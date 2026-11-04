Ισραήλ: Για «πογκρόμ κατά της δημοκρατίας» κατηγορεί τον Νετανιάχου ο Άιζενκοτ

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Σκληρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, εξαπέλυσε ο επικεφαλής του αντιπολιτευόμενου μπλοκ, Γκάντι Άιζενκοτ, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να πλήξει τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου.

Η παρέμβαση του Άιζενκοτ έρχεται μετά τις επιφυλάξεις που διατύπωσε η γενική εισαγγελέας σχετικά με την αμεροληψία της έρευνας που διεξάγουν οι υπηρεσίες ασφαλείας για καταγγελίες περί πιθανής εκλογικής νοθείας από αραβικά κόμματα.

«Τα μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας, των δυνάμεων της τάξης και της δημόσιας διοίκησης στο Ισραήλ υπηρετούν το κράτος και όχι τον ηγέτη του», ανέφερε ο Άιζενκοτ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο επικεφαλής του αντιπολιτευόμενου συνασπισμού κατηγόρησε ακόμη το κυβερνών κόμμα Λικούντ και τον Νετανιάχου ότι «μέσα στην απόγνωσή τους επιχειρούν να εξαπολύσουν πογκρόμ κατά της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου».