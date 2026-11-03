ΚΑΕ Ολυμπιακός: Καταγγελία στον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ κατά της ΚΑΕ Παναθηναϊκού και της Μαργαρίτας Θάνου

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Η ΚΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε ότι κατέθεσε καταγγελία στον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ κατά της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και της Μαργαρίτας Θάνου, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου των «πράσινων», με αφορμή δημόσιες δηλώσεις της τελευταίας σε τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ στις 31 Οκτωβρίου.

Οι «ερυθρόλευκοι» υποστηρίζουν ότι η Θάνου προχώρησε σε ψευδείς και δυσφημιστικούς ισχυρισμούς, συνδέοντας την ΚΑΕ Ολυμπιακός με την υπό δικαστική διερεύνηση υπόθεση χειραγώγησης αγώνων μπάσκετ, ενώ αναφέρθηκε και σε πρωταθλήματα και τελικούς απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Παράλληλα, η ομάδα του Πειραιά κάνει λόγο για παραπλανητικές διαρροές από την πλευρά της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ενημερώνοντας ότι η καταγγελία θα εκδικαστεί την επόμενη ημέρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Σε απάντηση παραπλανητικών διαρροών της ΚΑΕ ΠΑΟ προς τα μέσα ενημέρωσης, η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει τους φιλάθλους της ως ακολούθως:

H ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ υπέβαλε χθες καταγγελία στον Αθλητικό Δικαστή ΕΣΑΚΕ κατά της ΚΑΕ ΠΑΟ και της Μαργαρίτας Θάνου, μέλους Δ.Σ. της ΚΑΕ ΠΑΟ, για τις δημόσιες δυσφημιστικές δηλώσεις της τελευταίας σε ζωντανή εκπομπή της κρατικής τηλεόρασης της 31/10.

Κατά την παρουσία της στην εν λόγω εκπομπή, η Μ. Θάνου διέδωσε εν γνώσει της ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς κατά της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. Μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι δήθεν η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ εμπλέκεται στην υπό δικαστική διερεύνηση υπόθεση περί χειραγώγησης αγώνων καλαθοσφαίρισης και χαρακτήρισε ως δήθεν στημένα πρωταθλήματα και τελικούς που κερδίσαμε σε βάρος της ΚΑΕ ΠΑΟ.

H υπόθεση εκδικάζεται αύριο».