Ύπνος: Ποια είναι η χειρότερη ώρα για να κοιμηθείτε το βράδυ, σύμφωνα με ειδικούς

Δεν αρκεί να συμπληρώνετε 7-8 ώρες ύπνου κάθε βράδυ. Εξίσου σημαντικό είναι και το πότε πηγαίνετε για ύπνο, καθώς η ώρα της κατάκλισης επηρεάζει το βιολογικό ρολόι, την ορμονική λειτουργία και την ποιότητα της ξεκούρασης. Τι επισημαίνουν ειδικοί για τον ύπνο μετά τα μεσάνυχτα και ποιες συνήθειες μπορούν να σας βοηθήσουν να κοιμάστε καλύτερα;

Η χειρότερη ώρα για να κοιμηθείτε το βράδυ, σύμφωνα με ειδικούς στον ύπνο

Όλοι μιλούν για τη διάρκεια του ύπνου τους, αλλά λίγοι εστιάζουν στο πότε πέφτουν για ύπνο. Παρόλο που δεν υπάρχει μία «μαγική» ώρα ύπνου που να ταιριάζει σε όλους, ο χρόνος που κοιμόμαστε επηρεάζει άμεσα τον κιρκάδιο ρυθμό και την ποιότητα ύπνου μας. Το εσωτερικό ρολόι του οργανισμού μας επηρεάζεται από το φως και το σκοτάδι, και ο ύπνος σε ώρες που δεν συγχρονίζονται με αυτόν τον ρυθμό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα ύπνου.

Ποια είναι λοιπόν η χειρότερη ώρα για να πάτε για ύπνο; Ειδικοί εξηγούν ότι είναι μετά τα μεσάνυχτα επισημαίνοντας ότι η κατάκλιση μετά τις 12 π.μ. διαταράσσει τους φυσικούς ρυθμούς του σώματος, επηρεάζει κρίσιμα στάδια ύπνου και ενδέχεται να συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο σοβαρών προβλημάτων υγείας μακροπρόθεσμα.

Γιατί η χειρότερη ώρα για ύπνο είναι μετά τα μεσάνυχτα

Διαταράσσεται ο κιρκάδιος ρυθμός σας

Διαταράσσεται ο κύκλος μελατονίνης και κορτιζόλης

Περιορίζεται ο βαθύς ύπνος

Αυξάνεται ο κίνδυνος για χρόνια νοσήματα

Αυξάνονται οι πιθανότες εμφάνισης διαταραχών ύπνου

Διαταράσσεται ο κιρκάδιος ρυθμός σας

Ο κιρκάδιος ρυθμός είναι το εσωτερικό 24ωρο ρολόι του σώματός σας. Ρυθμίζει πότε νιώθετε εγρήγορση και πότε νύστα, ενώ παράλληλα επηρεάζει τις ορμόνες, τον μεταβολισμό, το ανοσοποιητικό σύστημα και την κυτταρική αποκατάσταση. Το φως και το σκοτάδι αποτελούν τα ισχυρότερα σήματα που διατηρούν αυτό το εσωτερικό ρολόι σε συγχρονισμό.

Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει μια παγκόσμια ώρα ύπνου που να ταιριάζει σε όλους. Ορισμένοι άνθρωποι προτιμούν εκ φύσεως να κοιμούνται νωρίς, ενώ άλλοι έχουν πιο αργό πρόγραμμα ύπνου. Το πρόβλημα εμφανίζεται όταν ο χρόνος ύπνου σας βρίσκεται σταθερά εκτός συγχρονισμού με το εσωτερικό σας ρολόι ή με το πρόγραμμα που πρέπει να ακολουθήσετε.

«Η ώρα του ύπνου σας θα πρέπει να συμβαδίζει στενά με τον κιρκάδιο ρυθμό σας», εξηγεί η Dr. Chelsie Rohrscheib. «Ο ύπνος εκτός αυτού του παραθύρου είναι πιθανό να προκαλέσει κακή ποιότητα ύπνου και να σας θέσει σε κίνδυνο για προβλήματα υγείας».

Διαταράσσεται ο κύκλος μελατονίνης και κορτιζόλης

Η μελατονίνη και η κορτιζόλη είναι δύο ορμόνες εξαιρετικά κρίσιμες για τη ρύθμιση του ύπνου, οι οποίες ακολουθούν ένα αυστηρά καθορισμένο ημερήσιο πρόγραμμα:

Μελατονίνη: Είναι η ορμόνη που ειδοποιεί το σώμα ότι είναι ώρα για ύπνο. Φτάνει στα υψηλότερα επίπεδά της το βράδυ και μειώνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Κορτιζόλη: Είναι η ορμόνη εγρήγορσης του οργανισμού, η οποία αυξάνεται τις πρώτες πρωινές ώρες για να προετοιμάσει το σώμα για το ξύπνημα.

Όταν πηγαίνετε για ύπνο μετά τα μεσάνυχτα, το πρόγραμμα του ύπνου σας αποσυντονίζεται από αυτούς τους φυσικούς κιρκάδιους ρυθμούς, ιδιαίτερα αν εκτίθεστε σε έντονο τεχνητό φως αργά τη νύχτα.

«Η μελατονίνη, η οποία ρυθμίζεται από το φως του ήλιου και κορυφώνεται το βράδυ, αρχίζει ήδη να μειώνεται όταν προσπαθείτε να κοιμηθείτε μετά τα μεσάνυχτα», εξηγεί ο Dr. Alex Dimitriu. «Ταυτόχρονα, τα επίπεδα κορτιζόλης αρχίζουν να αυξάνονται προς το πρωί. Αυτό είναι το φυσικό ξυπνητήρι του σώματός σας».

Περιορίζεται ο βαθύς ύπνος

Ο βαθύς ύπνος (γνωστός και ως ύπνος αργών κυμάτων) αποτελεί το πιο αναζωογονητικό στάδιο του κύκλου του ύπνου για το σώμα. Κατά τη διάρκειά του:

Το σώμα επισκευάζει τους ιστούς.

Εδραιώνονται οι αναμνήσεις και η μνήμη.

Καθαρίζονται τα μεταβολικά αποβλήτα από τον εγκέφαλο.

Το σημαντικότερο είναι ότι ο βαθύς ύπνος συγκεντρώνεται στο πρώτο μισό της νύχτας. Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο αργά κοιμάστε, τόσο λιγότερο βαθύ ύπνο λαμβάνετε. «Όταν κοιμάστε αργά το βράδυ μειώνεται ο ύπνος βραδέων κυμάτων, ο οποίος συμβαίνει κυρίως στο πρώτο μισό της νύχτας», σημειώνει ο Dimitriu. «Αν πάτε στο κρεβάτι πολύ αργά, ο βαθύς ύπνος περιορίζεται σημαντικά».

Όσοι στερούνται συστηματικά επαρκή βαθύ ύπνο τείνουν να ξυπνούν με αίσθημα κόπωσης, ανεξάρτητα από τις συνολικές ώρες που κοιμήθηκαν. Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η έλλειψη σχετίζεται με περιορισμένη γνωστική λειτουργία και βραδύτερη σωματική αποκατάσταση.

Αυξάνεται ο κίνδυνος για χρόνια νοσήματα

Η επιστημονική έρευνα υποδεικνύει ότι η χρόνια διαταραχή του κιρκάδιου ρυθμού συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφανίσεων σοβαρών παθήσεων.

«Οι άνθρωποι που βρίσκονται σε εγρήγορση ή κοιμούνται σε μη φυσιολογικές ώρες αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο για πολλές χρόνιες παθήσεις, όπως καρδιαγγειακά νοσήματα, διαβήτη τύπου 2, παχυσαρκία, άνοια και κατάθλιψη», εξηγεί η Dr. Rohrscheib.

Αυξάνονται οι πιθανότητες εμφάνισης διαταραχών ύπνου

Όταν κοιμάστε αργά σε καθημερινή βάση, αυτό μπορεί μακροπρόθεσμα να οδηγήσει στην εκδήλωση χρόνιων διαταραχών. «Αν κοιμάστε τακτικά εκτός του φυσικού κιρκάδιου παραθύρου σας, διατρέχετε μεγαλύτερο κίνδυνο για διαταραχές ύπνου όπως η αϋπνία», επισημαίνει η Rohrscheib. «Εάν ο κιρκάδιος ρυθμός σας παραμένει αποσυντονισμένος παρά τις προσπάθειές σας να τον διορθώσετε, αυτό μπορεί να υποδηλώνει ένα υποκείμενο ζήτημα που αξίζει να συζητήσετε με έναν ειδικό ύπνου».

Στρατηγικές για καλύτερο και ποιοτικό ύπνο

Υιοθετήστε τις παρακάτω καθημερινές συνήθειες για να βελτιώσετε την ποιότητα του ύπνου σας και να ενισχύσετε τη μακροπρόθεσμη υγεία σας: