Σέρρες: Συνελήφθη ο 36χρονος για την δολοφονία του πατέρα του

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Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο 36χρονος γιος του 67χρονου Γιώργου Χαντζίδη, ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός στο σπίτι του στις Σέρρες την 1η Αυγούστου.

Ο 36χρονος συνελήφθη στις Σέρρες, έπειτα από ένταλμα, που, όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, εκδόθηκε σε βάρος του.

Τον 68χρονο είχε βρει νεκρό ο γιος του και κατά πληροφορίες, δεν έφερε εξωτερικά τραύματα, ενώ δεν υπήρχαν ίχνη διάρρηξης στο σπίτι.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο 68χρονος έφερε εσωτερικά τραύματα στην κοιλιακή χώρα από θλων όργανο, πιθανότητα σφυρί ή ματσόλα, με αποτέλεσμα οι έρευνες να στραφούν στην κατεύθυνση της εγκληματικής ενέργειας.

Ο 36χρονος γιος είχε υποστηρίξει εξαρχής ότι επρόκειτο για διάρρηξη με σκοπό τη ληστεία, κάνοντας λόγο ακόμη και για πιθανούς δράστες από την περιοχή. Ωστόσο, οι αστυνομικοί τον είχαν θέσει από την αρχή στο επίκεντρο των ερευνών, καθώς ήταν γνωστές οι κακές σχέσεις και οι συχνές προστριβές μεταξύ πατέρα και γιου.