργεια παραβίαζε την αμερικανική νομοθεσία και απειλούσε την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Η ανάπτυξη F-16 από την Τουρκία στη βόρεια Κύπρο είναι απαράδεκτη και παράνομη βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας. Η κίνηση αυτή απειλεί περαιτέρω την κυριαρχία της Κύπρου και συμβάλλει στην αποσταθεροποίηση ενός από τους στενότερους συμμάχους μας και ολόκληρης της περιοχής», είχε δηλώσει.

Στη συνέχεια κατηγόρησε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι αγνοούσε επανειλημμένα τους νομικούς περιορισμούς των ΗΠΑ. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε διαδοχικές αμερικανικές κυβερνήσεις, τόσο των Δημοκρατικών όσο και των Ρεπουμπλικανών, για την πολιτική τους απέναντι στην Τουρκία.

Ο Πάπας ζήτησε την άμεση απομάκρυνση των αμερικανικής κατασκευής μαχητικών από τα κατεχόμενα, προειδοποιώντας ότι θα αναλάμβανε νομοθετική πρωτοβουλία στο Κογκρέσο εάν η κυβέρνηση δεν απαιτούσε την απόσυρσή τους.

Στο πλαίσιο αυτών των παρεμβάσεων, τάχθηκε υπέρ της επιβολής περιορισμών στις πωλήσεις αμερικανικών οπλικών συστημάτων προς την Άγκυρα, επικαλούμενος την περιφερειακή ασφάλεια και την υποχρέωση συμμόρφωσης με την αμερικανική νομοθεσία.

Το νομοσχέδιο για την αμυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ

Στις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες του Πάπας περιλαμβάνεται και η προώθηση νομοθεσίας για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Τον Μάιο του 2026 ανακοίνωσε ότι σχετικό διακομματικό νομοσχέδιο είχε προχωρήσει από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων. Στην πρωτοβουλία συμμετείχαν επίσης οι Γκας Μπιλιράκης, Ντίνα Τάιτους και Νικόλ Μαλιωτάκη.

Η νομοθετική πρόταση προέβλεπε την πενταετή παράταση της αμερικανικής βοήθειας προς την Ελλάδα μέσω του προγράμματος Διεθνούς Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (IMET), με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών.

«Η Ελλάδα αποτελεί ουσιαστικό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών για τη διασφάλιση της περιφερειακής ασφάλειας και ευημερίας», είχε δηλώσει ο Πάπας, επισημαίνοντας τη σημασία της στρατιωτικής εκπαιδευτικής συνεργασίας για τις διμερείς σχέσεις.

«Θα συνεχίσω να πιέζω για την ψήφιση της νομοθεσίας, ώστε να ενισχύσουμε τη συνεργασία με τη σύμμαχό μας, την Ελλάδα, και να προστατεύσουμε τα συμφέροντα εθνικής ασφάλειας της Αμερικής», είχε προσθέσει.

Η πρωτοβουλία αποτελούσε μέρος της ευρύτερης κοινοβουλευτικής του δραστηριότητας για τις σχέσεις Αθήνας και Ουάσινγκτον, με αναφορές στον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας και της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η προσωπική ζωή και η ιστορική πρωτιά στη Γερουσία

Ο Κρις Πάπας κατοικεί στο Μάντσεστερ μαζί με τον σύζυγό του, Βαν Μπέντλεϊ, με τον οποίο είχε ανακοινώσει τον αρραβώνα του τον Δεκέμβριο του 2021.

Στην προσωπική του ιστοσελίδα έχει αναφέρει ότι στις αγαπημένες τους δραστηριότητες περιλαμβάνονται το τρέξιμο, τα επιτραπέζια παιχνίδια και οι οικογενειακές συγκεντρώσεις με τα ανίψια και τους υπόλοιπους συγγενείς τους.

Παρότι η εκλογή του συνδέεται με μια ιστορική πρωτιά για την εκπροσώπηση των ανοιχτά ομοφυλόφιλων ανδρών στη Γερουσία των ΗΠΑ, η προσωπική του ζωή δεν αποτέλεσε βασικό θέμα της προεκλογικής εκστρατείας.

«Δεν είμαι υποψήφιος για να γράψω ιστορία», είχε δηλώσει ο Πάπας κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, τονίζοντας ότι οι ψηφοφόροι ενδιαφέρονταν κυρίως για τις πολιτικές του προτάσεις και τα ζητήματα της καθημερινότητάς τους.

Με την επικράτησή του στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2026, ο Ελληνοαμερικανός πολιτικός μεταβαίνει στη Γερουσία, έπειτα από πολυετή παρουσία στην πολιτειακή πολιτική του Νιου Χάμσαϊρ και τέσσερις θητείες στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η νέα κοινοβουλευτική του θέση αποκτά σημασία και για την ελληνική ομογένεια, καθώς ο Πάπας, έχοντας ήδη αναλάβει νομοθετικές και πολιτικές πρωτοβουλίες για την Ελλάδα και την Κύπρο, θα συμμετέχει πλέον στο νομοθετικό σώμα που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση και τον έλεγχο της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.