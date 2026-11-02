ΠΑΣΟΚ: Αυτά είναι τα 21 νέα μέλη της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης – Ανδρουλάκης: «Η νίκη μας θα είναι νίκη του ελληνικού λαού»

Με το βλέμμα στραμμένο στην συγκρότηση ενός ευρέως κοινωνικού και πολιτικού μετώπου, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής προχώρησε στην επίσημη διεύρυνση των στελεχιακών του δυνάμεων. Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, ανακοινώθηκαν 21 προσωπικότητες από τον ακαδημαϊκό χώρο, την αγορά, την αυτοδιοίκηση και απόστρατους των Ενόπλων Δυνάμεων, σηματοδοτώντας τη διάθεση του κόμματος για αύξηση της επιρροής του σε κομβικούς κοινωνικούς χώρους.

Στην ομιλία του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, έδωσε το στίγμα της επόμενης μέρας, υπογραμμίζοντας πως ο αγώνας της παράταξης είναι «εθνικός και κοινωνικός» και στοχεύει σε μια νίκη της κοινωνικής δικαιοσύνης. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση, ασκώντας δριμεία κριτική στους χειρισμούς της στην εξωτερική πολιτική και στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, ενώ στηλίτευσε τη στάση της στα θέματα της οικονομίας, της ακρίβειας και της προστασίας των δανειοληπτών απέναντι στα funds.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης είπε: «Ο αγώνας που κάνουμε, είναι πολύ κρίσιμος. Δεν είναι ένας στόχος κομματικού πατριωτισμού. Είναι ένας στόχος εθνικός, κοινωνικός. Γιατί είναι αναγκαίο η χώρα να γυρίσει σελίδα. Είναι αναγκαίο η πορεία μας να φέρει αποτελέσματα. Η νίκη μας να είναι μία νίκη του ελληνικού λαού».

Δίνοντας το στίγμα της πολιτικής του ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η εκλογική νίκη θα αποσκοπεί σε πραγματική κοινωνική δικαιοσύνη, βιώσιμη ανάπτυξη, ένα σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο, εργασιακές συνθήκες με ασφάλεια και προοπτική για όλους τους Έλληνες, «κυρίως για τις νεότερες γενιές, που ακόμη και σήμερα χιλιάδες παιδιά επιλέγουν το δρόμο της εσωτερικής ή εξωτερικής μετανάστευσης», υπογράμμισε. «Έχουμε πολλές φορές θίξει το ζήτημα των περιφερειακών και κοινωνικών ανισοτήτων», υπενθύμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Και, βέβαια, η πολιτική αλλαγή αφορά και τα εθνικά θέματα και την ανάγκη να υπάρχει εθνική αξιοπρέπεια και αποτελεσματικότητα σε όλες μας τις επιλογές», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. «Για εμάς, εθνική αξιοπρέπεια σημαίνει να αναβαθμιστούν όλοι οι συντελεστές ισχύος της χώρας. Συντελεστές ισχύος δεν είναι μόνο να ενισχύσεις την αποτρεπτική σου δύναμη», υπογράμμισε για να προσθέσει: «Είναι το δημογραφικό, η περιφερειακή ανάπτυξη, η ποιοτική δημοκρατία». «Είναι όλοι αυτοί οι συντελεστές που κάνουν τους Έλληνες να εμπιστεύονται το κράτος τους. Που κάνουν τους Έλληνες να νιώθουν ασφάλεια και προοπτική να ζήσουν, να κάνουν οικογένειες στον τόπο τους. Ένα καλύτερο μέλλον για όλους», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Αναφερόμενος στις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε: Υπάρχουν επιλογές από την πλευρά των ΗΠΑ που έχουν φέρει σε αστάθεια την ευρύτερη περιοχή και κυρίως τη Μέση Ανατολή». «Η απάντηση στις λάθος επιλογές της κυβέρνησης Τραμπ είναι, ερήμην της Ευρώπης, να υπάρχει μια συμφωνία με τη Ρωσία. Για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της λανθασμένης πολιτικής έναντι του Ιράν ο Τραμπ, θυσιάζει συμφέροντα, αλλά και βάζει σε περιπέτεια την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους ευρωπαϊκούς λαούς», υπογράμμισε.

«Γι’ αυτό η Ευρώπη πρέπει να σχεδιάσει σωστά», συνέχισε στον ίδιο τόνο λέγοντας: «Ένας προοδευτικός φιλοευρωπαϊστής δεν μπορεί να μη μιλά για το επόμενο βήμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Της ενιαίας εξωτερικής πολιτικής, της ενιαίας αμυντικής πολιτικής, ώστε να νιώθει κάθε Ευρωπαίος πολίτης, από τη Φινλανδία μέχρι την Κύπρο, ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια αφορά και στα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας του».

Συνέχισε, μάλιστα, λέγοντας: «Δεν μπορεί ο ελληνικός λαός να πληρώνει δισεκατομμύρια ευρώ σε εξοπλισμούς κάθε χρόνο για να έχουμε ασφάλεια και ισχυρή αποτρεπτική δύναμη, ενώ την ίδια ώρα ευρωπαϊκές χώρες να χρησιμοποιούν αυτά τα χρήματα για καλύτερη υγεία, για καλύτερη παιδεία. Αυτό δημιουργεί μια τεράστια ανισότητα και ευρωπαϊκή αδικία».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις εξελίξεις με το τουρκολιβυκό μνημόνιο, τις οποίες χαρακτήρισε διπλωματική «αποτυχία», καθώς πρόκειται για υπόθεση που σοβεί εδώ και επτά χρόνια. Αναφορικά με την Τουρκία, ο Νίκος Ανδρουλάκης πρότεινε την διαμόρφωση ενός «Νέου Ελσίνκι», το οποίο θα συνδέει την αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας με αυτοματοποιημένες οικονομικές κυρώσεις, σε περίπτωση παραβίασης των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου. Παράλληλα, μίλησε για την ανάγκης ευρωπαϊκής αμυντικής ενοποίησης στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, «ώστε να μην επιβαρύνονται δυσανάλογα οι ελληνικές αμυντικές δαπάνες σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Στο εσωτερικό μέτωπο, η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι η «σταθερότητα» για την οποία μιλά η κυβέρνηση συνιστά στην πραγματικότητα «στασιμότητα και παρακμή» για τη συντριπτική πλειονότητα της κοινωνίας, η οποία δοκιμάζεται από την ακρίβεια, το κόστος στέγασης και την υποβάθμιση των θεσμών.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε ειδική αναφορά στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους και των κόκκινων δανείων, στηλιτεύοντας το θεσμικό πλαίσιο που αφήνει τους δανειολήπτες απλήρωτους απέναντι στις απαιτήσεις των funds και των servicers. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ θα δώσει σκληρή μάχη εντός και εκτός Βουλής για την προστασία της ακίνητης περιουσίας των πολιτών.

Τέλος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης απευθυνόμενος στα νέα μέλη της διεύρυνσης το κόμματος είπε: «Θέλω μεθαύριο στη Βουλή να παρακολουθήσετε αυτήν τη συζήτηση, διότι θα αναδείξουμε ένα ακόμη θέμα. Το θέμα του ιδιωτικού χρέους, των ‘κόκκινων’ δανείων, των funds, που έφερε στη χώρα πριν από μερικά χρόνια η κυβέρνηση Τσίπρα-Καμένου, αλλά τώρα η Νέα Δημοκρατία, αντί να προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους, τους πετάει ξανά χωρίς προστασία στα ‘δόντια’ των funds και των servicers».

Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι το αποσυρθέν άρθρο 23 αποδεικνύει ότι στην κυβέρνηση «δεν έχουν κανένα μέτρο». «Αν το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα δεν ήταν στη Βουλή για να αντιμετωπίσουν αυτήν την αθλιότητα εις βάρος του δανειολήπτη, σήμερα κανείς δεν θα μπορούσε να τους προστατεύσει. Λίγοι μήνες χαμένης δόσης θα οδηγούσαν στο να χάσουν την ακίνητη περιουσία τους», κατέληξε στην ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Με την ολοκλήρωση της ομιλίας του ο Κώστας Σκανδαλίδης ανακοίνωσε τα 21 νέα μέλη της επιτροπής διεύρυνσης – συμπαράταξης, που είναι οι: