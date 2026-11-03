ΑΕΚ-Ρεάλ Μαδρίτης – Νίκολιτς: «Δεν είμαστε αφελείς να παίξουμε τίκι τάκα απέναντι στη Βασίλισσα» – ΒΙΝΤΕΟ

Μια μεγάλη ποδοσφαιρική βραδιά περιμένει την ΑΕΚ την Τετάρτη (4/11, 19:45), καθώς η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια τη θρυλικότερη ομάδα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Η μεγάλη Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι η αντίπαλος των «κιτρινόμαυρων» την 4η αγωνιστική στη League Phase του Champions League, με τον Μάρκο Νίκολιτς να δίνει το στίγμα της αναμέτρησης στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

«Έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι αύριο. Μετά την κλήρωση όλοι άρχισαν να μιλούν για αυτή την αναμέτρηση απέναντι στον μεγαλύτερο ίσως σύλλογο του ποδοσφαίρου. Υπάρχει ενθουσιασμός, είναι η 100η αναμέτρηση στην έδρα μας και είναι μεγάλη πρόκληση να είμαστε ανταγωνιστικοί», υπογράμμισε ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ.

Και συνέχισε: «Δεν πρέπει να είμαστε αφελείς και να πιστεύουμε ότι θα παίξουμε τίκι τάκα. Θα κάνουμε μικρές προσαρμογές, θα πολεμήσουμε, θα βγάλουμε ενέργεια. Είμαστε σε μια διδακτική διαδικασία ερχόμενοι από μια περίοδο χωρίς νίκες στα ντέρμπι και χτίσαμε κάτι φτάνοντας ως εδώ. Ανεβαίνουμε βήμα – βήμα κάτι που ισχύει για όλους. Δεν είναι εύκολο, αλλά έχω εμπιστοσύνη σε όλους. Ακόμη και σε μια δύσκολη περίοδο θα την αξιοποιήσουμε και θα ανακάμψουμε πιο δυνατοί. Θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε το καλύτερο πρόσωπό μας».

Για την κατάσταση του Ρότα, είπε: «Είναι έτοιμος για την προπόνηση. Ελπίζω να μπορέσει να συμβάλει. Ξέρετε ότι ποτέ δεν μεμψιμοιρώ για τις δυσκολίες και ποτέ δεν ψάχνω δικαιολογίες για τραυματισμούς. Πιστεύω σε όλους τους παίκτες, το γνωρίζουν και θα χρειαστούμε όλους τους παίκτες. Πρέπει να είναι έτοιμοι γιατί θα έρθει η στιγμή τους. Θα είναι έτοιμος, ο Ζοάο δεν θα είναι γιατί είναι στο νοσοκομείο και του εύχομαι ταχεία ανάρρωση από μια πνευμονία που υπέστη. Θα γυρίσει σύντομα. Ο Στρακόσια έχει επιστρέψει και είναι μαζί μας».

Όσο για το αν σκέφτεται να αλλάξει την τακτική του: «Είμαστε αυτοί που είμαστε λόγω του τρόπου παίζουμε. Πρέπει να δείξουμε την ταυτότητά μας. Θα είναι αφελές να παίξουμε με τη Ρεάλ και να πούμε ότι θα παίξουμε τίκι τάκα απολαμβάνοντας το παιχνίδι. Δεν θα με ικανοποιήσει αν παίξουμε για την εικόνα μας. Θα παίξουμε για το αποτέλεσμα, ακόμα κι αν είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να παίξουμε δυνατά, να κάνουμε τη βρώμικη δουλειά και να προσέξουμε την παραμικρή λεπτομέρεια γιατί η Ρεάλ έχει την ποιότητα να σε τιμωρήσει. Πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη, να πολεμήσουμε και να αποτυπώσουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας στο γήπεδο».

Για τη συνεισφορά του Γιόβιτς στην ΑΕΚ, υπογράμμισε: «Ο Λούκα είναι ένας σημαντικός παίκτης για μας. Έχει συμβάλει πάρα πολύ και πέρυσι και φέτος με τα γκολ που έχει σημειώσει, με τις ασίστ, με την απόδοσή του. Δεν αξιολογώ με βάση μια ορισμένη στιγμή. Έναν παίκτη τον αξιολογείς στο βάθος της σεζόν. Αυτή τη στιγμή και από τότε που ήρθε ο Λούκα έχει βάλει πάνω κάτω 30 γκολ και είμαστε χαρούμενοι που τον έχουμε μαζί μας».

Αναφορικά με τη δήλωσή του ότι απέναντι στον Παναθηναϊκό δεν είδε θέληση από τους παίκτες του, ο Νίκολιτς διευκρίνισε: «Δεν είπα ότι δεν υπήρχε θέληση και μαχητικότητα. Είπα ότι έλειψε συγκέντρωση και ότι κάναμε λάθη. Δεν λειτουργεί έτσι το ποδόσφαιρο. Είναι παίκτες που προσπαθούν για το καλύτερο. Το θέμα είναι πόση ποιότητα μπορούν να βγάλουν μέσα από το σώμα τους. Είναι αδύνατο να είσαι στο 100% κάθε τρεις μέρες. Κάναμε μια συζήτηση, αλλά αυτά μένουν μεταξύ μας».

Τέλος, για τα αποτελέσματα του παρελθόντος στους αγώνες με τη Ρεάλ σχολίασε: «Γνωρίζω αυτές τις λεπτομέρειες, υπάρχει και ο στίχος στον ύμνο. Είμαστε στο 2026 και έχουμε απέναντί μας μια πολύ δυνατή ομάδα με τους κορυφαίους αστέρες του ποδοσφαίρου και έναν προπονητή που έχει κατακτήσει τα πάντα. Κανείς δεν μπορεί να μας αφαιρέσει τη δυνατότητα να ονειρευόμαστε. Πρέπει να σεβαστούμε τον αντίπαλο αλλά και τον εαυτό μας».