Χωριάτικο: Το “τεφτέρι” του φερόμενου αρχηγού έκαψε επίορκους στη Ρόδο – Το Λιμενικό βρήκε λίστα με δεκάδες ονόματα συνεταίρων του

Στο επίκεντρο της έρευνας έχουν τεθεί ένας εφοριακός, τον οποίο ελέγχει η ΑΑΔΕ για παραλείψεις ελέγχων σε καταστήματα του κυκλώματος, καθώς και υπάλληλος της ταμειακής υπηρεσίας του δήμου Ρόδου που παρακολουθείται από την αστυνομία για ύποπτες μισθώσεις παραλιών.

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Άγγελος Γιαννακόπουλος - Χωριάτικο
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως από την έρευνα για το κύκλωμα με φερόμενο ως εγκέφαλο τον “Mr. Χωριάτικο” και τους δημόσιους λειτουργούς που έχουν μπει στο στόχαστρο των Αρχών.
  • Τον Αύγουστο το Λιμενικό εντόπισε σε λογιστικό γραφείο της Ρόδου 950 χιλιάδες ευρώ και μια λίστα με δεκάδες ονόματα συνεταίρων και τα αντίστοιχα ποσοστά κερδών.
  • Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται ένας εφοριακός που δεν είχε εντοπίσει παρατυπίες και ένας υπάλληλος της ταμειακής υπηρεσίας του δήμου Ρόδου για τις μισθώσεις παραλιών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας από την έρευνα  για το κύκλωμα, με φερόμενο ως εγκέφαλο τον “Mr. Χωριάτικο”, και τους δημόσιους λειτουργούς, που έχουν μπει στο στόχαστρο των Αρχών.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Τάσος Τέλλογλου, παρουσίασε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, οι Αρχές είχαν εντοπίσει ύποπτους δημοσίους υπαλλήλους, δύο μήνες πριν από τις συλλήψεις.

Συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος ανέφερε: «Όταν τον Αύγουστο το Λιμενικό έκανε ντου, σε λογιστικό γραφείο της Ρόδου δεν εντόπισε μόνο τις 950 χιλιάδες ευρώ, βρήκε και κάτι ακόμη πολύ σημαντικό για την μετέπειτα έρευνα. Ήταν μια λίστα με δεκάδες ονόματα συνεταίρων του “Mr. Χωριάτικο” και τα ποσοστά κερδών που τους αναλογούσαν. Από την λίστα αυτή, τέθηκε το ερώτημα γιατί δεν είχε γίνει αντιληπτό όλο αυτό το κύκλωμα του μαύρου χρήματος από την εφορία. Τότε μπήκαν στο επίκεντρο της έρευνας και δημόσιοι υπάλληλοι. Πρόκειται για εφοριακό που θα έπρεπε να είχε κάνει τους σχετικούς ελέγχους στο νησί, άλλα δεν είχε εντοπίσει τίποτε ύποπτο»

«Όταν πήγαινε κάποιος να πιει καφέ σε ένα κέντρο που διατηρούσε το κύκλωμα στη Ρόδο, έπαιρνε κάθε φορά απόδειξη σε επωνυμία διαφορετικής επιχείρησης του κατηγορούμενου. Αυτό κάποιοι έπρεπε να το έχουν παρατηρήσει τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά δεν το πρόσεξαν. Το δεύτερο πρόσωπο, στο οποίο τώρα εστιάζεται η έρευνα, εργάζεται στην ταμειακή υπηρεσία του δήμου Ρόδου. Εξετάζεται εάν έκανε τα “στραβά μάτια” στις μισθώσεις παραλιών που διεκδικούσε και έπαιρνε το κύκλωμα με φερόμενο αρχηγό τον “Mr. Χωριάτικο”» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, ο εφοριακός είχε τεθεί στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ από τον Αύγουστο, ενώ ο δημοτικός υπάλληλος τέθηκε τους τελευταίους μήνες σε παρακολούθηση από την αστυνομία.

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