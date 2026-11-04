Τραμπ στους Financial Times: Δεν σχεδιάζεται άμεσα επίθεση στο Ιράν – «Είμαστε έτοιμοι να δράσουμε, αν χρειαστεί»

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Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σχεδιάζουν άμεση στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στους Financial Times, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι η Ουάσινγκτον παραμένει έτοιμη να αναλάβει δράση εφόσον χρειαστεί.

Στην εξάλεπτη τηλεφωνική συνέντευξη, ο Τραμπ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία της αντιπαράθεσης με την Τεχεράνη, δηλώνοντας: «Φαίνεται ότι παίρνουμε όλα όσα θέλουμε».

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, χωρίς να προδικάσει την έκβασή τους. «Βρισκόμαστε σε συζητήσεις και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά», ανέφερε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε επίσης για τους υπαινιγμούς του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σχετικά με το ενδεχόμενο επικείμενης επίθεσης κατά του Ιράν.

Απαντώντας, υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ διατηρούν τη δυνατότητα στρατιωτικής επέμβασης, χωρίς να θεωρούν δεδομένη την ανάγκη μιας τέτοιας ενέργειας.

«Είμαι έτοιμος, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα να δράσουμε, αν χρειαστεί, αλλά μπορεί να μην υπάρχει κανένας λόγος να το κάνουμε», δήλωσε.