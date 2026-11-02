Απάτη με ΜΚΟ: Απολογούνται από την Τρίτη οι έξι συλληφθέντες της «Παιδικής Χαράς» – Οι συνομιλίες για πολυτελή ζωή και οι καταγγελίες γονέων

Ενώπιον του πρώτου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης αναμένεται να απολογηθούν, από την Τρίτη, οι έξι συλληφθέντες για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», οι οποίοι κατηγορούνται για οικονομικές ατασθαλίες με χρήματα που συγκεντρώνονταν μέσω δωρεών για παιδιά με σοβαρές ασθένειες. Η αστυνομική έρευνα έχει καταγράψει κινήσεις 5,8 εκατομμυρίων ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται τηλεφωνικές συνομιλίες, στοιχεία για εταιρείες και στοιχηματικές συναλλαγές, καθώς και καταγγελίες για χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.

Οι κατηγορούμενοι παραμένουν κρατούμενοι στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και αντιμετωπίζουν κακουργηματικές και πλημμεληματικές διώξεις. Την Τρίτη θα απολογηθούν η 35χρονη πρώην σύζυγος του ιδρυτή της οργάνωσης, ο αδελφός της, ένας διαιτητής και ένας παράγοντας ποδοσφαιρικής ομάδας. Την Τετάρτη θα ακολουθήσει ο αρχιδιαιτητής και την Πέμπτη ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ, στον οποίο οι Αρχές αποδίδουν αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση.

Η διερεύνηση της δραστηριότητας της οργάνωσης ξεκίνησε έπειτα από δύο ηλεκτρονικές καταγγελίες που υπέβαλε μία γυναίκα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η καταγγέλλουσα απέστειλε δύο email στις Αρχές, τον Ιούλιο του 2024 και τον Ιανουάριο του 2025, εκφράζοντας ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα και τη λειτουργία της ΜΚΟ.

Από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας προέκυψαν κινήσεις 5,8 εκατομμυρίων ευρώ σε 29 τραπεζικούς λογαριασμούς, μέσω περίπου 246.000 συναλλαγών. Από τα χρήματα που διακινήθηκαν, μόλις 1,1 εκατομμύριο ευρώ κατέληξε στους ανθρώπους για τους οποίους συγκεντρώνονταν οι δωρεές.

Οι τηλεφωνικές συνομιλίες για τις δαπάνες και την πολυτελή διαβίωση

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται τηλεφωνικές συνομιλίες που καταγράφηκαν έπειτα από άρση του απορρήτου των επικοινωνιών Οι διάλογοι αφορούν, μεταξύ άλλων, μεγάλα χρηματικά ποσά, διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία και έξοδα σε νυχτερινά κέντρα.

Σε μία από τις συνομιλίες, η 35χρονη πρώην σύζυγος του ιδρυτή της ΜΚΟ αναφέρεται στα χρήματα που είχαν δαπανηθεί μέσα σε λίγες ημέρες.

35χρονη: «Έχω πάθει σοκ. Έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες».

«Έχω πάθει σοκ. Έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες». 37χρονος: «Ρε, δεν σου έστειλα 6 χιλιάρικα;»

«Ρε, δεν σου έστειλα 6 χιλιάρικα;» 35χρονη: «Έφαγα εγώ 20 χιλιάρικα; Έχω πάθει σοκ τώρα».

Σε διαφορετική επικοινωνία, ο 37χρονος ζητά να κρατήσει πολυτελή σουίτα σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης για ολιγόωρη παραμονή, με κόστος 487 ευρώ.

37χρονος: «Παίρνω συνήθως τη σουίτα […] τη γωνιακή».

«Παίρνω συνήθως τη σουίτα […] τη γωνιακή». Υπάλληλος: «Στα 487 ευρώ».

«Στα 487 ευρώ». 37χρονος: «Υπάρχει περίπτωση να πληρώσω μετρητά;»

Άλλη συνομιλία αφορά κράτηση σε νυχτερινό κέντρο, με κατανάλωση 1.000 ευρώ και επιπλέον χρηματικό ποσό 500 ευρώ.

Μετρ: «Να το κάνω ένα χιλιάρικο το ποτό;»

«Να το κάνω ένα χιλιάρικο το ποτό;» 37χρονος: «Ναι, ναι, ναι».

«Ναι, ναι, ναι». 37χρονος: «Ωραία, και 500 σε σένα;»

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η 35χρονη είχε αναλάβει την επικοινωνία με τους δωρητές, αξιοποιώντας και τη συμμετοχή γνωστών προσώπων για την ενίσχυση της αξιοπιστίας της οργάνωσης. Σε συνομιλία του πρώην ζευγαριού γίνεται αναφορά σε γνωστό τραγουδιστή, ο οποίος είχε προσφέρει, όπως αναφέρεται, 13.000 ευρώ.

Οι εταιρείες, οι στοιχηματικές συναλλαγές και οι ποδοσφαιρικοί αγώνες

Η οικονομική έρευνα επεκτάθηκε και σε εταιρικές δραστηριότητες που συνδέονται με τους κατηγορουμένους. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έξι ημέρες μετά το διαζύγιο του ζευγαριού, τον Απρίλιο του 2026, συστάθηκαν δύο εταιρείες που οι Αρχές χαρακτηρίζουν εικονικές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ANT1 και της εκπομπής «Αποκαλύψεις», οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο το διαζύγιο να ήταν εικονικό, καθώς προκύπτουν στοιχεία ότι η 35χρονη και ο πρώην σύζυγός της συνέχισαν να διαμένουν στην ίδια κατοικία.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι δύο κατηγορούμενοι συζητούσαν για τη δραστηριότητα της ΜΚΟ, ενώ απευθύνονταν ο ένας στον άλλον χρησιμοποιώντας εκφράσεις όπως «αγαπούλα» και «αγάπη μου». Από το περιεχόμενο των επικοινωνιών προκύπτει επίσης ότι εξακολουθούσαν να ζουν μαζί, παρά την επίσημη λύση του γάμου τους.

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Στις συγκεκριμένες εταιρείες κατέληξαν 123.000 ευρώ, ενώ εκδόθηκαν επτά εικονικά τιμολόγια. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι μέρος των δωρεών διοχετευόταν σε εταιρικούς λογαριασμούς και στη συνέχεια πραγματοποιούνταν αναλήψεις, με σκοπό την παράνομη ιδιοποίηση των χρημάτων.

Παράλληλα, η δικογραφία περιλαμβάνει στοιχεία για τη διακίνηση χρημάτων μέσω στοιχηματικών λογαριασμών. Στον 37χρονο αποδίδονται πιστώσεις άνω των 2,6 εκατομμυρίων ευρώ, με τις Αρχές να εξετάζουν εάν χρησιμοποιήθηκαν για να εμφανιστούν χρήματα από δωρεές ως νόμιμα στοιχηματικά κέρδη. Το ποσό που εισέπραξε μέσω των συγκεκριμένων λογαριασμών υπολογίζεται σε 2,1 εκατομμύρια ευρώ.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται επίσης η χρηματοδότηση δύο ερασιτεχνικών ποδοσφαιρικών ομάδων στην Πιερία, με συνολικό ποσό 250.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις Αρχές, η χρηματοδότηση συνδεόταν με επιδιώξεις χειραγώγησης αγώνων και επηρεασμού διαιτητών.

Στην υπόθεση εμπλέκονται ένας 43χρονος επικεφαλής επιτροπής διαιτησίας, ένας 35χρονος εν ενεργεία διαιτητής και ένας 38χρονος διοικητικός παράγοντας ποδοσφαιρικής ομάδας.

Σε μία από τις συνομιλίες που εξετάζουν οι αστυνομικοί γίνεται αναφορά σε εξασφαλισμένη νίκη, καθώς και σε αγώνα που θα συνεχιζόταν για όσο διάστημα χρειαζόταν, προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Οι καταγγελίες για φωτογραφίες παιδιών και η περίπτωση του Ταξιάρχη

Πέρα από τις οικονομικές συναλλαγές, η αστυνομική έρευνα εξετάζει καταγγελίες ότι η «Παιδική Χαρά» χρησιμοποιούσε ακόμη και ψεύτικες φωτογραφίες και ανύπαρκτες ιστορίες ασθενών παιδιών για να συγκεντρώνει δωρεές από πολίτες.

Οι έξι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι αξιοποιούσαν τις εισφορές που προορίζονταν για παιδιά με σοβαρές ασθένειες, προκειμένου να χρηματοδοτούν προσωπικές δαπάνες, όπως διαμονές σε πολυτελή ξενοδοχεία, ταξίδια αναψυχής και αγορές.

Στην τηλεφωνική συνομιλία του 37χρονου με τον μετρ νυχτερινού κέντρου, πέρα από τα χρηματικά ποσά, γίνεται αναφορά σε λουλούδια και στον περιορισμένο αριθμό ατόμων που θα τον συνόδευαν.

Μετρ: «Και τα λουλούδια; Ό,τι μου πεις εσύ».

«Και τα λουλούδια; Ό,τι μου πεις εσύ». 37χρονος: «Εμείς θα είμαστε. Δεν θα φέρω τώρα καμιά ομάδα εκεί. Δεν γουστάρω. Θα είμαστε τρεις-τέσσερις».

Μία από τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν αφορά έκκληση οικονομικής ενίσχυσης για παιδί με το όνομα Ταξιάρχης. Γυναίκα που είχε προσφέρει χρήματα για τη συγκεκριμένη περίπτωση περιέγραψε πώς διαπίστωσε ότι η ιστορία που παρουσίαζε η ΜΚΟ συνδεόταν με φωτογραφία βρέφους που είχε πεθάνει στην Πολωνία.

«Παρακολουθούσα την πορεία της δημοσίευσης, να δω πώς θα πάει, αν μαζεύονται τα χρήματα κι αυτά, μαζί με το φιλικό μου πρόσωπο. Και έπεσε τυχαία στην αντίληψή μου ένα σχόλιο που έγραφε: “Δεν ντρέπεστε να χρησιμοποιείτε φωτογραφίες από ένα νεκρό μωρό στην Πολωνία;”. Μπήκαμε μόνοι μας, κάναμε προσωπική έρευνα, μπήκαμε στο Google, αναζητήσαμε όλη την ιστορία του Ταξιάρχη, έτσι όπως την παρουσίαζε η ΜΚΟ, και μας έβγαλε μία πανομοιότυπη ιστορία με ένα μωρό που είχε πεθάνει εδώ και δύο χρόνια», ανέφερε η γυναίκα.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αποτέλεσε αντικείμενο καταγγελίας προς τις Αρχές, οι οποίες διαπίστωσαν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνταν ονόματα, φωτογραφίες και ιστορίες παιδιών που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.

Στο οικονομικό σκέλος της έρευνας γίνεται επίσης αναφορά σε τρεις εταιρείες, τις οποίες το ζευγάρι είχε ιδρύσει και οι οποίες χαρακτηρίζονται εικονικές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, οι εταιρείες χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση χρημάτων από δωρεές.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ακόμη ότι ο 37χρονος ζητούσε να κατατίθενται χρήματα, ενώ στον προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό του εντοπίστηκε ποσό 1,1 εκατομμυρίου ευρώ.

Ο κατηγορούμενος είχε συνδεθεί στο παρελθόν και με άλλη μη κυβερνητική οργάνωση. Η πρόεδρός της είχε καταθέσει μήνυση σε βάρος της 35χρονης για απάτη, πλαστογραφία, υπεξαίρεση και συκοφαντική δυσφήμηση.

Οι μαρτυρίες γονέων για τις δωρεές που συγκεντρώνονταν

Καταγγελίες για τη δραστηριότητα της «Παιδικής Χαράς» διατυπώνουν και οικογένειες παιδιών με σοβαρές ασθένειες, οι οποίες είχαν συνεργαστεί με την οργάνωση για τη συγκέντρωση χρημάτων.

Ανάμεσά τους βρίσκονται οι γονείς του Εφραίμ από την Κάλυμνο, η ζωή του οποίου εξακολουθεί να βρίσκεται σε κίνδυνο. Πριν από τρία χρόνια, εκπρόσωποι της ΜΚΟ τούς προσέγγισαν, προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για τη μετάβαση του παιδιού στη Βοστώνη.

Οι δωρεές κατατίθεντο στον λογαριασμό του προέδρου του σωματείου και στη συνέχεια μεταφέρονταν στον λογαριασμό της οικογένειας. Οι γονείς έχουν ήδη καταθέσει στην Αστυνομία, η οποία διερευνά το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε στο όνομα του παιδιού τους.

«Είμαστε σε σοκ. Έχω απογοητευτεί με όλο αυτό που άκουσα. Αισθάνομαι ότι με κορόιδεψαν», δήλωσε στον ΑΝΤ1 η μητέρα του παιδιού.

Ο πατέρας περιέγραψε τις καταβολές χρημάτων που πραγματοποιήθηκαν προς την οικογένεια, επισημαίνοντας ότι δεν γνωρίζει το πραγματικό ύψος των δωρεών.

«Μας έβαλε μια φορά δέκα και μετά πέντε και στη συνέχεια δυόμισι. Μας είπαν ότι συγκεντρώθηκαν εξήντα χιλιάδες. Εγώ δεν γνωρίζω πόσα χρήματα πραγματικά συγκεντρώθηκαν. Έμπαιναν τα χρήματα στον λογαριασμό του σωματείου και μετά τα προωθούσε στον δικό μας λογαριασμό», ανέφερε.

Για την περίπτωση του Εφραίμ είχε δημοσιευθεί έκκληση οικονομικής ενίσχυσης της «Παιδικής Χαράς» σε ομογενειακή εφημερίδα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Ελληνοαμερικανικών Σωματείων, ένας από τους κατηγορουμένους είχε ταξιδέψει στην Αμερική με σκοπό να πείσει ομογενειακά σωματεία να συγκεντρώσουν χρήματα για παιδιά στην Ελλάδα που χρειάζονταν οικονομική στήριξη.

Στον ΑΝΤ1 μίλησε και πρώην συνεργάτιδα της οργάνωσης, η οποία δηλώνει ότι εξαπατήθηκε. Όπως περιέγραψε, οι εκπρόσωποι της ΜΚΟ είχαν αναπτύξει επαφές στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ζητούσαν τη συνδρομή γνωστών προσώπων για τη διάδοση των εκκλήσεων οικονομικής βοήθειας.

«Πολλά από τα παιδιά που βοηθούσαν έφευγαν στην Αμερική. Παντού είχαν πρόσβαση, και εδώ και στην Αμερική, πάρα πολλά χρόνια. Αδυνατώ να πιστέψω τι έχει συμβεί. Μου έλεγαν: “Πες στη φίλη σου που είναι επώνυμη, πες στη μία, πες στην άλλη για κοινοποίηση, για προώθηση”. Είμαι σε σοκ, πραγματικά», δήλωσε.

«Κράτησαν 3.000 ευρώ από το ποσό που μαζεύτηκε για τον γιο μου» λέει στο enikos.gr μητέρα παιδιού με λευχαιμία

Μητέρα από τη Θεσσαλονίκη καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα κυκλώματος ΜΚΟ, το οποίο οργάνωσε διαδικτυακό έρανο για το παιδί της που πάσχει από λευχαιμία. Παρότι συγκεντρώθηκε ποσό περίπου 21.600 ευρώ, στελέχη της οργάνωσης παρακράτησαν 3.000 ευρώ και της παρέδωσαν τα υπόλοιπα μέσω άυλης κάρτας Flex One για αγορές. Η μαρτυρία αποκαλύπτει τη δράση των επιτηδείων, οι οποίοι εκμεταλλεύονταν την αγωνία των οικογενειών και καρπώνονταν μέρος των χρημάτων των πολιτών

Ζητούσαν φωτογραφίες παιδιών από τα νοσοκομεία

Μία ακόμη καταγγελία αφορά τη χρήση φωτογραφιών ασθενών παιδιών στις εκκλήσεις της οργάνωσης για οικονομική ενίσχυση.

Μητέρα 12χρονου παιδιού, η οποία υποστηρίζει ότι εξαπατήθηκε από την «Παιδική Χαρά», κατήγγειλε ότι μέλη του σωματείου τής ζητούσαν φωτογραφίες του παιδιού της ενώ νοσηλευόταν και υπέφερε στο κρεβάτι του νοσοκομείου. Σκοπός, όπως ανέφερε, ήταν να συγκινηθούν οι πολίτες και να καταθέσουν μεγαλύτερα ποσά στον λογαριασμό της οργάνωσης.

«Έβαζαν φωτογραφίες με το παιδί μου για να μαζεύουν εκείνοι τα λεφτά. Εμείς βάλαμε το παιδί από ανάγκη, για το παιδί. Και καμία μάνα, νομίζω, δεν θέλει να βάλει το παιδί εκεί, να το κοιτά όλος ο κόσμος», δήλωσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, εξετάζονται και περιπτώσεις στις οποίες γονείς δεν είχαν δώσει τη συγκατάθεσή τους για τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών των παιδιών τους.

Παρά την απουσία σχετικής άδειας, η οργάνωση χρησιμοποιούσε, όπως καταγγέλλεται, τις εικόνες και τις ιστορίες των παιδιών σε εκκλήσεις οικονομικής βοήθειας, χωρίς οι οικογένειές τους να γνωρίζουν ότι συγκεντρώνονταν δωρεές στο όνομά τους.

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Τέλος, σύμφωνα με το Mega, ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος είχε χτυπήσει καμπανάκι για τη δράση των ΜΚΟ και μάλιστα είχε προειδοποιήσει εγγράφως πριν από δύο χρόνια ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν σαν όχημα για απάτες.

Ωστόσο, στη συγκεκριμένη ΜΚΟ δεν έγινε έλεγχος καθώς είχε εγγραφεί σε υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών, δήθεν ότι θα προσφέρει επισιτιστική βοήθεια στο εξωτερικό.