Βενζίνη: Μπορεί να πέσει η μέση πανελλαδική τιμή στα 2,08 ευρώ; – Οι τελευταίες προβλέψεις για τα υπόλοιπα καύσιμα

Μεικτό πρόσημο αναμένεται να έχουν από σήμερα έως και την Παρασκευή. 6 Νοεμβρίου 2026 οι τιμές των καυσίμων στη εγχώρια αγορά, τη στιγμή που το brent κινείται κάτω από τα 110 δολάρια το βαρέλι εν μέσω των εξελίξεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή από 117 δολάρια το βαρέλι που κινούνταν το προηγούμενο διάστημα.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως αναφέρει στο enikonomia.gr, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν πως οι μέσες πανελλαδικές τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη είναι στα 2.128 ευρώ το λίτρο, στο πετρέλαιο κίνησης στα 2.139 ευρώ και στο πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,56 ευρώ.

Ο ίδιος εκτιμά πως σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, η τιμή αμόλυβδης βενζίνης θα πέσει έως την Παρασκευή κατά 4 λεπτά συνολικά (δηλαδή -1 λεπτό κάθε ημέρα) και ενδεχομένως να μειωθεί στα 2,10 ευρώ το λίτρο από τα 2.128 ευρώ, εάν η τιμή του brent δεν αλλάξει.

Η μείωση αυτή οφείλεται στη μη ζήτηση των διυλισμένων προϊόντων της αμόλυβδης βενζίνης στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο αλλά και στο ότι έχει καταγράψει μια πτώση η τιμή της στο διυλισμένο προϊόν της, εξηγεί.

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