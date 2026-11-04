Έντι Ζεμενίδης για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Αν κερδίσουν οι Δημοκρατικοί ουσιαστικά θα έχει χάσει ο Ντόναλντ Τραμπ

Την εκτίμηση ότι μια ενδεχόμενη επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ θα αποτελέσει πρωτίστως ήττα του Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε ο διευθυντής του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου Ηγεσίας, Έντι Ζεμενίδης στην εκπομπή «Πρόσωπο με Πρόσωπο», με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην προοπτική εκλογής του Κρις Πάπας στη Γερουσία, καθώς και στο ενδεχόμενο νέας αμερικανικής στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν.

Αναλύοντας το πολιτικό κλίμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Έντι Ζεμενίδης υποστήριξε ότι οι αμερικανικές εκλογές της τελευταίας δεκαετίας χαρακτηρίζονται από αντισυστημικές τάσεις, επισημαίνοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξελέγη αρχικά ως αντισυστημικός υποψήφιος, εκπροσωπεί πλέον το πολιτικό σύστημα απέναντι στο οποίο καταγράφεται αντίδραση.

«Την τελευταία δεκαετία, όλες οι εκλογές στην Αμερική είναι κάπως αντισυστημικές. Και η εκλογή του Τραμπ ήταν αντισυστημική. Αλλά ο Τραμπ, που ήταν ο πιο αντισυστημικός, τώρα έχει γίνει το σύστημα και βλέπουμε μια αντίδραση από τους Δημοκρατικούς», ανέφερε.

Εκτιμώντας ότι οι Δημοκρατικοί θα επικρατήσουν, χωρίς ωστόσο να μπορεί να προσδιορίσει το εύρος της νίκης τους, σημείωσε: «Αν κερδίσουν οι Δημοκρατικοί, που εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσουν —δεν ξέρουμε πόσο μεγάλη θα είναι η νίκη—, δεν είναι ότι κέρδισαν οι Δημοκρατικοί. Έχασε ο Ντόναλντ Τραμπ».

Ο διευθυντής του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου Ηγεσίας συνέδεσε την εκτίμησή του με τις προεκλογικές δεσμεύσεις του Αμερικανού προέδρου, υπενθυμίζοντας ότι ο Τραμπ εξελέγη το 2024, ασκώντας κριτική στην οικονομική πολιτική του Τζο Μπάιντεν, στον πληθωρισμό, στην ακρίβεια και στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Να μην ξεχάσουμε τις υποσχέσεις του Τραμπ: “Θα χαμηλώσω την πρώτη μέρα τον πληθωρισμό. Μέσα στον πρώτο χρόνο όλοι θα έχουν σπίτι που θα μπορούν να αγοράσουν. Θα τελειώσω τον πόλεμο στην Ουκρανία μέσα σε 24 ώρες”», τόνισε.

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν εκπλήρωσε τις δεσμεύσεις του, εκτιμώντας ότι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός έχουν επιδεινωθεί, ενώ αναφέρθηκε και στην έναρξη νέων πολέμων.

Παράλληλα, επισήμανε ότι μια εκλογική επιτυχία θα προσφέρει στους Δημοκρατικούς μια νέα πολιτική ευκαιρία, την οποία θα κληθούν να διαχειριστούν εν μέσω εσωκομματικών αντιπαραθέσεων, με ορίζοντα τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Ο ρόλος του Κρις Πάπας και η σημασία της εκλογής του

Αναφερόμενος στην προοπτική εκλογής Ελληνοαμερικανών υποψηφίων και ιδιαίτερα του Κρις Πάπας στη Γερουσία, ο Έντι Ζεμενίδης εξέφρασε την πεποίθηση ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν θετική για την Ελλάδα.

«Βεβαίως. Πρώτα απ’ όλα, ο Κρις Πάπας δεν είναι μόνο ελληνικής καταγωγής. Δεν είναι κάποιος που τώρα έμαθε ότι είναι Έλληνας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, ο Κρις Πάπας έχει ήδη αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για ζητήματα ελληνικού ενδιαφέροντος κατά τη θητεία του στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ τα τελευταία χρόνια κατέχει και την προεδρία του Hellenic Caucus.

«Όσο έχει υπηρετήσει ως βουλευτής —και τα τελευταία χρόνια είναι και πρόεδρος του Hellenic Caucus— έχει παίξει ηγετικό ρόλο και για τα F-35 και για τα F-16», σημείωσε, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της ενημέρωσης και της δραστηριοποίησης των συνεργατών του.

Ιδιαίτερη βαρύτητα απέδωσε στην επιτροπή της Γερουσίας στην οποία θα μπορούσε να τοποθετηθεί ο Κρις Πάπας, εφόσον εκλεγεί. Μάλιστα, αναφέρθηκε στα παραδείγματα του Σαρμπάνη και του Μενέντεζ, οι οποίοι υπηρέτησαν επί δεκαετίες στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων.

«Θα δούμε σε ποια επιτροπή θα τον βάλουν. Για να τον συγκρίνουμε είτε με τον Σαρμπάνη είτε με τον Μενέντεζ, αυτοί είχαν και μια ευκαιρία, γιατί υπηρέτησαν για δεκαετίες στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων. Εύχομαι να το πάρει αυτό ο Κρις», δήλωσε.

Αναφερόμενος στην προσωπική συνεργασία τους, πρόσθεσε: «Είναι άτομο με το οποίο έχω δουλέψει πολύ στενά. Ξέρει τα θέματα, έχει και ένα πάθος και θα παίξει πολύ καλό ρόλο. Εύχομαι να έχει την ευκαιρία».

Οι συσχετισμοί στο Κογκρέσο και το ενδεχόμενο νέας επίθεσης στο Ιράν

Σχετικά με τη στάση που ενδέχεται να τηρήσει ο Ντόναλντ Τραμπ σε περίπτωση αρνητικού εκλογικού αποτελέσματος, ο Έντι Ζεμενίδης υπογράμμισε τον απρόβλεπτο χαρακτήρα του Αμερικανού προέδρου και τη σημασία των νέων συσχετισμών στο Κογκρέσο.

«Ο πρόεδρος Τραμπ πάντα ήταν απρόβλεπτος και θα παραμείνει απρόβλεπτος. Πρέπει να δούμε ποιες έδρες θα χάσει και στη Βουλή», ανέφερε.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, η έκταση της επικράτησης των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων θα επηρεάσει καθοριστικά τις πολιτικές ισορροπίες. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο ο Χακίμ Τζέφρις να αναλάβει την προεδρία της Βουλής, επισημαίνοντας τη διαφορά που θα είχε μια οριακή πλειοψηφία από μια ισχυρότερη κοινοβουλευτική παρουσία.

«Αν φτάσει στις 240, θα έχει κάποιον πολύ διαφορετικό απέναντί του ο πρόεδρος Τραμπ. Αν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν και τη Γερουσία, αν φτάσουν στις 52, 53, θα δούμε κάτι πολύ διαφορετικό», εξήγησε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις εξελίξεις που ενδέχεται να σημειωθούν στο Ιράν κατά τους επόμενους δύο μήνες, εκφράζοντας προβληματισμό για το ενδεχόμενο νέας αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης.

«Εγώ νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε τη μεγαλύτερη προσοχή στους επόμενους δύο μήνες. Θα αρχίσει καινούργιος πόλεμος στο Ιράν; Θα χτυπήσει ξανά το Ιράν; Γιατί μπορεί να είναι και η τελευταία του ευκαιρία, αν θέλει να κάνει πόλεμο στο Ιράν», υποστήριξε.

Ο Έντι Ζεμενίδης συνέδεσε το συγκεκριμένο ενδεχόμενο με τις αρμοδιότητες του νέου Κογκρέσου, τονίζοντας ότι η έγκριση των προϋπολογισμών αποτελεί συνταγματική αρμοδιότητα της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας.

«Να μην ξεχνάμε ότι οι προϋπολογισμοί περνάνε από το Κογκρέσο. Στο Σύνταγμα, είναι η Βουλή και η Γερουσία που έχουν αυτή τη δύναμη και το ξέρουμε. Είναι σαφές. Και μερικοί Ρεπουμπλικάνοι δεν θα του δώσουν λεφτά τον επόμενο χρόνο να συνεχίσει αυτόν τον πόλεμο», κατέληξε.