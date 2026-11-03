Αδιανόητη τραγωδία στην Ισπανία: Νεκρός ο 30χρονος ποδοσφαιριστής Χεσούς ντε Μιγκέλ – Συγκρούστηκε με τερματοφύλακα

Στο πένθος βυθίστηκε το ισπανικό ποδόσφαιρο μετά τον θάνατο του 30χρονου Χεσούς ντε Μιγκέλ, επιθετικού της Τενερίφης, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από σοβαρό τραυματισμό κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Ανδόρα για τη δεύτερη κατηγορία του ισπανικού πρωταθλήματος.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (2/11), στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, όταν ο ποδοσφαιριστής συγκρούστηκε με τον τερματοφύλακα της φιλοξενούμενης ομάδας, Χεσούς Οουόνο. Ο ντε Μιγκέλ κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο και χρειάστηκε άμεση ιατρική παρέμβαση.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε. Η Τενερίφη επιβεβαίωσε το πρωί της Τρίτης τον θάνατό του, προκαλώντας σοκ στους φιλάθλους και στην ποδοσφαιρική κοινότητα της Ισπανίας.

Η μοιραία σύγκρουση στις καθυστερήσεις

Το περιστατικό συνέβη στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων, με το σκορ να βρίσκεται στο 2-2. Ο ντε Μιγκέλ διεκδικούσε την μπάλα, όταν ο τερματοφύλακας της Ανδόρα, Χεσούς Οουόνο, βγήκε αρκετά έξω από την περιοχή του για να απομακρύνει τον κίνδυνο.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του, ο γκολκίπερ συγκρούστηκε με τον επιθετικό της Τενερίφης, χτυπώντας τον με το γόνατο. Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής έπεσε αναίσθητος στο έδαφος, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των ιατρικών επιτελείων και την έντονη ανησυχία των συμπαικτών του.

Ο διαιτητής απέβαλε με απευθείας κόκκινη κάρτα τον Οουόνο, ενώ στη συνέχεια διέκοψε οριστικά την αναμέτρηση, προκειμένου να παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική βοήθεια στον τραυματία.

Υπέστη καρδιακή ανακοπή – Η ανακοίνωση της Τενερίφης

Ο Χεσούς ντε Μιγκέλ μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Nuestra Señora de Candelaria, στη Σάντα Κρουθ ντε Τενερίφε. Σύμφωνα με δημοσιεύματα ισπανικών μέσων, υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη μεταφορά του, με τους διασώστες να καταφέρνουν να επαναφέρουν τον καρδιακό του παλμό.

Αρχικά, η ομάδα είχε ενημερώσει ότι η κατάστασή του ήταν σταθερή, παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων του. Ωστόσο, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης ανακοίνωσε ότι υπήρξε νευρολογική επιδείνωση.

Λίγες ώρες αργότερα, η Τενερίφη γνωστοποίησε τον θάνατό του, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη της για την τραγική απώλεια.

Στην ανακοίνωσή της, η ομάδα ανέφερε ότι δεν υπάρχουν λόγια παρηγοριάς για να απαλύνουν τον πόνο, ενώ εξέφρασε τη συμπαράστασή της στην οικογένεια, τους οικείους και τους φιλάθλους του συλλόγου. Η οικογένεια του ποδοσφαιριστή ευχαρίστησε όσους εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους και ζήτησε σεβασμό στην ιδιωτικότητά της αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. 🖤 DEP — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

Συλλυπητήρια από τον ποδοσφαιρικό κόσμο

Η είδηση του θανάτου του 30χρονου προκάλεσε κύμα συγκίνησης στο ισπανικό ποδόσφαιρο. Ποδοσφαιρικοί σύλλογοι και η Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία είχαν ήδη εκφράσει τη συμπαράστασή τους στον ποδοσφαιριστή και την Τενερίφη μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ο Χεσούς ντε Μιγκέλ είχε ξεκινήσει την επαγγελματική του πορεία το 2015 και είχε αγωνιστεί σε αρκετές ισπανικές ομάδες, πριν ενταχθεί στην Τενερίφη το 2025.