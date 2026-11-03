Πολεοδομία Κατερίνης: Συναλλαγές ακόμη και μέσα στην υπηρεσία έκαναν τα μέλη του κυκλώματος διαφθοράς – Οι κωδικές ονομασίες, τα «δωράκια» και ο τιμοκατάλογος

Γρηγορόσημα, νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων και τακτοποιήσεις υποθέσεων έναντι χιλιάδων ευρώ αποκάλυψε η πολύμηνη έρευνα των Αδιάφθορων από το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων στην πολεοδομία της Κατερίνης. Για συμμετοχή στο κύκλωμα διαφθοράς συνελήφθησαν 4 υπάλληλοι της Πολεοδομίας, και 7 ιδιώτες μηχανικοί και τοπογράφοι. Όλοι οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παράνομη νομιμοποίηση αυθαιρέτων με το αζημίωτο, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, που γίνονταν ακόμη και μέσα στα γραφεία των υπαλλήλων.

Στην δικογραφία της υπόθεσης περιλαμβάνονται ακόμα 64 άτομα, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται υπάλληλος άλλης δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και ελεγκτής δόμησης, για τους οποίους φαίνεται να προέκυψαν στοιχεία εμπλοκής σε επιμέρους υποθέσεις παράβασης καθήκοντος και δωροληψίας.

Κακουργηματικές διώξεις στους 11 συλληφθέντες

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν το πρωί της Τρίτης (3/11) στο Δικαστικό Μέγαρο Κατερίνης με τον εισαγγελέα να ασκεί σε βάρος τους ποινικές διώξεις, κατά περίπτωση, για δωροληψία υπαλλήλου για ενέργεια ή παράλειψη αντίθετη προς τα καθήκοντά του κατ’ εξακολούθηση, δωροδοκία υπαλλήλου κατ’ εξακολούθηση, παράβαση καθήκοντος, συμμορία, πλαστογραφία, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, ψευδή βεβαίωση και νόθευση, δωροδοκία και δωροληψία στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και απείθεια.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει επίσης, κατά περίπτωση, παραβάσεις της νομοθεσίας για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τη ρύθμιση της αγοράς παιγνίων και τα ναρκωτικά.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Πέμπτη (5/11) και την Παρασκευή (6/11). Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους θα αποφασιστεί, με τη διαδικασία που προβλέπεται, η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.

Οι κωδικές ονομασίες, τα «δωράκια» και ο τιμοκατάλογος

Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα μέλη του κυκλώματος εκτός από χρήματα φέρεται πως έπαιρναν και «δωράκια», όπως ηλεκτρικές συσκευές, κινητά τηλέφωνα και… έπιπλα.

Τα μέλη της συμμορίες είχαν, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ειδικούς κώδικες επικοινωνίας και αντάλλασσαν χρήματα κρυμμένα σε φακέλους και ατζέντες.

Μάλιστα είχαν φτιάξει και τιμοκατάλογο για μίζες που ξεκινούσαν από τα 100 ευρώ για μικρές διευκολύνσεις και έφταναν μέχρι και τις 7.000 ευρώ για τακτοποίηση αυθαιρέτων.

«Οι καταγγελίες έπεφταν στο κενό»

Ιδιοκτήτης ακινήτου στην Πιερία μίλησε στον ΑΝΤ1 για τις καταγγελίες που έκανε στην πολεοδομία αλλά όπως λέει «έπεφταν στο κενό».

«Το 2023 η πολεοδομία το έκρινε αυτό το κτίριο αυθαίρετο και θα έπρεπε να απομακρύνει άμεσα τις κατασκευές. Η μόνη υπηρεσία που δεν ερχόταν ξανά για αυτοψία ήταν η πολεοδομία» ανέφερε.

Λίρες, χρυσά νομίσματα και πάνω από 250.000 ευρώ

Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια, αυτοκίνητα και επαγγελματικούς χώρους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 38 χρυσές λίρες Αγγλίας, 4 χρυσά νομίσματα, τιμαλφή και σχεδόν 265 χιλιάδες ευρώ.

Από τον Δεκέμβριο του 2025 η δράση της συμμορίας

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η δράση της φερόμενης συμμορίας ξεκίνησε τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025. Οι υπάλληλοι της Πολεοδομίας αξιοποιούσαν τη θέση και τις αρμοδιότητές τους για να προωθούν υποθέσεις πολιτών και επαγγελματιών, να εκδίδουν παράνομα ή παράτυπα διοικητικές πράξεις και να επισπεύδουν διαδικασίες, με αντάλλαγμα χρήματα ή άλλα υλικά αγαθά.

Οι συναλλαγές, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, γίνονταν ακόμη και μέσα στα γραφεία των υπαλλήλων, ενώ σε άλλες περιπτώσεις τα χρήματα παραδίδονταν σε εξωτερικούς ή ιδιωτικούς χώρους.

Καθοριστικός φέρεται να ήταν και ο ρόλος των ιδιωτών μηχανικών. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, αναλάμβαναν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των πελατών τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι ίδιοι οι υπάλληλοι της Πολεοδομίας φέρονται να συνέτασσαν τεχνικές μελέτες και τοπογραφικά διαγράμματα. Οι ιδιώτες μηχανικοί έβαζαν στη συνέχεια τις υπογραφές και τις επαγγελματικές τους σφραγίδες στα σχετικά έγγραφα, δίνοντάς τους την απαιτούμενη τυπική ισχύ. Με αυτόν τον τρόπο, τα χρήματα που δίνονταν ως παράνομα ανταλλάγματα εμφανίζονταν ως νόμιμες αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες.

Οι ιδιώτες μηχανικοί φέρονται είτε να εισέπρατταν μέρος των χρημάτων είτε να εξασφάλιζαν προνομιακή μεταχείριση και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους, χωρίς να καταβάλλονται τα ποσά που απαιτούνταν από άλλους ενδιαφερόμενους.

Έκρυβαν τα χρήματα σε φακέλους και έστελναν δέματα μέσω courier

Για να μην αποκαλυφθούν οι συναλλαγές, τα μέλη της συμμορίας φέρονται να χρησιμοποιούσαν διάφορους τρόπους απόκρυψης των χρημάτων και των συνεννοήσεών τους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα ποσά παραδίδονταν κυρίως σε μετρητά, μέσα σε φακέλους, ατζέντες και άλλα καθημερινά αντικείμενα. Στις μεταξύ τους επικοινωνίες χρησιμοποιούσαν χειρονομίες και κωδικοποιημένες εκφράσεις, ώστε να συνεννοούνται για το ύψος των χρηματικών ανταλλαγμάτων χωρίς να αναφέρονται ευθέως σε αυτά.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, δε, η μεταφορά των χρημάτων γινόταν μέσω τρίτων προσώπων ή με αποστολή δεμάτων μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών, τα οποία παραλάμβαναν συγγενικά πρόσωπα των εμπλεκομένων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα παράνομα έσοδα φαίνεται να διοχετεύονταν στην αγορά μέσω καθημερινών αγορών και συναλλαγών, σε τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά και σε εταιρείες τυχερών παιχνιδιών και στοιχηματισμού, προκειμένου να αποκρύπτεται η πραγματική προέλευσή τους.

151 υποθέσεις και παράνομα ανταλλάγματα 137.932 ευρώ

Από την έρευνα έχουν -μέχρι στιγμής- καταγραφεί 151 περιπτώσεις φερόμενων αξιόποινων πράξεων. Το συνολικό ύψος των χρηματικών και υλικών ανταλλαγμάτων που ζητήθηκαν ή εισπράχθηκαν ανέρχεται σε 137.932,58 ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 4.760,58 ευρώ αφορούν υλικά αγαθά, όπως ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και έπιπλα.

Κατά τις έρευνες σε σπίτια, οχήματα, επαγγελματικούς χώρους και γραφεία υπαλλήλων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν: 264.440 ευρώ σε μετρητά, μέρος των οποίων ήταν χωρισμένο σε 30 φακέλους, αξιόγραφα ονομαστικής αξίας 420.000 ευρώ, 38 χρυσές λίρες Αγγλίας και τέσσερα χρυσά νομίσματα, κοσμήματα και τιμαλφή, επτά ναρκωτικά δισκία χωρίς ιατρική συνταγή, μηχανική σφραγίδα για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, οκτώ επαγγελματικές σφραγίδες πολιτικών μηχανικών, ημερολόγια, ατζέντες και χειρόγραφες σημειώσεις, υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, σκληρούς δίσκους, USB και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.