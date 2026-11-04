Τραμπ: Ανακήρυξε «Εβδομάδα κατά του Κομμουνισμού» εν μέσω εκλογών

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Λίγες ώρες πριν από την έναρξη της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε διακήρυξη με την οποία ανακήρυξε το διάστημα από την 1η έως τις 7 Νοεμβρίου ως «Εβδομάδα κατά του Κομμουνισμού».

«Με το παρόν ανακηρύσσω το διάστημα από την 1η έως τις 7 Νοεμβρίου Εβδομάδα κατά του Κομμουνισμού. Καλώ όλους τους Αμερικανούς να παραμείνουν σταθεροί στην υπεράσπιση του αμερικανικού τρόπου ζωής απέναντι σε κάθε απειλή και να προστατεύσουν την άσβεστη φλόγα της ελευθερίας μας από το σκοτάδι του κομμουνισμού», αναφέρεται στη διακήρυξη.

🚨 BREAKING: President Trump proclaimed Nov. 1–7 as Anti-Communism Week, honoring the victims of socialism and communism. He calls on Americans to “stand firm in their defense against any threat to the American way of life.” Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr ΤτΕ: Νέα πλατφόρμα ηλεκτρονικών ραντεβού – Ποιες συναλλαγές αφορά και πώς λειτουργεί Source: https://t.co/SiyNVXL28S https://t.co/6yhrxPuFs3 — White House Wire (@whwire) November 3, 2026

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε το κείμενο στην επίσημη ιστοσελίδα του λίγο πριν από τις 18:00 (τοπική ώρα Ανατολικής Ακτής) (01.00 π.μ. ώρα Ελλάδος), ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος αναρτούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι παρακολουθούσε τις εκλογικές εξελίξεις μέσω του Fox News.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα χρησιμοποιήσει τους χαρακτηρισμούς «σοσιαλιστές» και «κομμουνιστές» για να αναφερθεί σε πολιτικούς του αντιπάλους.

Η συγκεκριμένη ρητορική έχει συμβάλει στην ενίσχυση της πολιτικής του απήχησης σε τμήματα της ισπανόφωνης εκλογικής βάσης, κυρίως στη Φλόριντα, όπου πολλοί Κουβανοαμερικανοί και άλλοι Λατινοαμερικανοί έχουν οικογενειακές ρίζες σε χώρες που έχουν βρεθεί υπό αριστερή διακυβέρνηση.