Τραμπ: Ανακήρυξε «Εβδομάδα κατά του Κομμουνισμού» εν μέσω εκλογών

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε διακήρυξη ανακηρύσσοντας το διάστημα 1 έως 7 Νοεμβρίου ως «Εβδομάδα κατά του Κομμουνισμού». Ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε τους πολίτες να υπερασπιστούν τον αμερικανικό τρόπο ζωής, ενώ η συγκεκριμένη ρητορική συνδέεται άμεσα με την πολιτική απήχηση σε ισπανόφωνους ψηφοφόρους, κυρίως στη Φλόριντα.

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Διεθνή Νέα

Τραμπ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Λίγες ώρες πριν από την έναρξη της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε διακήρυξη με την οποία ανακήρυξε το διάστημα από την 1η έως τις 7 Νοεμβρίου ως «Εβδομάδα κατά του Κομμουνισμού».
  • «Με το παρόν ανακηρύσσω το διάστημα από την 1η έως τις 7 Νοεμβρίου Εβδομάδα κατά του Κομμουνισμού. Καλώ όλους τους Αμερικανούς να παραμείνουν σταθεροί στην υπεράσπιση του αμερικανικού τρόπου ζωής απέναντι σε κάθε απειλή και να προστατεύσουν την άσβεστη φλόγα της ελευθερίας μας από το σκοτάδι του κομμουνισμού», αναφέρεται στη διακήρυξη.
  • Ο Τραμπ χρησιμοποιεί επανειλημμένα τους χαρακτηρισμούς «σοσιαλιστές» και «κομμουνιστές» για τους αντιπάλους του, μια ρητορική που ενισχύει την πολιτική του απήχηση σε τμήματα της ισπανόφωνης εκλογικής βάσης, κυρίως στη Φλόριντα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Λίγες ώρες πριν από την έναρξη της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε διακήρυξη με την οποία ανακήρυξε το διάστημα από την 1η έως τις 7 Νοεμβρίου ως «Εβδομάδα κατά του Κομμουνισμού».

«Με το παρόν ανακηρύσσω το διάστημα από την 1η έως τις 7 Νοεμβρίου Εβδομάδα κατά του Κομμουνισμού. Καλώ όλους τους Αμερικανούς να παραμείνουν σταθεροί στην υπεράσπιση του αμερικανικού τρόπου ζωής απέναντι σε κάθε απειλή και να προστατεύσουν την άσβεστη φλόγα της ελευθερίας μας από το σκοτάδι του κομμουνισμού», αναφέρεται στη διακήρυξη.

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε το κείμενο στην επίσημη ιστοσελίδα του λίγο πριν από τις 18:00 (τοπική ώρα Ανατολικής Ακτής) (01.00 π.μ. ώρα Ελλάδος), ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος αναρτούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι παρακολουθούσε τις εκλογικές εξελίξεις μέσω του Fox News.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα χρησιμοποιήσει τους χαρακτηρισμούς «σοσιαλιστές» και «κομμουνιστές» για να αναφερθεί σε πολιτικούς του αντιπάλους.

Η συγκεκριμένη ρητορική έχει συμβάλει στην ενίσχυση της πολιτικής του απήχησης σε τμήματα της ισπανόφωνης εκλογικής βάσης, κυρίως στη Φλόριντα, όπου πολλοί Κουβανοαμερικανοί και άλλοι Λατινοαμερικανοί έχουν οικογενειακές ρίζες σε χώρες που έχουν βρεθεί υπό αριστερή διακυβέρνηση.

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