Άννα Βίσση για την συναυλία στο ΟΑΚΑ: «Έδωσα τα πάντα και για σας αλλά και για μένα»

Ανάρτηση για την συναυλία της στο ΟΑΚΑ, έκανε η Άννα Βίσση το βράδυ της Δευτέρας 2 Νοέμβριου στο Instagram. «Είμαι περήφανη που κάτι τόσο φιλόδοξο συνέβη στην Ελλάδα και ήμουν εγώ η πρωταγωνίστριά του», σημείωσε στη δημοσίευσή της η επιτυχημένη ερμηνεύτρια.

Στο post της, η Άννα Βίσση μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram, μερικά στιγμιότυπα από τη μεγάλη συναυλία της.

Η καταξιωμένη καλλιτέχνις, στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τις φωτογραφίες, έγραψε: «Τα λόγια μικρά για να πούνε τι νιώθω… Στο ΟΑΚΑ έδωσα τα πάντα και για σας αλλά και για μένα. Είμαι περήφανη που κάτι τόσο φιλόδοξο συνέβη στην Ελλάδα και ήμουν εγώ η πρωταγωνίστριά του.

Η συναυλία αυτή ήταν ένα προσωπικό «στοίχημα» και, μαζί με τους συνεργάτες μου αλλά και με τους ανθρώπους που με στήριξαν με αγάπη και εμπιστοσύνη, έφτασε σε σας, που με τον ενθουσιασμό και την αφοσίωσή σας καταφέρατε να την καταστήσετε ιστορική και να σπάσουμε κάθε ρεκόρ!

Κι έτσι αποδεικνύεται πως μαζί σας με δένει μια βαθιά σχέση που, όσο πάει, βαθαίνει όλο και περισσότερο. Δε θα σταματήσω ποτέ να οραματίζομαι και να εξελίσσομαι. Θέλω να συνεχίσω να στοχεύω όλο και πιο ψηλά. Πάντα μαζί σας!».