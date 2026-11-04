Δημοσκόπηση CNN: Έντονη δυσαρέσκεια στους Αμερικανούς ψηφοφόρους για την πορεία της χώρας, την οικονομία και τον Τραμπ

Διάχυτη δυσαρέσκεια για την πορεία των ΗΠΑ, την οικονομία και την προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ καταγράφουν τα προκαταρκτικά αποτελέσματα δημοσκόπησης του CNN, με το 75% των ψηφοφόρων να εκφράζει αρνητική στάση και περίπου το 60% να αποδοκιμάζει τους χειρισμούς του προέδρου. Παράλληλα, περίπου τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων θεωρούν ότι ο Τραμπ συνέβαλε στην επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης και στην αύξηση του κόστους διαβίωσης, ενώ 1 στους 5 ψηφοφόρους του 2024 αποσύρει πλέον την εμπιστοσύνη του.

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Διεθνή Νέα

Δημοσκόπηση CNN
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Περίπου το 75% των ψηφοφόρων δηλώνει δυσαρεστημένο με την κατεύθυνση της χώρας, ενώ σχεδόν 4 στους 10 χαρακτηρίζουν τον εαυτό τους θυμωμένο.
  • Περίπου το 60% των ψηφοφόρων σε εθνικό επίπεδο δεν εγκρίνει τους χειρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ 1 στους 5 που τον είχαν στηρίξει το 2024 αποδοκιμάζει πλέον την απόδοσή του.
  • Σχεδόν τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων θεωρούν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει συμβάλει στην επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης στις ΗΠΑ, αποδίδοντας την αύξηση του κόστους ζωής στις πολιτικές του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Διάχυτη δυσαρέσκεια για την πορεία των Ηνωμένων Πολιτειών, την κατάσταση της οικονομίας και την προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ καταγράφουν τα προκαταρκτικά εθνικά αποτελέσματα της δημοσκόπησης του CNN.

Συγκεκριμένα, περίπου το 75% των ψηφοφόρων δηλώνει δυσαρεστημένο ή ακόμη και περισσότερο από αρνητικά διακείμενο με την κατεύθυνση προς την οποία κινούνται τα πράγματα στη χώρα. Μάλιστα, σχεδόν 4 στους 10 χαρακτηρίζουν τον εαυτό τους θυμωμένο, αποτυπώνοντας το κλίμα έντονης δυσαρέσκειας που επικρατεί στο εκλογικό σώμα.

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, δύο είναι οι βασικοί παράγοντες που διαμορφώνουν αυτή την αρνητική εικόνα: η αποδοκιμασία της προεδρίας Τραμπ και η ανησυχία για τις οικονομικές συνθήκες.

Περίπου το 60% των ψηφοφόρων σε εθνικό επίπεδο δεν εγκρίνει τους χειρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου, ενώ σχεδόν οι μισοί από αυτούς εκφράζουν έντονη αποδοκιμασία.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι περίπου 1 στους 5 ψηφοφόρους που είχαν στηρίξει τον Τραμπ στις εκλογές του 2024 δηλώνει πλέον ότι δεν εγκρίνει την απόδοσή του στο προεδρικό αξίωμα.

Το εύρημα αυτό καταδεικνύει ότι η δυσαρέσκεια δεν περιορίζεται στους ψηφοφόρους που είχαν εξαρχής αντίθετη πολιτική τοποθέτηση, αλλά καταγράφεται και σε ένα τμήμα εκείνων που τον είχαν υποστηρίξει στις προηγούμενες εκλογές.

Η οικονομία και, ειδικότερα, το αυξημένο κόστος διαβίωσης αποτελούν έναν ακόμη βασικό παράγοντα δυσαρέσκειας.

Το ποσοστό των ψηφοφόρων που δηλώνουν ότι ο πληθωρισμός έχει επηρεάσει αρνητικά την καθημερινότητά τους παραμένει περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2024. Ωστόσο, η δημοσκόπηση καταγράφει μια αξιοσημείωτη διαφοροποίηση ως προς τον καταλογισμό ευθυνών.

Περίπου τα 2/3 των ερωτηθέντων θεωρούν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει συμβάλει στην επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης στις ΗΠΑ. Μάλιστα, οι περισσότεροι αποδίδουν την αύξηση του κόστους ζωής απευθείας στις πολιτικές της κυβέρνησής του και όχι σε παράγοντες που βρίσκονται έξω από τον έλεγχό του.

Τα προκαταρκτικά ευρήματα της δημοσκόπησης του CNN σκιαγραφούν, επομένως, ένα εκλογικό σώμα με έντονο προβληματισμό για την οικονομία και τη γενικότερη πορεία της χώρας, αλλά και με σημαντική αποδοκιμασία των έως τώρα πεπραγμένων της προεδρίας Τραμπ.

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