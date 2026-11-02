9ο Athens Investment Forum 2026 – Κουτεντάκης: Η επόμενη μέρα της χώρας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αλλαγή του παραγωγικού μας μοντέλου

Χαιρετισμό στην λήξη του 9ου Athens Investment Forum 2026 απηύθυνε ο Βασίλειος Κουτεντάκης, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής- Retail Banking και Δίκτυα Διανομής και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Τράπεζας Πειραιώς.

της Δήμητρας Πανανού

Παίρνοντας τον λόγο ο κ. Κουτεντάκης ανέφερε ότι το κεντρικό θέμα του φετινού Forum Ιnvesting in Greece δεν αποτελεί απλώς έναν τίτλο αλλά μια επιτακτική στρατηγική και αναγκαιότητα για την επόμενη μέρα της χώρα μας.

Όπως είπε: «όταν μιλάμε για επένδυση στην Ελλάδα το μυαλό όλων πηγαίνει εύλογα στα μεγάλα έργα υποδομής, στην ενεργειακή μετάβαση, στις μεγάλες επενδύσεις. Όλα αυτά είναι ζωτικής σημασίας. Ακούσαμε τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας τον κ. Πιερρακάκη για τη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας και την ανάκαμψη στην παραγωγική επέκταση με επίκεντρο την προσέλκυση επενδύσεων ύψους έως 20 δις ευρώ σε βάθος 10ετίας. Ακούσαμε από τον υπουργό Ανάπτυξης τον κ. θεοδωρικάκο τον κυβερνητικό σχεδιασμό για την προσέλκυση εταιρειών που ενισχύουν την καινοτομία και τις εξαγωγές και πως αυτή τη στιγμή υλοποιούνται 930 επενδυτικά έργα ύψους 3,1 δις ευρώ τα οποία δημιουργούν 15.000 θέσεις εργασίας υψηλών προδιαγραφών. Παρακολουθήσαμε εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου να αναλύουν τις προοπτικές μεταφέροντας ένα αισιόδοξο μήνυα για το μέλλον παρά το γεμάτο προκλήσεις γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον. Όλα αυτά ξεντρίζουν το ενδιαφέρον τραπεζών όπως η Πειραιώς που είμαστε εδώ για να τα χρηματοδοτήσουμε και να τα στηρίξουμε για να υλοποιηθούν».

Στην Τράπεζα Πειραιώς, όπως τόνισε ο κ. Κουτεντάκης, δίνεται μεγάλη έμφαση στην επανεπένδυση στη βάση της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στα νοικοκυριά και στην καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη. «Η επόμενη μέρα της χώρας είναι άμεσα συνδεδεμένη με μια ριζική αλλαγή άρρηκτα συνδεδεμένη με την αλλαγή του παραγωγικού μας μοντέλου. Η ελληνική οικονομία οφείλει να στραφεί στην παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας, την εξωστρέφεια, την καινοτομία και την ενσωμάτωση της τεχνολογίας. Σ΄ αυτή τη μετάβαση οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν την ραχοκοκαλιά της χώρα μας. Η επόμενη μέρα απαιτεί απ αυτές να γίνουν πιο ανθεκτικές και ψηφιακά ώριμες. Στην Πειραιώς στρατηγική μας επιλογή είναι να μην είμαστε απλώς ένας πάροχος ρευστότητας αλλά αρωγός στην αλλαγή αυτού του υποδείγματος. Η Τράπεζα λειτουργεί ως μοχλός υλοποίησης των εθνικών στόχων. Δεν παρακολουθούμε τις εξελίξεις, τις χρηματοδοτούμε. Αξιοποιούμε στο μέγιστο τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Έχουμε ήδη υπογράψει 250 συμβάσεις για έργα συνολικού προϋπολογισμού 10,5 δις ευρώ. Ενώ, τα κονδύλια που έχει δεσμεύσει η τράπεζα και εκταμιεύονται ανάλογα με την πρόοδο των έργων ανέρχονται σε 2,7 δις. Είμαστε παρόντες εκεί που συντελείται η πραγματική αλλαγή. Στον εκσυγχρονισμό του τουριστικού προϊόντος, στην πράσινη μετάβαση της βιομηχανίας, στην ενίσχυση των logistics αλλά και στον ψηφιακό ανασχηματισμό του αγροτικού και διατροφικού τομέα. Ταυτόχρονα η Τράπεζα Πειραιώς επενδύει συνεχώς σε ψηφιακές λύσεις κάνοντας την τραπεζική προσβάσιμη με ένα κλικ», κατέληξε ο κ. Κουτεντάκης.